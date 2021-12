San Siro mora da veruje! Meč decenije u Milanu, Mesijas i Krunić iza Ibre na hladnokrvni Liverpul (VIDEO)

Stanje takve euforije i osećaj velikog trenutka teško gde mogu da se dožive na takav način kao u Milanu. Ovaj dan među navijačima Rosonera čekao se dobrih devet godina, još od onog dvomeča sa Barselonom u osmini finala u sezoni 2012/2013, kada je nakon milanskih 2:0, usledilo razočaravajućih 0:4 na Nou Kampu. Ali čak ni to nije za poređenje. Milan je tada još uvek igrao na ime, iako nije imao veliki tim, znao je kako se igraju veliki mečevi. Sada je sve potpuno drugačije. Stvorena je nova ekipa, koja je sama izgradila svoj identitet i praktično iz pepela stvorila sve ovo što je danas okružuje, pa je sada došla u situaciju da čitavoj fudbalskoj javnosti prezentuje da je sazrela da odigra i veliku evropsku utakmicu. Stoga se meč sa Liverpulom (21.00) bez ikakve dileme može smatrati utakmicom decenije za sedmostrukog prvaka Starog kontinenta.

Dobru stvar za ekipu Stefana Piolija predstavlja činjenica da je Liverpul lagano ispunio svoj cilj u grupnoj fazi takmičenja, pa večerašnji okršaj dočekuje potpuno rasterećen, pa će Jirgen Klop odmoriti neke od svojih glavnih igrača. Ipak, baš to bi mogao da bude i meč sa dve oštrice za domaćina, jer će zapravo povećati dozu velikih očekivanja u domaćoj javnosti.

Pioli ima svoje probleme, i to prilično velike, s obzirom da nema baš preterano dugačku klupu na raspolaganju. Povređenima Davideu Kalabriji, Olivijeu Žiruu, Antu Rebiću i Kastiljehu pridružio se i Rafael Leao, pa će tako pozicije iza Zlatana Ibrahimovića zauzeti Rade Krunić, Braim Dijaz i Žunior Mesijas, a jedine ofanzivne alternative na klupi biti Aleksis Salemakers i Kristijan Maldini. Dobra stvar za Piolija je to što je Krunić u odličnoj formi, kao i da je Mesijas eksplodirao proteklih nedelja, pa bi ovaj dvojac, uz odličnog Dijaza mogao da predstavlja dobitnu kombinaciju protiv Redsa.

"Želeli smo da budemo u ovoj poziciji i sada možemo samo da pružimo sve od sebe. Znamo da će nam Liverpul neizbežno izazvati neke probleme u igri, ali može nam se otvoriti i prostor, jer oni sigurno nisu nepobedivi ili neprobojni u defanzivi. Zlatan nije jedini napadač kojeg imamo, što smo više nepredvidivi, više problema možemo da napravimo. Spremni smo, navijači će biti tu da nas motivišu. Moramo imati mnogo ofanzivnih igrača, a da im ne pružimo nikakvu referentnu tačku. Krunić, Dijaz i Mesijas imaju kvalitete da igraju iuzmeđu linija i napadnu prostor. Biće nam potrebni žrtva i posvećenost", rekao je Pioli.

Sandro Tonali je ove sezone izrastao u jednog od glavnih igrača Milana, a idealan je trenutak da i Frank Kesi pokaže da je još uvek među najboljim pojedincima ove ekipe. Majk Menjan se u idealnom trenutku vratio iz povrede, izuzetno je branio na gostovanju u Đenovi (3:0), a mreža mu je ostala netaknuta i protiv Salernitane (2:0). U Ligi šampiona je branio samo u uvodna dva poraza od Liverpula i Atletiko Madrida, tako da će i njemu ovo biti idealna prilika za dokazivanje na evrosceni. Pozicije u poslednjoj liniji tima se ne dovode u pitanje i zagarantovane su za Kalulua, Tomorija, Romanjolija i Tea Ernandeza.

Milanov ozbiljan problem je to što ovaj tim, obejktivno, po kvalitetu nije mnogo jači ni od onog koji planira da izvede Jirgen Klop. Nemac će na bekovske pozicije staviti Vilijamsa i Cimikasa, a na štoperske Matipa i Konatea, vezni red će osvežiti Tajler Morton, dok će u napad umesto Manea naverovatnije Minamino. Tu će biti još Mohamed Salah i Divok Origi. Objektivno, ne radi se o timu koji unosi strah u kosti rivalu, mnogi će reći da ovo Milan mora da iskoristi, sa čime bismo se i složili, ali kljčnu ulogu bi ovde mogla da odigra hladna glava.

GOL RAZLIKA NA STRANI MILANA, ATLETIKO SA JEDNIM ŠTOPEROM U PORTU

Milanova prednost u ovom trenutku u odnosu na Atletiko predstavlja gol-razlika. Pobeda mu ništa neće značiti u borbi za osminu finala Lige šampiona samo ukoliko Porto savlada Jorgandžije na Dragau. Ukoliko se to dogodi, portugalski tim će imati bod više i otići dalje, a onda bi Rosonerima bilo dovoljno samo da ne dožive nekakav debakl od Liverpula na San Siru. Milan je dao gol više (5:7) od Atletika (4:7), pa bi identične pobede dva tima večeras značile i prolazak Piolijevom timu. Prema pravilima, s obzirom na identičan međusobni skor, prvo naredno što odlučuje jeste ukupna gol-razlika, potom broj datih golova, a onda se prelazi golove u gostima, broj pobeda u gostima, dok bi na posletku odlučivali kartoni.

Niko u ovom trenutku ne može da garantuje da će Atletiko Madrid uopšte uspeti da savada Porto u ovom meču, pošto se Dijego Simeone, pored prilično loše forme, suočava i sa ozbiljnim problemima kada je u pitanju sastavljanje poslednje linije tima. Posle povrede Stefana Savića, iz tima je ispao i Hose Marija Himenez, dok je Felipe suspendovan, pa Čolo u ovom trenutku računa samo na jednog klasičnog štopera Marija Hermosa. To će značiti da će se u poslednju liniju tima najverovatnije preseliti Žerfi Kondogbija kao prinudno rešenje.

Pod upitnikom kod domaćina je Marko Grujić, koji ima problema sa zglobom, a pitanje je da li će Seržo Konseisao moći da računa i na Fransiska Konseisaa, odnosno Žoaa Marija.

GRUPA A: LAJPCIG I BRIŽ SE NADAJU TREĆEM MESTU

U Grupi A je sve jasno kada je u pitanju plasman prva dva tima. Mančester Siti je obezbedio prvo mesto pobedom u direktnom okršaju sa Pari Sen Žermenom, dok Sveci osminu finala čekaju u grupi nepovlašćenih timova. Ostalo je samo da se odluči o trećem mestu, gde Lajpcig ima prednost u odnosu na Klub Briž zbog daleko bolje gol-razlike. Nemci su na nuli (13:13) i u boljoj situaciji zbog toga što na svom terenu dočekuju Mančester Siti, dok Briž odlazi na Park prinčeva sa minusom od 11 golova (5:16). Ipak, timovi su bodovno izjednačeni, pa ostaje da se vidi da li situacija može da se iskomplikuje.

Đozep Gvardiola će prema očekivanjima izvesti kombinovan sastav, sa trojkom u napadu, koja će teško ponovo igrati zajedno. To su Rijad Marez, Kol Palmer i Džek Griliš. Na gol će Zak Stefen, a ispred njega Voker, Stons, Ake i Zinčenko.

Sa druge strane, usled velikog borja povreda, Maurisio Poketino nema previše prostora za manevrisanje, mada se čini da okršaj sa Brižom želi da iskoristi kako bi razigrao još neke igrače. Lionel Mesi će dobiti još prostora za oporavak, ša će Mauro Ikardi u sam špic napada zajedno sa Di Marijom i Mbapeom. Vezni red će činiti Rafinja, Gej i Vajnaldum, dok će ispred Donarume biti Hakimi, Markinjos, Dijalo i Nuno Mendes.

GRUPA C: AJAKS BEZ TADIĆA, DORTMUND BEZ HALANDA

Timovi iz Grupe C Lige šampiona večeras će igrati za svoju dušu i navijače, pošto je sve kristalno jasno pred poslednje kolo. Ajaks je prvi i jedini cilj protiv Sportinga biće mu da pojuri maksimalan učinak u grupnoj fazi takmičenja, dok je portugalski šampion sigurno na drugom mestu. Jedino što bi moglo da bude zanimljivo sa ovog meča jeste to što će Dušan Tadić, nakon tri i po godine propustiti jedan meč za Kopljanike. Neverovatno zvuči i to da je od dolaska iz Sautemptona 2018. godine igrao sve mečeve u Evropi i Erediviziji, a nije ga bilo samo u nekoliko navrata u Kupu Holandije. U drugoj utakmici, između Dortmunda i Bešiktaša izvesno neće biti Erlinga Halanda, pa treba očekivati Donjela Malena kao najisturenijeg igrača Milionera.

GRUPA D: REAL NIJE OPTEREĆEN ODBRANOM PRVOG MESTA, ALI JOVIĆ MORA DA ISKORISTI NOVU ŠANSU

Jedinu neizvesnost u Grupi D Lige šampiona predstavlja bitka za prvo mesto, pa će odluka pasti večeras na Santijago Bernabeuu, gde gostuje Inter. Novu veliku šansu za dokazivanje, možda i ključnu, nakon gola i asistencije protiv Real Sosijedada, imaće Luka Jović, s obzirom da Karim Benzema ima problema sa tetivom.

Srpski napadač će u špicu napada igrati sa Vinisijusom i Asensijom. Da Karlo Ančeloti nije previše opterećen odbranom prve pozicije, što je i logično, s obzirom da njegov tim u nedelju očekuje madridski derbi sa Atletikom, govori i realna mogućnost da predah dobiju Dani Karvahal i Kazemiro. Simone Inzagi neće praviti velike rezove, ali bi Aleksis Sančez mogao da zaigra u navali, dok bi Stefano Sensi trebalo da zaigra umesto Marcela Brozovića.

Verovatno najnezanimljiviji meč večeri igra se u Kijevu, gde će Šahtjor dočekati spokojni i ponosni Šerif s namerom da donekle popravi katastorfalan bilans ove sezone u elitnom takmičenju i časno se oprosti od Evrope za ovu sezonu.

