Ima takvih slučajeva, mada retko. Da igrač koga u jednom trenutku svrstavaju među najopasnije u ligi preko noći postane teret kluba. A upravo to se desilo Aleksisu Sančezu kada je iz Arsenala prešao u Mančester junajted. On sam kaže, ne isključivo njegovom krivicom.

“Želim da vam ispričam malo o mom vremenu u Junajtedu, o stvarima koje su rečene i zbog kojih izgledam loše”, počeo je Sančez u govoru na Instagramu.

“Dobio sam šansu da odem u Junajted i bila mi je privlačna ta ideja. Lepa stvar, voleo sam taj klub mnogo kad sam bio dečak. Na kraju sam potpisao bez mnogo informacija, a neke stvari ne možeš da vidiš dok ne dođeš. Već na prvom treningu mi je mnogo toga bilo jasnije. Otišao sam kod menadžera i pitao: ‘Da li možemo da poništimo ugovor i da se vratim u Arsenal?’. Smejali su se, rekao sam im da mi jednostavno nešto nije leglo. Ali ugovor je već bio potpisan”, priseća se Sančez.

Tada je na klupi Junajteda sedeo Žoze Murinjo, koji je Čileanca posebno iznervirao kad ga je septembra 2018. ostavio na klupi za meč sa Vest Hemom.

“To mi se nikad nije desilo kao igraču. Smetalo mi je, mislio sam da je to nemoguće, da za pet meseci pređem put od jednog od najboljih u Premijer ligi do rezervnog igrača? Bio sam mnogo tužan. Sutradan sam odradio dva treninga, jer volim to što radim”.

Nekad ljubav ipak nije dovoljna. Murinjo je ubrzo oteran, na klupu je seo Ole Gunar Solskjer, ali Sančezu se već smučilo na Old Trafordu.

“Otišao sam na razgovor s njim, rekao sam mu da mi treba predah, rekao sam mu za priliku da idem u Inter. Odgovorio je da nema problema”.

Ostaće tako zapisano da je Sančez u Mančester stigao kao bombastično pojačanje koje je na 166 utakmica za Arsenal postiglo 80 golova. Predstavljen je u već kultnom snimku kako svira klavir. Junajted ga je nagradio faraonskom platom od 300.000 funti nedeljno, čak 560.000 ako tu uračunamo sve bonuse (5.000.000 bi recimo dobio ako bi u jednoj sezoni odigrao 30 utakmica u startnoj postavi), zaradu od marketinškog profita. Menadžer Fernando Felicevič sam je dobio 5.000.000 funti.

Ali od tih velikih očekivanja – ama baš ništa. I baš zbog tih velikih cifara žestoke kritike javnosti.

“Novinari su pisali, nisu znali koliko mi je to smetalo. A bolelo je. Bivši igrači su pričali, a nisu znali ništa o tome šta se dešava u svlačionici. I svi pričaju da je sve moja greška. Morali su nekog da okrive. Okrivili su mene” .

Podsetimo, Junajtedova legenda Geri Nevil je bio među najglasnijim kritičarima. Septembra 2019. čak je rekao: “Nemam pojma šta mu se desilo. Mora da ih je dvojica. Ovog što se pojavio u Mančesteru ne znam. Solskjert bi trebalo da ga otera”.

Sančeza nije štedeo ni Pol Skols.

“Njegove igre se nisu popravile. Da budem iskren, sve je gori”, govorio je posle poraza u finalu FA kupa 2018.

Sančez je shvatio poruku. I otišao.

“Imam samo reči hvale za šansu koju mi je Junajted dao. Nisam srećan što nije prošlo sve kako treba. Da je atmosfera bila bolja, drugačije bi sve bilo”.