Sane tri puta odbio Siti i želi da ide, sve zavisi od Bajerna

Šuškalo se sedmicama unazad, sada je definitivno – Leroj Sane podneo je zahtev da bude stavljen na transfer listu jer želi da što pre završi transfer u minhenski Bajern!

Ako je pre nešto manje od godinu dana megalomanski transfer u Minhen sprečilo kidanje prednjih ukrštenih ligamenata u uvodnoj fazi meča Komjuniti šilda protiv Liverpula, sada više ne bi smelo da postoji nikakva prepreka na putu realizacije ovog posla. Doduše, verovatno po nešto nižoj ceni od one koja je trebalo da bude proletos – spekulisalo se o sumi od preko 100.000.000 evra –. što zbog povrede, što zbog činjenice da mu ugovor ističe u junu 2021, ali Bajern polako uspeva u svojoj nameri. U nemačkoj fudbalskoj javnosti govorka se da je Sane već dogovorio petogodišnji ugovor sa Bajernom vredan astronomskih 18.000.000 evra po sezoni, a navodno na Alijanc Areni ne planiraju da izdvoje više od 60.000.000 evra za ovaj transfer

Da je Sane zaista podneo zahtev potvrdio je i Pep Gvardiola.

“Leroj nam je rekao da ne želi da produži ugovor sa nama. To znači da želi da ode i povukao je konkretan potez u tom smeru. Odlazak će se dogoditi ovog ili najkasnije sledećeg leta, kada mu istekne ugovor“, poručio je Gvardiola i otkrio:

“Saneu smo nudili novi ugovor dva ili tri puta, odbio je i želi da igra za drugi klub. Svi u klubu znaju da nas je Leroj odbio nekoliko puta. Ako se sa zainteresovanim klubom budemo dogovorili oko iznosa obeštećenja otići će ovog leta“.

Gvardiola je priznao da je razočaran Saneovom odlukom, jer je želeo da nemački krilni ofanzivac ostane na Etihadu i narednih godina.

“On je mlad fudbaler s neverovatnim potencijalom, jako je teško naći takvog igrača kao što je on. Pokušali smo da ispregovaramo novi ugovor pre njegove povrede, pošto se operisao i još jednom potom. Ali, on ima drugačije ambicije. A mi želimo igrače koji su u potpunosti posvećeni Sitijevom projektu. Poštujemo njegovu odluku jer je dobar momak. Volim ga, jako je lepo obrazovan, ima dobru porodicu. On želi još jednu avanturu u svojoj karijeri“.

Sane je u Siti došao u avgustu 2016. iz Šalkea za 52.000.000 evra i za to vreme osvojio je dve Premijer lige, dva Liga kupa, jedan FA kup i dva Komjuniti šilda. U sezoni 2017/18 izabran je za najboljeg mladog igrača godine u Premijer ligi.

