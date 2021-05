Sva zabava koja je izostala u prvom noćašnjem četvrtfinalu Pauliste između Red Bul Bragantina i Palmeirasa, nadoknađena je na Morumbiju. Sijaset prilika, šest pogodaka, jedan predivan slobodnjak, ali suma sumarum predstavnik serije D Ferovijarija nije imala nikakve šanse protiv vicešampiona Brazila Sao Paula - 4:2.

Lokomotiva iz Ararakuare je pokazala da je krase solidan napadački potencijal, ali govor teka defanzivne linije nepogrešivo je ukašivao na to da je reč o niželigašu. Odbrana gostiju je kod sva četiri gola dopustila protivniku da priđe maltene na ivicu peterca, a tada ni izuzetno raspoloženi golman Saulo koji je sakupio čak deset odbrana, nije mogao ništa.

Bombe i projektili su leteli u njegovom pravcu, a on je odolevao sve do 29. minuta kada je Sara snalažljivo reagovao na asistenciju Igora Vinisijusa. Pet minuta kasnije slična akcija Trikolora, samo ovoga puta Sara u ulozi asistenta, a Lizio strelac. Do odlaska na pauzu Renato Kaža je divnim slobodnjakom prepovio zaostatak Ferovijarije - udarac je bio toliko savršeno precizan da Volpi nije imao nikakve šanse iako je lopta išla u njegovu stranu.

U nastavku dve asistencije nekadašnjeg fudbalera Independijentea Martina Beniteza u razmaku od petnaestak minuta. Prva za Vinisijusa, naredna za Pabla i tu je bio kraj. Slaba uteha za lokomotivu bio je pogodak fudabalera koji je 2011. godine nosio dres Crvene zvezde, Bruna Mezenge. Iskusni napadač se pogotkom oprostio od sjajne sezone u Paulisti u kojoj je na 12 mečeva postigao devet golova. Sao Paulo je ipak bio preveliki zalogaj za njegovu ekipu.

I sada su poznati svi polufinalisti. Sa jedne strane za poslednji korak pred osvajanje trofeja boriće se Mirasol i Palmeiras, dok Sao Paolo očekuje Klasiko Mažestoso sa Korintijansom najtrofejnijim klubom Pauliste. Mirasol sa pravom možemo nazvati autsajderom dok su Korintijans (30), Palmeiras (23) i Sao Paulo (21) giganti sa ukupno 74 trofeja šampionata najvećeg grada južne hemisfere.

BRAZIL, PAULISTA – PLEJ-OF

Utorak

Korintijans – Inter de Limeira 4:1 (1:0)

Petak

Mirasol – Guarani 0:0 *penalima 4:3

Subota

RB Bragantino - Palmeiras 0:1 (0:0)

Sao Paulo - Ferovijarija 4:2 (2:1)

