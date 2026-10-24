Sarajevski derbi rešen golovima u "trećem poluvremenu"

Veče za pamćenje i najlepši mogući poklon priredili su fudbaleri Sarajeva svojim navijačima na proslavi 79. rođendana. U gradskom derbiju sa Željezničarom pobedili su 2:0 i to golovima u dubokoj nadoknadi. Zapravo, u trećem poluvremenu, pošto je utakmica zbog slabe vidljivosti usled dima od pirotehnike zapaljene na tribinama prekinuta desetak minuta pre kraja. Sudija je igrače poslao u svlačionicu, a na teren su se vratili skoro 20 minuta kasnije. Nadoknadu su domaćini iskoristili za ogromno slavlje.

Bolju igru i veću želju za pobedom Sarajevo je krunisalo pogocima Antonija Galešića u 101. i Frensis Kjeremeha u 114. minutu. Prvi je pogodio iz snažnog udarca, doduše uz sreću da lopta na putu ka golu zakači jednog od defanzivaca Želje i prevari Tarika Abdulahovića, dok je bivši fudbaler Radnika iz Surdulice pogodio glavom na centaršut iz kornera.