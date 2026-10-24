Sarajevski derbi rešen golovima u "trećem poluvremenu"
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 22:48
Bordo tim na proslavi 79. rođendana srušio Željezničar golovima u 101. i 114. minutu - 2:0
Veče za pamćenje i najlepši mogući poklon priredili su fudbaleri Sarajeva svojim navijačima na proslavi 79. rođendana. U gradskom derbiju sa Željezničarom pobedili su 2:0 i to golovima u dubokoj nadoknadi. Zapravo, u trećem poluvremenu, pošto je utakmica zbog slabe vidljivosti usled dima od pirotehnike zapaljene na tribinama prekinuta desetak minuta pre kraja. Sudija je igrače poslao u svlačionicu, a na teren su se vratili skoro 20 minuta kasnije. Nadoknadu su domaćini iskoristili za ogromno slavlje.
Bolju igru i veću želju za pobedom Sarajevo je krunisalo pogocima Antonija Galešića u 101. i Frensis Kjeremeha u 114. minutu. Prvi je pogodio iz snažnog udarca, doduše uz sreću da lopta na putu ka golu zakači jednog od defanzivaca Želje i prevari Tarika Abdulahovića, dok je bivši fudbaler Radnika iz Surdulice pogodio glavom na centaršut iz kornera.
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Vodeći Zrinjski je ostao daleko na prvom mestu, pa i drugoplasirani Borac koji uz četiri boda više ima dva meča manje, ali se Bordo tim sa ovom pobedom učvrstio na trećem mestu, koje na kraju donosi evropsku vizu. Željezničar je posle 11 kola na 13 bodova, pet manje od gradskog rivala.
Nije ovo bila posebno sadržajna utakmica, ali uzbuđenja nisu izostala. Što se navijača Sarajave tiče, za njih se žurka sa stadiona nastavlja do dugo u noć. Ovakve pobede protiv najvećeg rivala još su slađe nego one "rutinske".
PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 11. KOLO
Petak
Zrinjski – Radnik Bijeljina 1:0 (1:0)
/Ilić 6
Subota
Široki Brijeg - Čelik 0:0
Sarajevo - Željezničar 2:0 (0:0)
/Galešević 90+11, Kjeremeh 90+24/
Nedelja
17.30: (1,18) Borac (6,50) Sloga Doboj (13,0)
20.00: (1,75) Velež (3,45) BSK Banjaluka (4,50)
***kvote su podložne promenama