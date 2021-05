Olimpik iz Sarajeva javnim saopštenjem izneo je niz zamerki na račun Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i zvanično istupio iz Premijer lige BiH. Klub koji je dva kola pre kraja šampionata poslednjeplasirani sa 25 bodova, koliko imaju i Krupa i Radnik Bijeljina, naveo je da je na odluku došao uzevši sve relevantne činjenice.

"Nakon što smo u prethodnoj sedmici analizirali sva dešavanja u prethodnom periodu, a potom i uzeli u obzir sve relevantne činjenice o dešavanjima u fudbalu u Bosni i Hercegovini, doneli smo odluku o napuštanju Premijer lige BiH. Razloga za ovakvu odluku je mnogo. Jednostavno je teško pobrojati sve i odlučiti se koji je veći razlog za ovakav jedan potez. Sudijske lakrdije na utakmicama, deljenje kartona i sankcionisanja na samim utakmicama za potrebe drugih klubova, dosuđeni kazneni udarci, politika u svim porama Saveza, deljenje Fudbalskog saveza BiH na entitetsko odlučivanje, preglasavanja po nacionalnom ključu, način izbora svih komisija, zaštićene sudije koje mogu da se ponašaju kako žele, jer znaju da šta god da urade neće biti kažnjene, samo su neke od stvari koje su obeležile ovu sezonu", navedeno je u saopštenju.

Iz sarajevskog kluba istakli su da je neverovatno da se fudbal vratio u period devedesetih godina, "kada su se sudije ponašale po direktivi drugih".

"Mislili smo da je taj period davno iza nas, ali su čelnici Saveza, zajedno sa svojim poslušnicima učinili to da se umesto priče o napretku, vraćamo u najtamniji period domaćeg fudbala, koji je završio suspenzijom Saveza i svih njegovih takmičenja i reprezentativnih selekcija. Svesni činjenice da ćemo biti sankcionisani od strane organa Fudbalskog saveza BiH, ne želimo niti jednim potezom da pravdamo našu odluku. Ne osećamo potrebu da se pravdamo, nas ste i dovoljno kaznili ne dajući nam priliku da se borimo na terenu za svoje ciljeve. Naša želja je da ovakva naša odluka podstakne sve u državi da stave prst na čelo i zapitaju se: Kome i da li uopšte treba da postoji ovakvo takmičenje? Zašto FSBiH ni jednog momenta nije zaštitio klubove i pokušao da im olakša posledice pandemije koronavirusa? Zašto Savez, koji se navodno brine o svim klubovima, nije pokušao da kao naše komšije se pobrine na sve načine da olakša klubovima funkcionisanje? Gde je završio novac iz fondova UEFA koji je dodeljen FSBiH? Kako se biraju tehnički partneri FSBiH? Ko koga preglasava u komisijama? Zašto se svaka odluka aminuje od samo jednog čoveka? Samo su neka od pitanja. A pitanja je mnogo, odgovora jako malo. Zapravo, odgovor je vrlo jasan. Čelnike FSBiH ne interesuju klubovi koji nastupaju, ne interesuje ih njihova borba, ne interesuje ih koliko je bitna samo jedna sudijska pogreška. A bilo ih je mnogo ove sezone. Toliko da će pojedini klubovi osećati posledice toga dugi niz godina".

Olimpik je ovom prilikom istakao da ne poziva ostale klubove na isti korak, ali da je za boljitak fudbala u Bosni i Hercegovini vreme da se kreira kritična masa koja neće dozvoliti fudbalu da dotakne dno.

"Vreme je da se fudbal vrati ljudima iz fudbala, a da sposobni zamene podobne. Želimo da fudbalom ne rukovode stranački kadrovi, da se skloni nepotizam iz FSBiH i da fudbal u Bosni i Hercegovini postane ponovo najvažnija sporedna stvar na svetu. Zbog svega gore navedenog doneli smo odluku da dva kola pre kraja napustimo ligu. Nismo sretni zbog toga, jer ovo je poraz svih nas i perfidna igra u kojoj, koliko se god to nekome u ovom momentu činilo, neće biti pobednika. Ovo je naš pokušaj da ukažemo na sve probleme, sve nepravilnosti, sve ono loše što se dešava i što se dešavalo. Ne očekujemo ništa drugo, osim da ljudi shvate naš potez i to će za nas biti sasvim dovoljno. Ovo je minimum koji smo mogli da uradimo u ovom trenutku, kako bi pokušali da alarmiramo klubove i javnost da konačno dignu glas protiv svega što se dešava. Ako će naša žrtva doneti bilo kakav napredak, mi ćemo biti sretni zbog toga, bez obzira na sve one sankcije koje nas očekuju u budućnosti", stoji u saopštenju.