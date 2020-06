Sarbrikenova bajka je došla do kraja

Sve osim sigurnog prolaska Bajera iz Leverkuzena u finale DFB kupa predstavljalo bi prvorazrednu senzaciju, ali ako neko ume da izrežira tako nešto ove sezone onda su to amateri iz Sarbrikena. Lider jedne od grupa nemačke Reagionalne lige (četvrti rang takmičenja) uspeo je do đe do polufinala izuzetno cenjenog takmičenja tako što je eliminisao dva tima koja su dve lige iznad (Regenzburg i Karlsrue članovi su Cvajte), odnosno dva bundesligaša (Keln i Fortunu iz Diseldorfa).

I svaki put bilo je ultrazanimljivo. Protiv Kelna i Regenzburga 3:2 za Sarbriken uz pobedonosne pogotke u sudijskoj nadoknadi. Protiv Karlsruea i Fortune – penali. U ovom poslednjem okršaju, sa Diseldorfom, golman Danijel Bac ušao je u istoriju tako što je odbranio pet udaraca sa bele tačke?!

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Leverkuzen je ozbiljno pao u formi, doživeo dva teška poraza u tri poslednja kola (od Volfzburga i Bajerna primio osam golova na svom stadionu), međutim, teško je zamisliti da bi Sarbriken mogao da napravi probleme četi Petera Boša. Pogotovo što se radi o momcima koji su poslednju utakmicu odigrali još pre tri meseca.

U Nemačkoj fudbal je krenuo samo u profesionalnim rangovima, tako da su se fudbaleri Sarbrikena pripremali za utakmicu sezone isključivo trenirajući.

Ekipa sa stadiona Herman Nojberger izgubila je samo dva puta na svom terenu u poslednje dve godine. Jak uporište u Sarbrikenu otežaće posao Verkselfu, no ovde iznenađenje ipak ne treba tražiti. Čak i bez povređenog Kaija Haverca – verovatno će ga Boš poštedeti – Lever ne bi smeo da ima problema.

NEMAČKA, KUP - POLUFINALE

Utorak

20.45: (15,0) Sarbriken (8,50) Leverkuzen (1,15)

Sreda

20.45: (1,15) Bajern (8,50) Ajntraht (15,0)

*** kvote su podložne promenama