Saša Ilić: Bili smo nadmoćniji, Partizan zaslužuje više respekta kod sudija

Ambis je sve dublji i pitanje je kad će Partizan iz njega izaći. Poraz od Železničara u Pančevu (0:1) samo će dodatno produbiti ionako nagomilane probleme koje Parni valjak ima od početka sezone. Sklanjanje Dembe Seka trebalo je da služi kao opomena svim igračima, ali očigledno da ni odstranjivanje jednog od problematičnijih fudbalera nije uspeo da malo trgne ekipu, makat u jednoj utakmici.

Ipak, Saša Ilić na poraz u Pančevu gleda drugačije. Za razliku od prethodnih mečeva na kojima je njegova ekipa doživljavala poraz i gde je uglavnom malo šta dobro izdvajao, nekadašnji kapiten Parnog valjka izjavio je za Arenu sport da je njegova ekipa odigrala - dobro.

"Zadovoljan sam kako je Partizan izgledao. Mislim da smo bili nadmoćnija i bolja ekipa od Železničara tokom većeg dela utakmice. Generalno Partizan ima takav kriterijum suđenja kakav ima, ja na to ne mogu da se žalim", rekao je Ilić.