Saša Ilić: Bili smo nadmoćniji, Partizan zaslužuje više respekta kod sudija
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 20:46
Trener Partizana imao je šta da kaže posle meča u Pančevu
Ambis je sve dublji i pitanje je kad će Partizan iz njega izaći. Poraz od Železničara u Pančevu (0:1) samo će dodatno produbiti ionako nagomilane probleme koje Parni valjak ima od početka sezone. Sklanjanje Dembe Seka trebalo je da služi kao opomena svim igračima, ali očigledno da ni odstranjivanje jednog od problematičnijih fudbalera nije uspeo da malo trgne ekipu, makat u jednoj utakmici.
Ipak, Saša Ilić na poraz u Pančevu gleda drugačije. Za razliku od prethodnih mečeva na kojima je njegova ekipa doživljavala poraz i gde je uglavnom malo šta dobro izdvajao, nekadašnji kapiten Parnog valjka izjavio je za Arenu sport da je njegova ekipa odigrala - dobro.
"Zadovoljan sam kako je Partizan izgledao. Mislim da smo bili nadmoćnija i bolja ekipa od Železničara tokom većeg dela utakmice. Generalno Partizan ima takav kriterijum suđenja kakav ima, ja na to ne mogu da se žalim", rekao je Ilić.
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Odmah potom je trener tima iz Humske rekao na šta konkretno misli.
"Mislim da Partizan barem minimalno zaslužuje više respekta nego što je večeras dobio, nego u nekim prethodnim utakmicama. Zadovoljan sam borbom, željom i agresivnošću. To što rezultat nije takav kakav želimo, to je druga priča. Čestitam mojim igračima", istakao je trener crno-belih.
Zadovoljan je bio i njegov kolega sa druge strane, ali je uprkos tome Radomir Koković imao šta da zameri svojim igračima
"Osećam se dobro zbog pobede naravno. Dobro smo otvorili utakmicu. Imali kontrolu tokom većeg dela prvog poluvremena, izašli u nekoliko tranzicija koje nismo rešili kako treba. Ušli smo u probleme, znali smo da će biti reakcija. Na to smo se spremili, napravili nekoliko izmena. Nažalost, nismo mogli da ostanemo u kontroli. Partizan je dosta rizikovao, imali smo dosta tranzicija. Hteo sam da vidim više aktivnosti i više kontrole, bez obzira na vođstvo protiv favorita. Na tome treba da radimo. Zadovoljan sam što nismo primili gol. Posle isključenja smo imali lakši posao. Čestitam mojim igračima na dobroj borbi pre svega, a Partizanu želim puno uspeha", rekao je Koković.