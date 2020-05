Saša Ilić potpredsednik Partizana

Saša Ilić se vraća u Partizan! Tu vest je objavio njegov nekadašnji saigrač u Humskoj Milivoje Ćirković, uz komentar da Ilić postaje potpredsednik zadužen za srpotska pitanja. Ubrzo je ta informacija potvrđena i portalu Mondo, uz napomenu da je konačan dogovor blizu.

Legendarni kapiten je danas pratio utakmicu između crno-belih i lučanske Mladosti u društvu generalnog direktora Miloša Vazure i potpredsednika Vladimira Vuletića, što je odmah zaintrigiralo javnost. Nedugo zadim ova vest je i obelodanjena.

Saša Ilić je očigledno pronašao zajedničku reč sa aktuelnom upravom crno-belih, pošto je početkom godine izjavio kako posle penzionisanja nije ostao u klubu jer se nije slagao sa ljudima iz aktuelne uprave.

"To je moje pravo. Vreme će pokazati da li sam pogrešio ili ne. S druge strane, moje ambicije su vezane za Partizan. Navijač ću uvek biti, a hoću li u budućnosti raditi kao trener ili funkcioner – ne znam. Tu sam. Trenutno je situacija takva da za mene nema mesta u Partizanu, mada to ne umanjuje moju ljubav i privrženost klubu. Na početku sam bio skoro na svakoj utakmici, a onda sam načuo neke stvari koje su me povredile. Nešto upućeno na moju adresu posle čega sam odlučio da ne pravim probleme, da ne dajem povod pričama kako sam loše uticao na neke igrače. Znam da to nije istina!“, rekao je, između ostalog, Ilić u razgovoru sa voditeljem Ivanom Radulovićem, tokom emisije „Teme do Arene“ na TV Arena sport.

Saša Ilić je Partizanovo dete, a klubu iz Humske dao je najveći deo svoje karijere. U prvom mandatu je proveo devet godina i odigrao 282 utakmice, a u drugom još 10 godina i sa kapitenskom trakom na ruci otišao u igračku penziju. Ipak, posle svega godinu dana ponovo se vratio u svoj Partizan, pa ostaje da se vidi da li će biti makar približno uspešan u ovom poslu kakav je bio u prethodnom.