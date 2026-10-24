Saša Ilić rešio da ode iz Partizana

Ilić je prvi put hteo da ode posle poraza od Mladosti u Lučanima, a predomislio se na nagovor navijača i uprave. Drugi put je hteo da ode posle remija u Surdulici sa Radnikom, uoči reprezentativne pauze prošlog meseca, pa ni tada rukovodstvo nije prihvatilo njegovu odluku. Ovo večeras je njegov treći pokušaj da se povuče sa klupe posle najgorih rezultata Partizana u poslednjih 40 godina.

Partizan posle prve etape u prvenstvu, 13 odigranih kola (ima utakmicu manje) zauzima mesto iznad zone ispadanja. Pomaka ni u igri, a pogotovo u rezultatima nema. Incidenti u timu se nižu, što pokazuje i trenerov manjak autoriteta u svlačionici.

Sve to kada sa sabere, jasno je da u Humskoj nešto urgentno mora da se promeni, pošto je Partizan sada predaleko i od trećeg mesta na tabeli, Železničar mu beži čak 12 bodova.

U slučaju da uprava prihvati Ilićevu ostavku ili on ovog puta ostane čvrsto pri stavu da ode, novi šef struke će imati u sredu utakmicu sa Radničkim u Nišu, a onda dva vezana domaćinstva, protiv Zemuna i Mačve, pre nove reprezentativne pauze.