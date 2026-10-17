Saša Ilić: Sek nije želeo da se izvini, moja greška što nisam odmah kaznio nedisciplinu

Trener Partizana imao je problem i sa Ibrahimom Zubairuom, ali je prema njegovim rečima, fudbaler iz Gane naučio lekciju.

“Zubairu se izvinio i platio novčanu kaznu, sad se ponaša potpuno drugačije. Sek to nije uradio i neće trenirati dok se ne izvini. Znam da je jedan od najboljih igrača, ali neki kodeksi moraju da se poštuju. Najveći krivac za to sam ja, jer nisam odmah reagovao. Igrači koji dođu u Partizan moraju da znaju da im ništa nije dato, nego da zaslužuju da budu tu. Ovo je veliki problem”.

Očigledno da je šef struke Parnog valjka bio dobro upoznat sa onim što ga čeka u Humskoj, Ne po pitanju loših igara, nego ljudskih osobina.

“Neke stvari sam znao, nemam problem sa kvalitetom igrača, nego sa ponašanjem. Možemo da izgubimo 20 narednih utakmica, ali igrači moraju da daju maksimum i da se drugačije ponašaju. Za mene je ovo najveći klub na svetu i od narednog perioda neću tolerisati nijednu vrstu nediscipline. Ozbiljno ću se pozabaviti ne samo igračkim, nego i ljudskim kvalitetima. Igrači ne mogu da budu ljuti i nezadovoljni, da ne odmahuju rukama kada saigrač pogreši, nego da pokušaju da mu pomognu. Partizan je mnogo izranjavan, ne uživa status kakav bi trebalo da ima. Davao sam hteo da odem, gazio sam sopstvenu reč i moram makar da promenim kodeks igrača. Niko više neće biti iznad kluba. Toga svi moramo da budemo svesni”.

Veliki problemi bili su vidljivi protiv Novog Pazara, ali je pobeda zamaskirala gomilu problema.

“Posle utakmice sam rekao da smo imali tri dobre stvari – pobeda, povratak Marija Jurčevića i činjenica da nismo primili gol. Ne verujem da možemo da ponovimo tako lošu igru. Dešava nam se mnogo kontradiktornosti. Igramo dobro, a ne damo gol i na kraju izgubimo utakmicu. Igračima je predočeno šta nije valjalo protiv Pazara i stavljeno im je do znanja da ne sme da im se ponovi takav meč. Partizan ne može da bude ničija prolazna stanica. Možemo da igramo loše i izgubimo ne znam kojim rezultatom, ali svako mora da maksimum. Ne da nam se dešavaju stvari kao protiv Pazara”.

U odsustvu Seka, očekuje se da mesto startera na desnom krilu pokrije Nikola Čumić koji je asistirao za gol Žea protiv Novog Pazara.

“Nikola Čumić može da igra mnogo bolje nego do sada. Dolazi iz perioda neigranja, oporavljao se od povrede. Imao je uticaja protv Pazara, ali ponavljam – može i mora mnogo bolje od ovoga”

Iilć je kratko prokomentarisao utakmicu protiv Železničara. Pančevci igraju sve bolje I polako pokazuju zbog čega su kandidati za prva četiri mesta na tabeli.

“Sutra nas očekuje teška utakmica protiv Železničara. Igraju izuzetno agresivno, ali ako želimo da im pariramo, moramo da budemo još disciplinovaniji nego oni. Igrači moraju da daju više od maksimuma kako bi došli do tri boda”, jasan je Ilić.