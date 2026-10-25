(©MN Press)
(©MN Press)

SASTAVI: OFK Beograd - Crvena zvezda; Katai u špicu, Loizu na krilu, Veljković i Gudelj štoperi

ned. 25.10.26. | 14:43

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa Omladinskog stadiona

MOZZART BET SUPERLIGA - 13. KOLO

OFK BEOGRAD – CRVENA ZVEZDA, 16.00

***KVOTE OVDE***

Beograd
Stadion: Omladinski
Sudija: Miloš Milanović

OFK BEOGRAD (4-2-3-1): Draškić - Despotovski, Pavlović, Maraš, Stojanović – Momčilović, Ture – Aderodžu, Penja, De Bar – Silue.

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Radanović – Gudelj, Veljković, Nakajama – Krunić, Mo Čam – Kostov, Lučić – Loizu, Ristić, Katai.

*****
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket
*****

tagovi

OFK BeogradMozzart Bet SuperligaFK Crvena zvezda
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

FK Crvena zvezda

Sledeća vest