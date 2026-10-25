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SASTAVI: OFK Beograd - Crvena zvezda; Katai u špicu, Loizu na krilu, Veljković i Gudelj štoperi
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ned. 25.10.26. | 14:43
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa Omladinskog stadiona
MOZZART BET SUPERLIGA - 13. KOLO
OFK BEOGRAD – CRVENA ZVEZDA, 16.00
Beograd
Stadion: Omladinski
Sudija: Miloš Milanović
OFK BEOGRAD (4-2-3-1): Draškić - Despotovski, Pavlović, Maraš, Stojanović – Momčilović, Ture – Aderodžu, Penja, De Bar – Silue.
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Radanović – Gudelj, Veljković, Nakajama – Krunić, Mo Čam – Kostov, Lučić – Loizu, Ristić, Katai.
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