(MN Press)
(MN Press)

UŽIVO: Partizan - Čukarički

sub. 24.10.26. | 14:37

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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 13. KOLO

PARTIZAN - ČUKARIČKI
/16.00, Arena premijum 1/

Beograd
Stadion Partizana
Sudija: Stanko Ostraćanin

PARTIZAN: Milošević – Samson, Simić, Lima, Petrović – Zeković, I. Miladinović – Čumić, Kostić, Trifunović – Že. Trener: Saša Ilić.

ČUKARIČKI: Čarapić – Stanković, Majga, Đoković, Šehović – Docić, Sisoko – Mustma, U. Miladinović, Marković – Jovanović. Trener: Mihajlo Trajković.

Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa

Sve kvote za utakmicu u Humskoj pogledajte OVDE

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