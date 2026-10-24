UŽIVO: Partizan - Čukarički

MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 13. KOLO

PARTIZAN - ČUKARIČKI

/16.00, Arena premijum 1/

Beograd

Stadion Partizana

Sudija: Stanko Ostraćanin

PARTIZAN: Milošević – Samson, Simić, Lima, Petrović – Zeković, I. Miladinović – Čumić, Kostić, Trifunović – Že. Trener: Saša Ilić.

ČUKARIČKI: Čarapić – Stanković, Majga, Đoković, Šehović – Docić, Sisoko – Mustma, U. Miladinović, Marković – Jovanović. Trener: Mihajlo Trajković.

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Sve kvote za utakmicu u Humskoj pogledajte OVDE