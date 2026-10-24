(MN Press)
UŽIVO: Partizan - Čukarički
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sub. 24.10.26. | 14:37
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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 13. KOLO
PARTIZAN - ČUKARIČKI
/16.00, Arena premijum 1/
Beograd
Stadion Partizana
Sudija: Stanko Ostraćanin
PARTIZAN: Milošević – Samson, Simić, Lima, Petrović – Zeković, I. Miladinović – Čumić, Kostić, Trifunović – Že. Trener: Saša Ilić.
ČUKARIČKI: Čarapić – Stanković, Majga, Đoković, Šehović – Docić, Sisoko – Mustma, U. Miladinović, Marković – Jovanović. Trener: Mihajlo Trajković.
Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa
Sve kvote za utakmicu u Humskoj pogledajte OVDE
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