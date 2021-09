Prvi put posle gotovo 40 godina u reprezentativnom fudbalu desilo se da jedan selektor u takmičarskom susretu promeni svih 11 igrača u odnosu na meč ranije. Geret Sautgejt je posle dobro odrađenog posla u neprijateljskoj atmosferi Puškaš Arene u Budimpešti odlučio da za susret s Andorom svoje prvopozivce malo odmori i spremi ih za sredu i gostovanje Poljskoj, ali to se pretvorilo u pravu muku.

Engleska jeste na kraju slavila rezultatom 4:0 (1:0), ali ništa od toga ne bi bilo da Sautgejt nije pojačao tempo i posle sat vremena na teren poslao triling Kejn – Griliš – Maunt umesto debitanta Patrika Bamforda, te supertalentovanog Džada Belingema i Risa Džejmsa. Andora koja se do tog momenta odlično branila pod naletima Gordi Albiona, ubrzo je pukla po svim šavovima. Jer, posle kombinacije Griliša i Maunta vezista Čelsija fauliran je u kaznenom prostoru posle čega je sviran jedanaesterac iz kojeg je kapiten Engleske postigao savršen gol, pravo u malu mrežu.

Kada je pao drugi, ubrzo su stigli treći i četvrti gol. Već u 78. minutu u listu strelaca ponovo se upisao Džesi Lingard, koji je bio strelac i prvog pogotka već u 18. minutu. Asistent mu je bio Bukajo Saka kojem je Lingard vratio uslugu u 85. minutu za konačnih 4:0. U međuvremenu Engleska je imala još nekoliko odličnih prilika da dodatno uveća rezultat, ali je Kejn prvo pogodio stativu, da bi mu golman Andore odbranio udarac pred nadoknadu vremena, da bi Saka takođe imao jedan solidan udarac koji nije završio u mreži. Na startu drugog poluvremena Džejms je pogodio prečku.

Zanimljiv je bio izbor selektora Sautgejta za ovaj susret pošto je u startnih jedanaest poslao čak trojicu desnih bekova - Džejms je bio na svojoj poziciji, Kiran Tripijer je zaigrao levo što njemu nije strano, a najveće odstupanje imao je Trent Aleksander Arnold koji je zaigrao u veznom redu kraj klupskog kolege Džordana Hendersona i Belingema.

Fudbaleri Makedonije ispustili su veliku šansu da se iz Rejkjavika vrate sa celim plenom pošto su od gotovo sigurne pobede ostali na samo jednom bodu. I to jedva – 2:2 (0:1). Makedonija je punih sat vremena bila daleko bolji rival na terenu, ali se posle lepog gola Ezgjana Alioskog u 54. minutu sve okrenulo.

Taj pogodak Alioskog kao da je naterao domaćina da se malo odvaži i krene napred, pošto je do tog momenta uglavnom bio bezopasan. Island je do kraja triput zatresao mrežu Stoleta Dimitrievskog, ali su se samo dva važila pošto je onaj Karija Arnasona iz 64. minuta bio poništen zbog ofsajda. Makedonci su se svojski potrudili da protivniku daju ruku spasa jer prvi gol Islanđana apsolutno ide na dušu golmana Dimitrievskog. Naime, Aron Gudmundson je savršeno izveo slobodan udarac sa oko 25 metara, da bi golman Makedonije nespretno odreagovao i praktično stavio “na tanci“ loptu za Brinjara Ingija Bjarnasona da je samo pošalje tamo gde je prvobitno i trebalo da završi.

Do kraja susreta praktično se isključivo igralo pred golom Makedonaca, pa je tako pao i drugi pogodak. Strelac je bio Gudjonsen Andri Gudjonsen, inače naslednik čuvenog islandskog napadača Ejdura Gudjonsena poslevelike greške odbrane gostiju. Do kraja su Islanđani imali zlatnu šansu da u nadoknadi stignu do pobede, ali je šut Alberta Gudmundsona na kraju sprečio jedan od igrača Makedonije. Ni tu nije bio kraj pošto je Makedonija u četvrtom minutu nadoknade posle dva centaršuta Alioskog umalo stigla do trećeg pogotka. Prvo je pokušaj Darka Čurlinova s gol linije “skinuo“ Bjarnason, da bi onda iz kornera pokušaj Adisa Jahovića završio tik pored stative.

Dobar deo utakmice život makedonskoj selekciji je davala upravao odbrana, pošto su oba gola stigla iz poslednje linije. Sve zasluge za treću pobedu i nova tri boda idu na račun razigranog Ezgjana Alioskog koji je upisao gol i asistenciju.

Odbrana Islanda uspela je da izdrži svega 12 minuta pre nego što su Makedonci stigli do vođstva. Alioski je savršeno izveo korner s leve strane, a Darko Velkovski je u stilu vrsnih “devetki“ matirao golmana domaćih pravovremenim trzajem glavom. Drugi pogodak pravo je remek delo doskorašnjeg levog beka Lidsa. Iskoristio je veliku grešku Gudmundura Torarinsona u predaji lopte, a onda je sa gotovo centra igrališta krenuo munjevito ka golu Islanda da bi blizu ivice kaznenog prostora raspalio loptu i poslao je na pravo mesto.

Minimalan trijumf, prvi u kvalifikacijama za Mundijal naredne godine ostvarila Bugarska u Sofiji nad Litvanijom. Jedini gol na utakmici delo je Ivajla Čočeva u 82. minutu na asistenciju Kirila Despodova.

Takođe rezultatom 1:0 Albanija je nadigrala Mađarsku u Elbasanu, a gol je postigao mladi talenat Čelsija Armando Broja u 87. minutu.

KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO - 5. KOLO

Nedelja

Grupa C

Bugarska - Litvanija 1:0 (0:0)

/Čočev 82/

20.45: (3,70) Švajcarska (3,30) Italija (2,10)

Grupa I

Albanija – Mađarska 1:0 (0:0)

/Broja 87/

Engleska - Andora 4:0 (1:0)

/Lingard 18, 78, Kejn 72 penal, Saka 85/

20.45: (60,0) San Marino (30,0) Poljska (1,01)

Grupa J

Island - Makedonija 2:2 (0:1)

/Bjarnason 78, Gudjonsen 84 – Velkovski 11, Alisoki 54/

20.45: (1,10) Nemačka (11,0) Jermenija (19,0)

20.45: (1,07) Rumunija (13,0) Lihtenštajn (25,0)