Savić: Idemo ka tome da postanemo šampioni, da li ove ili sledeće sezone

"Očekuje nas zahtevna utakmica, izuzetno poštujemo Mladost kao klub i trenera Radovana Ćurčića i njihovu preiskusnu ekipu, ali imaju i neke interesantne mlade igrače. Imaju jasan stil igre i jako su nezgodni u svemu tome. Broj bodova koji su osvojili su svima nama upozorenje da ne možemo da očekujemo laku utakmicu. S jedne strane smo spremni, a s druge nije lako da osujetimo to u čemu su dobri. Ali, mi smo Vojvodina i moramo da idemo na tri boda", počeo je strateg Novosađana i dodao:

"Moramo da igramo strpljivo i u punom fokusu, oni su dobri defanzivno, ali i u tranziciji, jer dođu 10-15 puta tokom meča protiv svake ekipe do šanse. S druge strane, brane se u niskoj zoni i jako su dobri u tome. Fokus i koncetracija su ključ. Mi smo uvek motivisani sami zbog sebe, svi komplimenti protivniku, jasno nam je da će biti teško, ali mi imamo cilj da pobedimo u svakoj utakmici."

Izdvojio je Savić nekoliko igrača na koje će crveno-beli morati da obrate posebnu pažnju.

"Imaju dosta interesantnih i mladih igrača, ali i iskusnih Jovančić, Jovičić, Mladenović, Varjačić, Jovanović. Imaju dobru ekipu, puno igrača koji su igrali na vrhunskom nivou. Kao grupa su nezgodni."

Meč u Lučanima će se igrati na veštačkoj podlozi, što je u prošlosti umelo da zadaje poteškoće ovom timu Vojvodine.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

"Svakako da je bolje da je veštačka trava nego da je neki loš teren sa prirodnom travom kao što je to ranije bio slučaj, ne u Lučanima, nego generalno. Nije ista podloga, ali mi moramo da se adaptiramo jer dosta ekipa u Srbiji igra na veštačkom terenu."

Savić za ovaj susret neće moći da računa na Lazara Nikolića i Mihai Buteana.

"Svi su spremni, Lazar Nikolić ima žute kartone, Butean se polako vraća, ostali su svi spremni."

Perspektivni trener je istakao da su Vošine aspiracije da se u budućnosti bori za sam vrh tabele, ali da je potrebno vremena kako bi ekipa bila sposobna za najveća dostignuća.

"Mi idemo meč po meč i hoćemo da pobedimo svakog protivnika i da na kraju podvučemo crtu. Nije dobro da je sada podvlačimo. Mi svakako imamo tu ambiciju da postanemo šampioni, ali to nije projekat od šest meseci ili godinu dana. To je projekat koji treba da bude malo duži. Crvena zvezda je postavila neku lestvicu, imaju 11 pobeda iz 12 utakmica, jako je teško, ali i oni nekad mogu da padnu. Klub ide u tom smeru da želi da postane šampion, da li ove ili sledeće sezone. Videćemo, na kraju godine podvlačimo crtu", objašnjava stručnjak iz Beograda.

On smatra da ubedljiv poraz od Crvene zvezde (5:1) u prošlom kolu neće ostaviti posebnog traga na ekipu Radovana Ćurčića.

"Ne verujem da im je poljuljano samopouzdanje, jer su stabilna ekipa. Takođe, protiv Zvezde im nije igralo šest ili sedam standardnih igrača i jedan rezultat ih neće poremetiti. Oni su uostalom prvi gol od Zvezde primili tek posle 45 minuta. Ali, ne mislimo o tome, mislimo na našu igru", zaključio je Marko Savić.