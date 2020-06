Savić: Nemam ni trunku dileme, ostajem u Atletiku

Još jedno leto u kojem se Stefan Savić pominje kao igrač koji bi mogao da napusti Atletiko Madrid u prelaznom roku.

Pominju se brojni zainteresovani klubovi, a dva najzvučnija imena su Totenhem i Juventus. Tihi crnogorski as pak tvrdi da su sve to samo spekulacije medija, na koje on ne može da utiče.

Štaviše, u razgovoru za Mundo Deportivo, Savić kaže da o odlasku iz Atletika i ne razmišlja.

„Ništa ne znam o tome, niti pridajem značaj tim pričama. Za pet godina koliko sam ovde, mediji su me mnogo puta „selili“ iz kluba. Imam ugovor na još tri godine sa Atletikom, srećan sam ovde i ostajem, nemam ni najmanju dilemu“, rekao je Savić.

Bliži se nastavak sezone u Primeri, koja je prekinuta pre tri meseca ubog korone. Savić jedva čeka da ponovo istrči na teren.

„Srećan sam što ćemo na terenu završiti sezonu. Odigrali smo 70 odsto utakmica i samo još malo nam je preostalo. Uvek sam za to da se igra. Fudbal je važan svima, kako nama igračima, navijačima, tako i za državnu ekonomiju“.

Nemačka je prva dala zeleno svetlo da se fudbal zaigra. Prati Savić šta se dešava u Bundesligi.

„Tačno je da su retko gde mogle da se vide utakmice bez publike, ali navikne se čovek i na to. Najbitnije je zdravlje igrača. Nadam se da će se sve ovo uskoro završiti i da će navijači moći da se vrate na stadione. Video sam i da je u početku bilo u Bundesligi više povreda nego obično, pa se nadam da se nama to neće dogoditi“.

Utakmice bez publike jednako pogađaju sve klubove, smatra crnogorski štoper.

„Uvek sam igrao pred publikom, kod kuće ili na strani. To je ono što daje lepotu fudbalu, sreća ljudi koji se raduju na tribinama. Fudbal je vrlo uzbudljiv. Nama će bez publike na San Mamesu posao biti malo olakšan, jer Bilbao ima vatrene navijače, ali ćemo isto tako i mi biti oslabljeni kada budemo igrali kod kuće, jer su naši fanovi najbolji na svetu“.

Zadatak koji čeka Atletiko do kraja sezone je osvajanje mesta koje vodi u Ligu šampiona.

„Ove godine se malo mučimo u gostima i još nismo došli do broja bodova na koji smo navikli. Klub je napravio mlad tim, koji je dosta izmenjen i to sigurno ima uticaja, ali sada smo spremniji i borićemo se do poslednjeg momenta da ostvarimo cilj. Ne osećamo poseban pritisak. Svesni smo šta za klub znači plasman u Ligu šampiona. Ne treba ništa posebno naglašavati. I ranijih godina kada bismo obezbedili mesto u eliti, borili bismo se do kraja za prvo ili drugo mesto, jer nikad nije isto da li si četvrti, treći ili drugi“.

Da i ovaj novi tim Atletika ima ozbiljan potencijal, pokazao je dvomeč sa Liverpulom u Ligi šampiona. Madriđani su evropskom prvaku skinuli krunu.

„Pamtiću tu pobedu dok sam živ. Znamo kako smo se mučili ove sezone i svi su nas unapred otpisali kada smo dobili Liverpul za protivnika. Čak i kada smo pobedili na Vandi, ljudi nam nisu davali šanse za prolaz. Otišli smo u Liverpul, odigrali sjajnu utakmicu protiv tima koji je izgubio jednu-dve utakmice u celoj sezoni i tukli smo ga na njihovom terenu“.

Osvojio je Savić sa Atletikom titulu u Ligu Evrope, Superkup Evrope, ali jedan san još nije ostvario – trofej Lige šampiona. Jednom je bio u finalu, 2016. godine, ipak nije uspeo.

„Naš prioritet u nastavku sezone je mesto koje vodi u Ligu šampiona. Ako bismo do njega došli osvajanjem trofeja – još bolje. Liga šampiona je uvek san za ljude u Atletiku i za navijače, jer naš klub to zaslužuje“, poručio je Stefan Savić.