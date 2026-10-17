Savić stao u odbranu kapitena: Penale ne promašuje samo onaj ko ih ne šutira

„Očekivali smo ovako intenzivnu utakmicu. Bilo je dosta duela jedan na jedan i mislim da su naši igrači bili dobri u tom segmentu. Znali smo da će Radnički da se nametne, nemoguće je kontrolisati ovakvog protivnika 90 minuta. Međutim, kada su se nametnuli, bili smo disciplinovani i borbeni. Dobro smo branili i prekide i generalno svi komplimenti igračima, dao je 42-godišnji stručnjak svoj komentar utakmice a potom pohvalio ekipu Radničkog i njihovog trenera.

„Feđa kada vodi, to se vidi iz aviona. Intenzivna igra sa određenim zahtevima i jasnim sistemom igre.“

Potom je podelio segmente iz ovog meča 12. kola sa kojima nije bio zadovoljan.

„U svakoj utakmici postoji dosta aspekata kojima nisam zadovoljan. Sledi analiza, pa da im ukažem na greške. Želim da dominiramo tokom čitavog meča, danas je to bilo 50/50, ali prosto je bila takva utakmica. Znam da nismo na 100 odsto, ali takve su okolnosti. Moramo da treniramo, prođemo pripremni period, a potrebna je i doselekcija.“

Iako bez gola ili asistencije pored svog imena, Petar Sukačev je bio igrač utakmice između Vojvodine i Radničkog. Navikao je momak koji je od skora zadužio dres i reprezentacije, publiku na Karađorđu da ih očara svojom ofanzivom, ali danas je bio vrlo disciplinovan na drugom kraju terena i u potpunosti ugasio jednog od najboljih pojedinaca gostiju – Mohameda Sisea.



*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

„Zadovoljan sam njegovim izdanjem, ali sam pre svega bio zadovoljan prošle nedelje, jer je došao posle perioda od tri nedelje sa reprezentacijom, gde nije igrao i faktički ništa nije radio. Bili smo zabrinuti tada zbog njega, ali bio je dobar. Danas je bio sjajan protiv Sisea. Očekivali smo taj duel i pokazao je Pera da može da igra vrhunski fudbal. Sise je verovatno najbolji igrač jedan na jedan u ligi. Nismo ga udvajali, pustili smo Peru da igra jedan na jedan i verovali mu. On je to odradio na reprezentativnom nivou.“

Na kraju, novinare je zanimalo – da li će u ekipi Vojvodine od sledeće utakmice neko drugi da bude zadužen za izvođenje jedanaesteraca, budući da je Dejan Zukić večeras promašio svoj drugi penal u sezoni, na šta je šef struke Lala odmahnuo glavom.

„Neće. I prošli put je promašio protiv Želje, pa u drugom poluvremenu dao gol. Tada je promašio penal u 43. minutu, ušao u svlačionicu i rekao: ‘Ne brinite, daću gol i pobedićemo.’ Tako je i bilo. Trebalo bi da unapredi izvođenje penala. U Nišu je šutnuo evropski penal. Samo onaj ko ne šutira penale ne promašuje ih. Verujemo u Zuku“, jasan je bio Marko Savić.