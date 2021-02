Srbija čeka zvaničnu promociju Dragana Stojkovića Piksija, sa verom da je FSS napravio sjajan posao angažovanjem jednog od najboljih igrača u istoriji jugoslovenskog fudbala. Nadaju se svi da će Orlovi sa Piksijem na čelu prevazići decenijske probleme, te da će se pored Portugalije i Irske plasirati na Mundijal 2022. godine.

U nekadašnjeg saigrača veruje i Dejan Savićević. On je u razgovoru za Informer poručio da Piksi ima dovoljno autoriteta da u tabor Orlova zavede gvozdenu disciplinu i igračima iz glave izbije nebitne stvari.

Kao i uvek Savićević je bio direktan, poručivši da su Orlovi do sada na okupljanja gledali kao na rekreaciju i šansu da obiđu ljubavnice i porodicu.

„Ako neko može da obuzda igrače, onda je to Piksi. On je pravi čovek da reprezentativcima probudi patriotizam i osećaj privrženosti zemlji. Rekao bih da to Srbija sada nema. Jer da ima, uz kvalitet igrača koji poseduje, sigurno bi se plasirala na Prvenstvo Evrope. Beograd ima mnogo splavova i možda su oni glavni problem reprezentacije Srbije. Ako Piksi ne može da se nametne autoritetom i reši pitanje discipline na svim nivoima, onda ne znam ko bi mogao. Takođe, Piksi ne dozvoljava mešanje u posao. Kod njega ne prolaze one fore: 'Ovaj mora da igra zbog menadžera'“, rekao je Dejan Savićević za Informer.

Iza Piksija su trenerske epizode u Japanu i Kini. Dakle, prvi put će se susresti sa ozbiljnim takmičenjem u evropskom fudbalu.

„Nema potrebe da vučemo paralelu između Piksija igrača i Piksija trenera. Dobar je u svom poslu, i zna se da kod njega mora da bude gvozdena disciplina. U klubu je lakše uspostaviti red. U reprezentaciji je to teže, posebno što igrači na okupljanje nekada gledaju kao na relaksaciju. Dođu da se odmore, da obiđu familiju i ljubavnice“.

Svestan je Savićević da Piksi ima podršku javnosti u Srbiji, ali da će njegovu sudbinu, u dobroj meri, odrediti martovsaki dueli protiv Irske i Portugalije.

„Svi o njemu pišu sve najbolje. I važno je da tako bude, jer je Piksi veličina. Ipak, trebalo bi da bude spreman da je to mač sa dve oštrice. Ako bude išlo dobro Piksi će biti najbolji. Ukoliko krene po zlu, pisaće se naslovi da Piksi ne valja. Mogu samo da mu poželim puno sreće. Uveren sam da će brzo da se uklopi, nema veze što je dugo živeo van Srbije. Vrlo je važan start kvalifikacija. Retko se dešavalo da se loše počne, a dobro završi“, dodao je Savićević u razgovoru za Informer.