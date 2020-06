Savo blista posle derbija: Seli smo na zelenu granu, imamo ponude za Asana i Sumu

Početak je bio jako težak, ali nastavak – vrlo dobar. Da nije imao kikseve u, uslovno rečeno, malim utakmicama trener crno-belih Savo Milošević bio bi blizu perfektnog učinka. Pobeda u Kup derbiju još jednom je potvrdila ispravnost njegovih letošnjih odluka, kada su u Humsku došli Sadik, Asano i Natho, te kada je drugu šansu dobio Sejduba Suma.

Partizan deluje ofanzivno vrlo potentno, kao tim koji mnogo toga ima da ponudi evropskom tržištu. Upravo je o tome pričao trener crno-belih gostojući u Jutarnjem Programu televizije „Prva“.

„Nije Sadik jedini igrač za kog imamo ponude. I pre derbija smo imali ponude. Nama je ovaj derbi dosta dobro došao, jer je Evropa gledala meč i videla pravi kvalitet mojih igrača. Nećemo imati problem kada je u pitanju prodaja, moramo da budemo pametni. Ako se desi da prodamo nekoga, to će biti jedan igrač kako bi imali finansijski mir. Ali ako neko ode, doći će adekvatna zamena”, poručio je Milošević.

Potom je nekadašnji vrsni golgeter bio konkretan.

„Imamo ponude za Sumu i Asana, što malo ljudi zna. Svi naši stranci i klinci su na dobrim cenama. Mi smo trenutno u situaciji kada smo uspeli da izađemo na "zelenu granu" i ne moramo po svaku cenu da prodajemo. Prelazni rok traje do 1. oktobra i imamo dovoljno vremena da razmislimo šta je najbolje”.

Osvrnuo se još jednom na minilu derbi koji je zasluženo pripao crno-belima. Partizan je dva puta ove sezone pobedio večitog rivala i sezonu bez titule učinio uspešnijom.

“Nisam imao prilike da kažem na konferenciji da je ova utakmica bila dosta dobra i kvalitetna. Mi smo iznad evropskih mečeva istrčali ovu utakmicu, Zvezda je u velikom meri odgovorila. Nije bilo puno golova, ali nije bila ni zatvorena utakmica. Mi smo po logici više napadali, jer imamo ofanzivniju ekipu i igrali smo na našem terenu. A ako želite da igrate ofanzivno, onda morate da dovedete profil igrača koji imaju ofanzivne karakteristike i tako razmnišljaju. Da imaju brzinu, hitrinu i eksplozivnost “.

Trener crno-belih je potvrdio i to da je Partizan ove sezone bio mnogo bolji na velikim nego na malim utakmicama.

“Jedna od najvećih boljki o kojoj razmišljamo i koju pokušavamo da rešimo. Mislim da ćemo biti u prilici da malo bolje reagujemo. Prošle godine osnovni problem je bio mali fond igrača i dolazilo je do umora. Može da se kaže i delom da je motivacija.Ako znate da igrate sa Junajtedom za tri dana, momci retko nađu motivaciju. A opet, svi su hteli da se dokažu protiv Partizana koji je igrao dobro u Evropi. To što godinu dana igramo na nož, to nas je učinilo dobrom ekipom i rasli smo”, jasan je Milošević.