Aleksandar Stanojević je novi trener Partizana – kao što je MOZZART Sport i najavio – Savo Milošević je bivši. Kako sam kaže u kratkoj izjavi za sajt Sportkluba - zauvek. I u Partizanu, a izgleda i u srpskom fudbalu. Bar se tako naslućuje iz njegovih reči.

“Nisam u afektu, nije ovo kap koja je prelila čašu, ovo već traje, dozvolio sam sebi da uradim to što sam uradio u Novom Sadu, a ružno je. To ne sme da radi trener i pedagog, pre svega trener Partizana. Ali nije me Novi Sad opredelio, ovo traje i sve je jako mučno. Šta da kažem momcima kada uđem u svlačionicu i pogledam ih u oči. Sebi znam šta da kažem: Ići odavde i nikad više ne raditi ovde”, rekao je Milošević za Sportklub.

Podsetimo, Milošević je pre dva dana isključen na utakmici sa Vojvodinom pošto je posle duela Siniše Saničanina i Umara Sadika – koji je on okarakterisao kao faul defanzivca novosadskog tima, ali sudije nisu – flašicom gađao arbitra.

U prvih šest kola Partizan je izgubio taj meč sa Vojvodinom i na startu sezone okršaj sa Novim Pazarom i sada ima šest bodova manje od Crvene zvezde.

Nimalo zavidna pozicija za Stanojevića, ali ni za Partizan kao klub, jer se činilo da ga Milošević polako izvodi na pravi put. Sad tim putem treba da nastavi Stanojević.