Savo Milošević: Sad obećavam borbu za titulu! Imam tim, nemam spisak pojačanja

Još jedna sezona je gotova. Za Partizan razočaravajuća. Nema titule, nema ni kupa, ali ima osnove da se naredne takmičarske godine pojuri status šampiona.

Tri godine crno-beli nisu ozbiljan takmac za pehar državnog prvaka. Naredne će biti. Bar tako uverava Savo Milošević, uveren da će čim počne narednog prvenstvo njegov tim biti konkurentniji.

“Sad realno imamo tim da se uključimo u borbu za titulu. Imamo u vidu novi sistem kvalifikacija, ali smo u poziciji da imamo i vrednost u igračkom kadru čak i kako ne uđemo u Ligu Evrope. Domaća takmičenja moraju da nam budu prioritet naredne sezone i to nema opravdanja”, poručio je šef stručnog štaba Parnog valjka prilikom rezimea tek završene i najave naredne sezone.

Ključno: da li postojeći Partizan ima kapacitet za iskorak ne samo igračkom i stručnom, već i rukovodećem kadru?

“Dve stvari su ključne: formiran tim iz prethodne sezone i ekonomska stabilnost koju klub dugo nije imao. To su dva preduslova. Da biste bili prvak potrebne su i druge stvari. Moramo da probamo da osvojimo titulu. Nemamo opravdanje ako ne budemo u borbi za titulu do poslednjeg trenutka”.

Da li se titula u Srbiji osvaja isključivo na terneu ili su potrebne i klupske aktivnosti van njega, pitanje je na koje Milošević uzvraća potvrdno:

“Potrebno je sve. Neophodna je i snaga kluba da biste bili najbolji u državi. Trudićemo se da rastemo u svim aspketima”.

Navijači su razočarani. S tim da veliki deo i dalje veruje timu i stručnom štabu.

“Apsolutno razumem ako nemam podršku navijača. U martu prošle godine me je deo njih terao. Posle toga imali smo ogromnu podršku i na njoj dugujemo. Ako ne budu navijači mogli da me gledaju, onda ću to razumeti. Da, sad mogu da obećam da ćemo ući u borbi za titulu, od prvog do poslednjeg minuta, što znači da ćemo više igrati na rezultat, nego na lepotu”.

Za to je potreban i širi kadar nego dosad, jer je utisak da je baš skraćena rotacija koštala Partizan.

“Nemamo spisak pojačanja, jer imamo kompletiran tim za narednu sezonu. Prekomandovaćemo samo decu iz Teleoptika i omladinske škole. O nekim igračima, pak, razmišljamo, ali samo da popunimo pozicije ako neko ode. A potrebno je prvo da neko ode”.

Možda - Filip Stevanović?

“To će biti procena moja i ljudi iz kluba, a zavisiće šta ćemo raditi u Ligi Evrope. Nemamo unapred obezbeđen budžet, moramo sami da ga napravimo. Razumem funkcionisanje kluba. Drugo, kad neko postigne cenu, a ona premašuje budžet, tu prestaje svaka priča, nema ekonomskog opravdanja da takvog igrača držimo dalje. Za nas je najbolje rešenje da Fiću prodamo, a da ostane sa nama, kao što smo učinili sa Strahinjom Pavlovićem. To bi bilo najmanje bolno, a dosta stvari bismo završili”.

Savo Milošević (©Starsport)

Savo je preuzeo odgovornost za rezultatski krah sezone.

“Rezultatski nismo zadovoljni. Ni ja, ni ljudi u klubu, pretpostavljam ni naivjači. To moramo da kažemo. Poslednjih godina priča se za Partizan prelama na jednoj utakmici, bilo bi drugačije da smo uspeli da dobijemo u sredu. Nismo ostvarili ono što smo želeli. Glavni krivac i glavni odgovorni za to sam ja. Bilo je dosta stvari koje smo uradili dobro, suočavali se sa nizom teškoća, sad smo u boljoj poziciji nego što je bila ona koju sam zatekao marta prošle godine. Analiziraćemo neke stvari koje smo mogli i morali bolje. Vraćao sam dosta film, a odluke se donose se u tom trenutku, teško da bih sad postupio drugačije”.

Ipak, nije sve tako crno. Bilo je tokom sezone i dobrih detalja, pa bi na toj osnovi Parni valjak mogao da vozi po željama Grobara.

“Mislim da smo napravili odličnu bazu za sledeću sezonu. Sad je realno da očekujemo veće stvari kad je naša liga u pitanju, nije bilo realno s obzirom na fond igrača i prošlo leto, nije bilo realno da uđemo u borbu za tri trofeja u takvoj situaciji. Sad jeste”.

Da li su čelnici zadovoljni ili ne?

“Bilo je mečeva u kojima smo mogli više, više je bio rezultat problem od same igre. Svesni smo toga i ljudi iz kluba i ja. Intenzivno ćemo pričati o svemu, a zasad nemam najava da će biti bilo kakvih korentih promena kad je rukovodstvo u pitanju. Što se mene tiče, imam volju da nastavim posao, mogu da obećam neke stvari koje nisam mogao dosad. Imaću ogroman pritisak i od strane navijača i od medija. Nijednog trenutka neću se voditi ličnim interesima, već Partizanovim. Ako procenim da sam ja smetnja, neču se držati ovog mesta po svaku cenu, ali realno mislim da možemo mnogo bolje i siguran sam da ću uraditi mnogo bolje. Iman energiju da to uradim”.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Milošević kaže da se svesno opredelili za napadački stil, iako je on često znao da ga košta.

“On nam je doneo ogromno povećanje vrednosti igrača, ali to ima cenu. Ofanzivni stil je rizičniji po rezultat. S druge strane, forsiranje mladih igrača od kojih živimo podrazumeva plaćanje određene cene. Drugo, adaptacija igre na stil u našoj ligi. Insistirali se na brzini, ali nažalost većina naših terena ne dozvoljavala takvu igru. Morali smo da se opredelimo. A tu sam verovatno ja krivac, što nisam želeo da menjam stil, pa je ekipa plaćala cenu”.

Prilikom odgovora na pitanje kako komentariše dugo čekanu titulu Liverpula, Savo Milošević se nasmejao:

“Mi tri godine nismo bili prvaci, pa je haos, priča se kako će nas razapeti. A oni ljudi nisu bili 30 godina šampioni”.

I to nešto govori…

NE TRAŽIM OPRAVDANJE ZA FINALE KUPA

O finalu Kupa Srbije u Nišu dosta toga je rečeno. Partizan je bio neprepoznatljiv i s tim utiskom je saglasan njegov trener.

“Bila je to jedina od bitnijih utakmica koju smo loše odigrali. Ako razlažem u detalje, ispašće da tražim opravdanje, a to ne želim. Ključ je bio što smo prepsavali prvo poluvremene, to je odredilo sudbinu celog meča. Imali smo više od igre, više šansi, ali sam čestitao Vojvodini i Nenadu Lalatoviću na zasluženom trofeju. Nisam pripremio ekipu za početak utakmice. Malo me je zavarao prvenstveni meč iz Novog Sada, smatrao sam da će ljutnja i inat mojih igrača biti dovoljni za ulaz u igru. Čak sam razmišljao kako da ih smirim, više nego kako da ih motivišem. Očigledno je trebalo više energije sa moje strane”, podvlači Milošević u post festumu meča na Čairu.

Upkos dva gola zaostatka, Partizan je u jednom trenutku imao utakmicu na svojoj strani. Izjednačio je golom Pavlovića u nadoknadi, publika se razgalamila, igrači Vojvodine jedva su stajali na nogama, ali je nedostajao završni udarac u produžecima.

“Pomislio sam i ja to, ali kad je počeo produžetak tražio sam sa budemo oprezni. Na terenu je bila ekipa koja nikad nije ranije igrala, bili smo primorani da igramo 4-4-2, sa Lazarom Pavlovićem desno, Natho u njegovim godinama ne može da igra 120 minuta, plus dva špica. To nije dobro izbalansiran tim. Nije bilo realno da budemo dominantni, jer smo se već potrošili, nije bilo energije. Plus, Šćekić je imao temperaturu, Strahinja Pavlović se loše osećao pred meč, a na sve to smo igrali u sistemu u kome nismo vežbali”.

I opet je Partizan mogao da pobedi, ali se okliznuo na penalima.

“Vitas generalno ima fenomanlan šut i zato je pucao. Sadik je prijavio da ga je bolela noga, pa nije mogao. Matić bi bio peti, ali nije stigla serija do njega. Nisam odustao od razmišljanja da penale pucaju napadači, već nekad situacija na terenu diktira odluke”.

Crno-beli su ostali bez snage.

“Ne bih se složio da smo loše fizički bili pripremljeni, jer je teže napadati, nego se braniti. A kad smo gubili 0:2 još više smo se trošili, svakako više nego Vojvodina. Na sve to, Lazar Marković je od derbija vukao povredu prepona, zato smo ga odmorili protiv Čukaričkog, a hteli smo da ga uvedemo u ritam u prvenstvenom susretu u Novom Sadu. Suma je dobio udarac na samoj utakmici... Sve su to objektivni razlozi. Ne i opravdanja”, jasan je Savo Milošević.

(Pogledajte i novu epizodu emisiju Mozzart Njuz)