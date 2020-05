Savo Milošević: Zvezda prva i sa plej-ofom, logično je bilo da se igra samo Kup

Posle više od dva i po meseca Savo Milošević na konferenciji za novinare. Samo bez novinara. Zbog preventivnih mera u vreme virusa kovid-19 pitanja su slata mejlom. Međutim, nije se baš sve promenilo. Partizanov trener sasvim iskreno je odgovarao na sva, pa je tako priznao i da odluka Fudbalskog saveza Srbije da se ova sezona završi bez plej-ofa nije crno-belima uskratila šansu da se bori za titulu.

“Mi smo imali veliki zaostatak za Crvenom zvezdom i ne mislim da nam je uskraćena borba za titulu. Zvezda nam je pobegla dovoljno i da smo igrali plej-of jako teško bismo je stigli. Moramo da budemo realni, ne smemo da odluku FSS koristimo kao opravdanje“, direktan je Milošević uoči meča protiv Mladosti iz Lučana.

To ipak ne znači da je saglasan sa svakom odlukom koja je stigla sa Terazija.

“Javnosti je poznat stav kluba kad su u pitanju odluke FSS i ne bih dalje da ih komentarišem. Mi smo dužni da ih ispoštujemo. Po meni, bilo bi najlogičnije da se igra samo Kup, a da se prvenstvo registruje onako kako je bilo stanje na tabeli“.

Još jedna stvar mu je zasmetala, a to je odluka da sledeće sezone Superligu igra čak 20 klubova.

“I tu je poznat stav klub. A moj lični stav, ne znam koliko se ljudi sećaju dok sam bio u Savezu šta sam govorio, je u potpunoj suprotnosti od ovoga. I dalje sam stanovišta da naša liga ne sme da broji više od 12 klubova. To je maksimum za koji mi imamo kvalitet, možda čak i 10. Ova odluka od 20 klubova, ne da mislim, nego sam siguran da nije dobra za srpski fudbal“.

Ne baš tako decidirano, ali uz dozu nerazumevanja, Milošević komentariše i sve bezbednosne mere koje će klubovi morati da preuzmu. Između ostalog i onu da igrači neće smeti da golove slave grljenjem.

“Dobili smo pravilnik, dosta tu ima stvari koje zaista ne razumem. Razumem da je dosta teško iskoordinisati sve, Ministartstvo jedno, drugo, treće, pa FSS, pa pravilnici... Ali s jedne strane imamo najavu ukidanja okupljanja na zatvorenom prostoru, pa i da će već od 1. juna moći da bude publike. A onda idemo do ovih restriktivnih mera da imamo samo 20 ludi na klupama. Ni na ne znam kako da se ophodim prema tome. Pričamo neke stvari, a onda donesemo pravilnike koji su u potpunoj suprotnosti. Igrači su već tri nedelje u konstantnom kontaktu i to grljenje sigurno nije nikakva preventiva. Ali opet, dužni smo da poštujemo te pravilnike. Neke odluke mislim da neće biti moguće da budu sprovedene“.

Da sve bude još čudnije, već od Kupa u sredu – do 1.000 ljudi na tribinama.

“U potpunoj suprotnosti sa rigidnim i ekstremnim pravilnikom koji sad imamo. A već narednog dana potpuno suprotna situacija. Jedna od tih odluka ne stoji, to je sigurno“.

Da se mi ipak vratimo na teren. Prvo pitanje je logično bilo ono o spremnosti igrača, Sejduba Suma je bio na poštedi već u poslednjem delu priprema, da li će igrati protiv Mladosti?

“Jako je teško porediti situaciju od pre dva meseca i sada. Najveći problem svih nas trenera jeste to kako će igrači reagovati. Oni fizički sigurno nisu zapušteni, ali utakmice su nešto sasvim drugo. Kakva će biti reakcija igrača tek ćemo videti. Gledamo već nemačko prvenstvo, veliki broj povreda, a pričamo o Nemcima, koji su disciplinovani, profesionalni, besprekorni, pa ipak nisu uspeli da naprave dovoljnu prevenciju dDa bi sprečili toliki broj povreda.Ne znam šta mogu da očekujem. Insistirali smo na prevenciji od povreda u ove tri nedelje. Što se tiče samog tima, Suma verovatno neće igrati u subotu. Ali imaćemo pet zamena, moći ćemo da rotramo i u toku utakmice više igrača. Ideja da u prve dve ili tri utakmice vidimo u kom smo stanju“.





Aleksandar Lutovac je imao manje povrede, ali je danas odradio ceo trening, kao i svi drugi igrači u ekipi. Sve je dakle spremna za Mladost, koja je u prvom meču iznenadila Partizan pobedom od minimalnih 1:0.

“Mladost je jedan od naših dužnika i to i nas boli na neki način. Trudićemo se da pokažemo da je ta utakmica bila samo loš dan ili možda fokus, igrali smo je samo tri dana pred čuveni Mančester junajted. Mladost nas je iznenadila, zasluženo pobedila, iako smo mi imali više šansi. Siguran sam da i igrači imaju veliku želju da se revanširaju“.

O samom rivalu...

“Izdvojio bih kod njih to što i oni imaju dva tima, idealan spoj iskustva i mladosti, godinama su već poznati po tome. Nije slučajno što su sada već stabilan superligaš i što su igrali Evropu. To govori i o kvalitetu i u kontinuitetu. Sigurno pripadaju gornjem delu Superlige. Moraćemo da igramo ozbiljno. Možemo da izađemo na kraj i sa ozbiljnim ekipama u Evropi, ali onog momenta kad malo spustimo gard to može da nas košta protiv bilo koje ekipe u Superligi“.

O IZMIŠLJOTINAMA I BUDALAŠTINAMA

Na kraju, Milošević je kategorički demantovao informacije pojedinih medija da su ga navijači Partizana pre mesec dana šamarali.

“Ta priča traje već mesec i po dana i ja sam se trudio da izbegnem da pričam o budalaštinama i izmišljotinama i da ne budu deo ozbiljne priče kojom se bavim svaki dan. Nemam ni vremena da se bavim time. Oguglao sam na izmišljotine o meni u međuvremenu. Ali sam doveden u situaciju da nemam nazad, ne mogu, a da ne reagujem. Pošto su ti ljudi insistirali do kraja da dobiju moju reakciju sad će je i dobiti. Lično nisam pogođen ničim. Jasno mi je, da svako ko je hteo da vidi u kom sam stanju mogao je da iz izveštaja sa utakmica vidi. Ko je hteo da proveri mogao je to da uradi i pre mesec i po dana. Jasno je da je ovo smišljenja priča da se ja destabilzujem, verovatno klub, igrači“.

Na istu temu...

“Mislim da je to instruirarno. A samo sprovođenje... Ja ove neke medije pod znacima navode zaista ne mogu da svrstam u novinare, jer bi to bio greh prema pravim novinarima. Ja znam mnogo novinara. Znam ih i dobrih i manje dobrih i loših, ali ove ljude ne mogu da svrstam uopšte u novinare. To je običan ljudski šljam koji je zarad ličnih interesa u stanju da gazi po ljudima. Sinoć sam bio u situaciji da objašnjavam deci šta se dešava i meni to govori samo da nemaju crvene linije da su spremni na sve zarad svog ličnog interesa. Pretpostavljam da imaju neke nadređene i moja poruka i jednima i drugima: bavite se vi sobom, ja nemam strah, nikakav. Svako će da žanje ono što je sejao u životu. Tu nemam nikakvu sumnju. Radim tako i spreman sam da platim. Isto će tako i drugi. Meni je ovo takođe poruka da oni nadređeni koji su sve organizovali žele da mi pokažu moć, da mogu sve. Ja ovde vidim njihovu slabost i strah od Partizana koji je stabilan i jak“.