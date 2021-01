Protekla godina bila je svedok velikih preokreta u funkcionisanju fudbalskih klubova širom sveta. Ali, raspoloženje Šalkea, trećeg najpopularnijeg kluba u Bundesligi, bilo je sumorno i pre nego što je pandemija virusa korona dobila zamah. Sredinom ovog meseca navršiće se puna godina otkako je sastav sa sedištem u Gelzenkirhenu okusio ukus pobede u najjačem nemačkom rangu.

Revolt, gnev, bes, očaj, nemir, nespokoj. I na sve to strepnja. Takvo je vičemesečno stanje među navijačima Šalkea, koji se plaše da će sedmostruki prvak Nemačke i tim koji je na sedmom mestu večne liste Bundeslige ući u crne knjige tog takmičenja. Rudari sa Feltins arene su od dobro uspostavljene ekipe, učesnika Lige šampiona, postali tim koji se suočava sa stvarnom mogućnošću da bude jedan od najgorih koji je ikada igrao u Bundesligi.

Zvuči neverovatno da je Šalke, nekada jedna od najstrašnijih ekipa u šampionatu Pancera i legitimni izazivač minhenskog velikana Bajerna za titulu, dospeo u situaciju da je bez pobede u prethodnih 29 ligaških utakmica. Podatak za nevericu. Mada, ona nikako ne pomaže junacima ove priče, jer i pored korenitih promena, odlazaka igrača i trenera, situacija se nije promenila. Ni pedalj.

A, najgoreg ishoda se pribojava i čelnik Tasmanije, Almir Numić. Čovek iz Bosne i Hercegovine predsednik je berlinskog tima koji drži rekord po broju uzastopnih duela u Bundesligi bez pobede (31). Tasmanija je petoligaš i još je legitimno najlošiji sastav koji je bio u najjačem društvu i zbog toga je i dalje poznata širom zemlje. Međutim, iz nedelje u nedelju, iz kola u kolo, rekord od 31 susreta u Bundesligi, postavljen u sezoni 1965/66, dosta se klima. Šalke je, pomenuli smo, već na koti 29, a danas ga očekuje dvoboj 14. kola u Berlinu protiv Herte i mogao bi da dođe do brojke 30. Već iduće runde, 9. januara, Šalke je domaćin Hofenhajmu, a 17. ide na noge Ajntrahtu. Kako je do sada igrao, ionako mršav bodovni saldo ne bi trebalo bitnije da se ojača.

No, i Tasmanija se, dakle, trese zajedno sa Rudarima. Proživljava svaki neuspeh tima iz Gelzenkirhena kao da je to isti klub. Numić je u intervjuu za Kiker objasnio zašto drži palčeve čak iako je navijač Dortmunda, najljućeg Šalkeovog rivala.

"Ovaj negativni rekord je u identitetu našeg kluba. Kad sednemo sa sponzorima, ne moramo da objašnjavamo ko smo. Čim je naš rekord bio malo ugrožen poslednjih godina, imali smo ogromno besplatno oglašavanje širom Nemačke. Ovo je veoma važno za Tasmaniju. Kao amaterski klub od toga možete da imate samo koristi. Bez obzira da li ste u Minhenu, Diseldorfu ili negde drugde u Nemačkoj, mnogi ljudi odmah povezuju priču sa Tasmanijom. Nismo zaboravljeni. To je sjajno. Zbog toga bismo želeli da i dalje budemo glavni", otkrio je Numić.

Da li to znači da je Tasmanijin loš rekord u Bundesligi danas više blagoslov nego prokletstvo?

"Definitivno. Letos su se dogodile neke pozitivne promene u klubu. Trenutno radimo veoma naporno i želimo da stabilizujemo tim do te mere da ponovo budemo broj 1 u Nojkelnu, berlinskom kvartu, i jedan od najboljih ekipa u gradu. To je dug put. Pokušavamo pozitivno da iskoristimo trenutnu situaciju sa svim pozivima iz medija. Sve ukazuje na to da nas mnogo više prate, takođe imamo mnogo više sviđanja na Fejsbuku i Instagramu. To je sve Šalke - Tasmanija efekat. Moj prijatelj Sulejman Sane, otac Leroja Sanea, rekao mi je da je Tasmanija uspavani gigant. A, oni koji prate fudbal u Berlinu mogu da vide da se gigant budi".

Almir Numić (©Tasmania Berlin/Facebook)

Tim iz Berlina je prošle sezone završio na 10. mestu, ali je trenutno lider šampionata posle devet mečeva. Za sve je kriv Klop. Ali, ne "onaj".

"Svojim momcima sam od početka rekao: 'Želim da igramo dobar fudbal'. Veliki sam obožavatelj Jirgena Klopa i njegovog fudbala. U Abuu Nžijeu sam pronašao 'ludog' trenera, koga su nekada zvali Jirgen Klop iz Berlina. Ako to znači da će se Tasmanija na kraju podići, mi ćemo biti srećni. Ali mnogo, mnogo važnije mi je da se život kluba nastavi i da nam navijači ostanu lojalni. Da ne zaboravimo da smo radnički klub iz radničkog naselja".

Klub koji je dobio ime jer su njegovi osnivači početkom 20. veka morali da emigriraju u Australiju, odnosno na obližnje ostrvo, u dobroj je poziciji da laganim korakom počne da preskače stepenike ka povratku u Bundesligu. Međutim, i pored toga, u njegovoj upravi su voljni da što duže sačuvaju postojeću evidenciju i da ne budu izbrisani iz istorijskih knjiga. To je nešto što Šalke, bez pogovora, uopšte ne želi da im oduzme.

"Sad ćete se verovatno smejati, ali ja sam navijač Dortmunda. S jedne strane, nemam apsolutno ništa protiv da Šalke ispadnje iz lige. Ali, trenutno bi zaista mogao nekog da pobedi. Koliko god bilo teško reći, ali ljudi iz Gelzenkirhena ne zaslužuju da se tako veliki tradicionalni klub uruš. U jednoj sezoni igrači mogu da unište sve ono što su drugi gradili decenijama. Karakter se izgubio u današnjem fudbalu", istakao je Almir Numić, čelnik verovatno jedinog kluba koji mračnu istoriju pretvara u svetlu.

Učinak Tasmanije, koja je 1966. ostvarila pobede samo u prvom i 33. kolu, i danas je na dnu sveukupne tabele Bundeslige sa samo 10 osvojenih bodova, preti da bude preskočen. I to od strane tima koji je pre dve i po godine okončao sezonu kao drugoplasiran. Rejting Šalkea neprekidno se degradirao tokom skoro tri protekle sezone. Poslednje ligaško slavlje Rudara bila je pobeda od 2:0 nad Borusijom iz Menhengladbaha 17. januara 2020. godine, a tačno nedelju dana kasnije, minhenski Bajern otvorio je put rivalu ka provaliji. Taj poraz od 5:0 bio je početak serije neuspeha koji ih je sada vinuo ka neželjenom rekordu koji je na snazi gotovo 55 godina.

Schadenfruede je nemački izraz sličan sadizmu i ljubitelji fudbala to češto doživljavaju, stičući zadovoljstvo u patnji drugih. Dok su večiti rivali Dortmund i "večiti šampion" Bajern uživali u stabilnoj sreći, sudbina je počela da se poigrava sa Šalkeom. Istina, mnogo je krivice unutar njegovih redova. Najpre u klupskim kancelarijima gde su donošene loše finansijske odluke usled čega Rudari trenutno duguju oko 200.000.000 evra, potom neprijatno ophođenje prema dobronamernicima i na kraju različita mišljenja iznutra. Sve to negativno doprinosi performansama na terenu.

Takav je dvor kraljevsko-plavih. Nula pobeda, četiri remija i devet poraza ove sezone doveli su Šalke u položaj nesumnjivog ispadanja, na samom dnu tabele, i na autoputu ka rekordu kojeg se u Gelzenkirhenu najviše plaše.

