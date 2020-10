„Nema Kange, nema Ivanića, ali navijači Crvene zvezde ne treba da brinu za izgled veznog reda, jer je mladi Veljko Nikoliić sposoban da drži ključeve manevra srpskog šampiona u 163. večitom derbiju“.

Poruku ovakve sadržine iz daleke Kine poslao je nekadašnji trener Crvene zvezde Aleksandar Janković, koji je bio svedok igračkog odrastanja momka rođenog 1999. godine. Aktuelni selektor kineske reprezentacije do 20 godina u razgovoru za MOZZART Sport dotekao se svih aktulenosti vezanih za predstojeći susret crveno i crno-belih. Kao neko ko je odrastao iza južne tribine Marakane veruje u trijumf tima Dejana Stankovića, ali podvlači da će šampion morati energijom morati da parira večitom rivalu.

VELJKO NIKOLIĆ I NJEGOVI KVALITETI U MEĐUPROSTORU

Prvo u Nikoliću koji je prema Jankovićevim rečiima igrač unikatne serije.

„Veljko Nikolić ima snage i sposobnosti da preuzme odgovornost i ima važnu ulogu On veruje u sopstvene kvalitete. Ne interesuje ga ambijent i rival. Nije od igrača koji će biti hrabar kada je 3:0 za Zvezdu, ili kada njegov tim ima 15 bodova više na tabeli. A neće tu istu odgovornost da preuzme kada je 0:0. On je mlad, ima značajan prostor za napredak u svom igračkom registru. Očekujem da te korake pravi jako brzo. On se već izborio za mesto u Zvezdinoj hijerarhiji hijerarhiji“, poručuje za MOZZART Sport Aleksandar Janković.

Kao debitant u prošlom prfvenstvenom derbiju odigranom u martu Veljko Nikolić je bio vrlo zapažen. Posebno u prvom poluvremu pravio je problem crno-belima u tandemu sa Željkom Gavrićem.

„Pojavljuje se u interesantnim prostorima, u prostorima koji su jako skraćeni i gde postoje atletski mnogo jači igrači od njega. On svoje hendikepe kompenzuje dobrim pozicioniranjem, ali i pravim uglovima dodavanja. On je igrač velikog potencijala. Ovakve utakmice njemu mentalno ne predstavljaju problem, već uživa u njima“.

Jasno je da će u veznom redu Crvene zvezde mnogo toga zavisti od Veljka Nikolića, ali da bi mladom reprezentativcu bilo lakkše da su na terenu Ivanić ili Kanga.

„Ne radi se samo o samo o izsotancima Ivanića i Kange, već i načinu na koji se to desilo.Takve stvari mogu da uvuku nesigurnost u tim. Ivanić se izborio za status u timu, sasvim zasluženo. Igrao je odlično i preuzimao odgovornost kada je klubu to bilo jako važno, u evropskim utakmicama. Kanga donosi kvalitet, ali nije za sada pokazao stabilnost i nema kontinuitet. Mnogo je oscilirao, tako da on u ovom trenutku nedostaje manje od Ivanića.Mirko je navikao ekipu Zvezde na svoje prisustvo i dobar učinak. Ali Zvezda ima široku rotaciju i mogućnost da kompenzuje njihove izostanke“.

Crveno-beli imaju veliku prednost, ali Zvezdina dominacija biće sutra u Humskoj na velikom ispitu. Posebno što trostruki šampion ne zna za trijumf nad večitim rivalom čeka od aprila 2019. godine.

„Zvezda ima sve bodove u prvenstvu i otvoren put ka tituli. Ima širok kadar koji joj omućava da rotira, osvežava ekipu, a da kvalitet ne pada. Ima već uhodane mehanzime, duži rad sa trenerom u odnosu na Partizan. Neku vrstu taktičkog kontinuiteta. Međutim, sve te prednosti koje Zvezda ima padaju u vodu, ako moj bivši klub ne bude parirao Partizanu kada je u pitanju agresivnost. To je nepisano pravilo derbija, koje znam iz iskustva. Manjak agresivnosti može da vam uništi sve prednosti. U nekim utakmicama to je bila velika prednost Partizana. Na taj način su i dobijali neke prethodne derbije“.

Jasno je da iskusni stručnjak očekuje da tradicija u Humskoj bude prekinuta.

„Očekujem fajterski fudbal, sve karte su na stolu. Zvezda kroz prvenstvo ide relativno lako kao i prethodnih sezona. Partizan se sa druge strane muči i ima zaostatak u oktobru od osam bodova. Crno-beli su promenili trenera imali su i pomeranja u igračkom kadru, što jasno govori da nisu imali stabilnost. Sve se to odrazilo i na rezultate. Čak i ako pobedi, Partizanu će biti teško da se uključi u borbu za titulu. Zvezdina prednost je velika. Pobeđuje lako, dok se Partizan malo više muči. Ali to je potpuno nevezano za derbi. Nijedno pravilo tu ne važi, očekujem pre svega dobar fudbal sa napadački orjentisanim ekipama. Nadam se golovima u ambijentu koji nije svakidašnji. Moraće svi na to da se naviknu“.

"HAPSE DŽAJU I CVELETA, A LJUDI KOJI SU POLITIČKI VETROVI DONELI U KLUB - ĆUTE"

Sutrašnji derbi biće tek drugi u istoriji bez navijača. Premijeri je odigran 1. marta 2008. godine. Predvođena Aleksandrom Jankovićem Crvena zvezda je ostvarila najubedljiviju pobedu nad Partizanom uz ovom veku (4:1). Bila su to neka čudna i teška vremena za crveno-bele o čemu svedoče i reči našeg sagovornika.

„Prvo sećanje na taj derbi je jutro posle pobede. To je nešto što je meni derbi poklonio, i što u mom životu zauzima posebno mesto. Osećaj koji nema cenu. Emotivno sam vezan za to buđenje dan posle utakmice. Taj meč se odigrao u jedno vrlo konfuznom kontekstu. Dve nedelje pre toga na jedan neverovatan način su uhapšeni Dragan Džajić i Vladimir Cvetković. Sve je holivudski odrađeno. Ne ulazeći u to ko je kriv, a ko nije, sam čin njihovog privođenja sa lisicama na rukama i uvođenjem u maricu. To je degradiralo Crvenu zvezdu“.

U takvoj atmosferi Janković je morao da spremi ekipu.

„Od tog perioda hapšenja do utakmice je prošlo dve sedmice, klub se nije oglasio. Ljudi koji su u tom trenutku sedeli na Marakani uopšte nisu znalii šta to znači za Crvenu zvezdu i šta znači ćutati za tako nešto. Posle trijumfa od 4:1 ja sam posvetio rezultat našim legendama. To mi je žestoko bilo zamereno. Odmah sam pozvan na interni informativni razgovor. Nekako mi je to prvi utisak sa tog meča. Ti ljudi koji su tada bili u Zvezdi su hvala Bogu daleko od kluba i fudbala. Njih je u Zvezdu doneo neki politički vetar, ali isti taj vetar iz je oduvao...Ja mislim da ni danas njima nije jasan značaj pobede od tri gola razilke u derbiju i šta znači dati četiri gola. Bilo mi je zamerno zbog četiri gola iz prekida“

Mogli ja Crvena zvezdda i ubedljivije da slavi.

„Imali smo ogromnu prednost od 4:1 i igrača više. Ostalo je još 20 minuta do kraja. . Trudio sam se da utičem na ekipu da ne spuštamo gasa, da napravimo još jači pritisak. Da ne pada ritam, da se ne zadovoljimo postignutim rezultatom. Moglo je i moralo da bude ubedljivije. Meni kao treneru, sa distance od 10.000 kilometara i posle 12 godina, žao mi je što večitom rivalu nismo uklesali istorijski poraz u kosti, koji bi završio i u našem i u njihovom muzeju“.