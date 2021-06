Selektor Danske Kasper Hjulmand iskritikovao je UEFA i odluke koje su donošene nakon stresne situacije sa Kristijanom Eriksenom na meču protiv Finske. Hjulmand kaže da evropska kuća fudbala nije pokazala saosećanje i da je njegova ekipa dovedena u prilično tešku situaciju.

Dancima je tokom prekida, koji je trajao 90 minuta, ponuđeno da biraju između povratka na teren i odluke da se igra sutradan od 12 časova. Za Hjulmanda je to stavljanje pred svršen čin.

"Jedina prava odluka je bila da se igrači stave u autobus i vrate kući, a onda da se raspravlja o tome. Kod slučajeva sa koronom moguće je odložiti meč za 48 sati, ali sa srčanim zastojem očigledno nije. Mislim da je to pogrešno. Ne morate nužno da se bavite protokolima, ponekad odlučivanje može biti vođeno saosećanjem", rekao je selektor Danaca.

UEFA je saopštila da je odluka doneta nakon što su obe ekipe zatražile da se igra iste večeri. Ipak, u Danskoj smatraju da je trebalo da im bude ponuđena treća opcija, jer je bilo nemoguće igrati sutradan od 12 časova.

"Potpuno je pogrešno shvatiti da smo mi došli i rekli da želimo da igramo, da je to naša prva opcija. TO je bio izbor između dva scenarija. A onda možete da raspravljate da li smo bili pod pritiskom. Bila je to izuzetno teška situacija. Osvrćući se unazad, ne osećam se dobro što smo bili na terenu nakon incidenta. Mislim da su momci pokazaili izuzetnu snagu karaktera i na to sam veoma ponosan", rekao je Hjulmand.

Danci su praženi od Finske u nastavku meča, čime su ozbiljno ugrozili plasman u osminu finala. Drugi meč u grupi B igraju protiv favorizovane Belgije u četvrtak od 18 časova.