Seltikov najgori start u 23 godine, a najefikasniji su u ligi: Japanac prva zvezda, ali se povredio

Poput Srbije, decenijama unazad i u Škotskoj se samo dva kluba smenjuju na šampionskom postolju. Tamošnji fudbal po mnogo čemu je sličan našem, ali i vrlo različit.

Zamislite samo šta bi bilo da Crvena zvezda ili Partizan zbog bankrota moraju u četvrtu ligu. Ili da se jednom od beogradskih večitih rivala dogodi da nema pobedu na gostovanju u domaćem prvenstvu čak sedam meseci, odnosno osam uzastopnih utakmica.

Prvo se dogodilo Glazgov Rendžersu, a ovo drugo se trenutno dešava Seltiku, na čije navijače je izgleda došao red da pate posle devet uzastopnih titula.

Gradski rival, predvođen Stivenom Džerardom na klupi, uspeo je prošle sezone da vrati pehar na svoj Ajbroks sa ogromnih 25 bodova razlike i tako se revanšira zeleno-belima za period od 1988. do 1997, kada je Rendžersu izmakao dvocifren broj uzastopno osvojenih titula.

Na udarac koji mu je zadat, Seltik će probati da odgovori u tekućem takmičarskom ciklusu, međutim, situacija u kojoj se nalazi posle šest kola ne deluje obećavajuće. Ekipa Andža Postekoglua, australijskog trenera grčkog porekla, od mogućih 18 osvojila je devet bodova i nalazi se tek na šestom mestu škotske Premijer lige. Vodeći Rendžers beži četiri boda, a ispred su i Hibernijan, Harts, Madervel i Dandi junajted, četvorka koja zajedno ima 10 titula (poslednja osvojena 1983), odnosno petinu u poređenu sa Seltikovim trofejima nacionalnog prvaka (51).

Trenutni bodovni saldo je najslabiji u poslednje 23 godine.

"Igrali smo dobro u svakom meču, ali to nije dovoljno. Ako želimo da budemo uspešni, moraćemo da počnemo da pobeđujemo. Bićemo na velikom testu u narednom periodu", istakao je Postekoglu za BBC.

Neuspeh da se nastavi šampionski niz doveo je do razlaza sa njegovim prethodnikom Nilom Lenonom, ali i novi trener ima problem da dođe do željenih rezultata. Ipak, Seltik igra dopadljivo, napadački i, ironije li, najefikasniji je tim prvenstva posle šest kola.

Zeleno-beli su dali 16 golova, pet više od gradskog rivala koji predvodi tabelu, a četiri više od drugoplasiranog Hibernijana. Svi ostali timovi su na jednocifrenom broju pogodaka.

Čak je i Seltikova odbrana na visini zadatka, jer je sa četiri primljena gola u šest utakmica najtvrđa u ligi, uz Dandijevu i Sent Džonsonovu. Ipak, tri pobede i tri poraza svrstavaju slavni klub na pomenuto tek šesto mesto.

U poslednja tri meča klub sa Seltik Parka dvaput je poražen, a težak period tek predstoji, jer će zbog povrede kolena oko mesec dana van terena biti Kjogo Furuhaši. Japanac koji je letos stigao iz Visel Kobea za 5.500.000 evra dao je sedam golova, uz jednu asistenciju, u dosadašnjih devet utakmica računajući sva takmičenja.

Njegova primarna pozicija je krilo, a bivši golman kluba iz Glazgova, Pet Boner, u razgovoru za BBC ocenio je da Seltiku treba više igrača sposobnih da reše utakmicu, verovatno mislivši da klub nije morao letos da pusti baš trojicu igrača značajnih za napad ekipe - Odsona Eduarda (Kristal Palas, 16.300.000), Rajana Kristija, (Bormut, 2.900.000), i Leja Grifitsa (Dandi, pozajmica). Posebno jer njihove zamene (Abada, Žota i Jakumakis) nisu uhvatile ritam od starta.

"Ne može ekipa da se oslanja na jednog fudbalera. Drugi sada moraju da naprave iskorak kada on nije tu... Posed lopte ne donosi ništa ako nemaš pravu završnicu", istakao je Boner, koji je celu golmansku karijeru proveo u Seltiku (od 1978. do 1997) i za to vreme osvojio pet titula, isto toliko kupova, dva Liga kupa, a 1989. čak bio u konkurenciji za Zlatnu loptu (zauzeo 17. mesto).

Loša forma iz Premijer lige prenela se i na međunarodnu scenu, pošto je na startu grupne faze Lige Evrope Betis slavio 4:3, iako je Seltik vodio 2:0 nakon manje od pola sata meča u Sevilji, ali trenutnu atmosferu u klubu moglo bi da poboljša to što Seltik naredne tri utakmice igra kao domaćin. Protiv drugoligaša Rejt Roversa u Liga kupu, zatim Dandija u prvenstvu, pa Bajer Leverkuzena u Ligi Evrope.