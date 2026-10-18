Semak: Nismo ni Barsa ni Bajern, nema formule za pobedu u svakoj utakmici

Sergej Semak, koji je bio na meti kritičara od početka sezone, ima razloga za zadovoljstvo. On je najavio da se u tim uskoro vraćaju Vendel i Igor Divejev, pa će njegove trupe biti još jače u nastavku sezone. Protiv Ahmata očekuje težak posao i upozorava da ne sme biti opuštanja.

"Ne vidim da vredi praviti podelu između domaćeg i gostujućeg tima. Ne postoji tako nešto kada se kaže da ste opasniji kod kuće. Naravno, postoji statistika koja sugeriše da neki timovi zarađuju više poena kod kuće, jer su tako navikli. Kao Orenburg koji su nekako više naviknuti na domaći teren. U svakom slučaju, tim kog smatramo domaćin dobiće 2-3 utakmice od deset kod kuće ili 4-5 od deset na strani. Tako da je teško predvideti kako će se ovaj susret završiti", kaže trener Zenita Sergej Semak.

13.00: (1,35) Zenit (5,00) Ahmat (9,00) MOZZART RELAX

Prema onom što je rekao, čini se da izuzetno ceni goste iz Groznog.

"Ahmat je opasan kada igra na bilo kom terenu. Imaju visok kvalitet, vrlo su iskusan tim. I imaju i takvog trenera. Očekujem veoma tešku utakmicu", kaže trener prvaka Rusije.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

Neku su mu zamerali da njegov tim bolje igra u derbijima nego u takozvanim "malim " utakmicama, pa je upitan kako mentalitet iz tih velikih susreta, da preslika na ove druge.

"Barselona i Bajern su jedinstveni timovi, nemate mnogo takvih u istoriji, tako da je teško porediti nas sa njima. Čak i ovi timovi, ako ih već poredimo, su kao Bajern u Ligi šampiona - isključenje, ispuštanje bodova protiv ekipe koja je smatrana autsajderom, kao što je Viking (3:3). Ne postoji apsolutna formula koja funkcioniše za svaku utakmicu. To je nemoguće. Čak ni najslavniji muzičari ne mogu da ostvare isti nivo emocija i posvećenosti na svakom koncertu. Nijedan glumac nije u stanju da proizvede isti emotivan odgovor publici tokom cele karijere. Zato svako ima nešto svoje, recimo ovaj muzičar je imao najbolji koncert na ovom stadionu... Isto je i sa fudbalerima. Imate ljude koji nisu u stanju samo da rade i pobeđuju, već i osete emotivno stanje. Održavati takvo stanje svakodnevno je nemoguće. Naš cilj je da značajno smanjimo te fluktuacije", jasan je Semak.

Iako mnogi tvrde da je lider ovog tima trenutno Maksim Glušenkov, čini se da Semak više naginje ka tome da je to Vendel, koji su uskoro vraća na teren.

"Vendel je naš timski lider. Naravno, mnogo je drugačije kada igra i kada nije tu. Kreće se brzo a loptom, nemoguće ga je uhvatiti. Vizualno, deluje da Zenit igra bolje sa Vendelom. Kada je reč o njegovom kretanju s loptom, nema takvog igrača u našoj ligi", zaključio je Semak.

Ahmat u susret ulazi u ne baš sjajnoj formi. Na poslednjih sedam mečeva u kupu i prvenstvu ima samo jednu pobedu uz tri remija i tri poraza. Pre sedam kada je kod kuće osvojio bod protiv Baltike (0:0), da bi u sredu u Kupu izgubio od Dinama u Moskvi (2:1).

RUSIJA 1, 11. KOLO

Subota

Krilja Sovjetov - Fakel 1:2 (1:1)

/Kramarić 25 - Sampajo 17, Bardačev 67/

Dinamo Mahačkala - Akron 1:1 (0:0)

/Hoseinadžad 72 - Fernandez 87/

Lokomotiva Moskva - Krasnodar 3:3 (1:1)

/Titkov 16, Rudenko 71, Kovalenko 78 - Batši 5, Olasa 87, Kordoba 90+1/

Nedelja

13.00: (1,35) Zenit (5,00) Ahmat (9,00) MOZZART RELAX

15.15: (2,10) Dinamo Moskva (3,50) CSKA Moskva (3,40)

17.45: (1,43) Spartak Moskva (4,50) Rubin (7,50)

20.00: (2,20) Baltika (3,15) Rostov (3,60)

Ponedejak

18.30: (3,00) Rodina (3,40) Orenburg (2,35)

*** kvote su podložne promenama