Mnogi su očekivali da će Sent Etjen dobiti danas Strazbur, to se i dogodilo, ali nije bilo jednostavno kako se činilo na papiru. Mučio se Etjen sve do polovine drugog poluvremena, a onda dao dva gola i nastavio u dobrom ritmu ovu sezonu - 2:0 (0:0).

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a ključni detalj je verovatno bio u 57. minutu utakmice kada je sviran penal za domaćina. Strazbur je loše odreagovao u odbrani, igrao je rukom Điku, a to je dalo šansu Buangi da šutira sa 11 metara. Ovaj takvu priliku nije propustio.

Lepo je pogodio u gornji deo mreže i tako je Etjen poveo.

Posle početnog gola bilo je domaćinu mnogo lakše da igra, a do kraja utakmice pao je još jedan pogodak. Strelac je bio Kamara, ali može da zahvali saigraču Mone Pakeu na borbi. Kamari je preostao samo lakši deo posla.

Srpski internacionalac Stefan Mitrović odigrao je ceo meč za Strazbur.

FRANCUSKA 1 - 3. KOLO

Petak

Bordo - Lion 0:0

Subota

Monpelje - Nica 3:1 (1:0)

/Labord 18, Kongre 50, 64 - Dante 69/

Sent Etjen - Strazbur 2:0 (0:0)

/Buanga 57, Kamara 82/

Nedelja

13.00: (1,60) Lil (3,60) Mec (6,75)

15.00: (2,50) Anže (2,80) Rems (3,35)

15.00: (2,45) Dižon (3,20) Brest (3,00)

15.00: (2,25) Lorijan (3,15) Lans (3,45)

15.00: (3,25) Nim (3,20) Ren (2,30)

17.00: (1,85) Monako (3,50) Nant (4,40)

21.00: (1,65) PSŽ (4,00) Marselj (5,10)

*** kvote su podložne promenama