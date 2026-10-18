Senzacije u Kupu Belgije – trećeligaš eliminisao Gent, drugoligaš Anderleht
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 20:14
Briselski velikan ispao na startu takmičenja, pošto je izgubio od Bershota sa 2:1 (1:0), dok je Zvezdin rival u Ligi konferencije posle jedanaesteraca pao pred trećeligašem Union Ročefotoazom 3:3 (3:3, 1:1), penalima 4:3
Veče velikih senzacija u Kupu Belgije. U šesnaestini finala, odnosno prvoj rundi od koje učestvuju prvoligaši, dva velikana su završila takmičenje posle duela sa timovima iz nižih rangova. Anderleht je izgubio od drugoligaša Bershota sa 2:1 (1:0), dok je rival Crvene zvezde u Ligi konferencije, Gent, posle jedanaesteraca pao pred trećeligašem Union Ročefotoazom 3:3 (3:3, 1:1), penalima 4:3.
Samo dve godine pošto je Gent u kupu pobedio taj isti Union sa 7:0, trećeligaš je ostvario jedan od najvećih trijumfa u klupskoj istoriji. Amaterski klub je došao do osmine finala tako što je nadoknadio u drugom poluvremenu dva gola zaostatka.
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Naravno, jeste Gent igrao u kombinovanom sastavu, ali morao je i tako da lako izađe na kraj sa Ročefotoazom. Međutim, kada je u 61. minutu El Hadži Sek postigao gol za 3:1, Bizoni kao da su procenili da je utakmica završena i prestali da igraju.
Ekspresno, posle samo tri minuta stigla je kazna u vidu primljenog gola, da bi u 70. Union izjednačio na 3:3 iz penala. U narednih 50 minuta Gent je pritiskao, napadao svim silama, ali razbranio se na golu trećeligaša nekadašnji čuvar mreže Klub Briža Giljaume Uber. Sačuvao je do kraja mrežu, nije primio gol ni tokom produžetaka, da bi naposletku zaustavio šuteve Sonka i Balikviše u četvrtoj i petoj penal-seriji.
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U osminu finala plasirao se i Bershot, koji je bio bolji od Anderlehta u 90 minuta. Potpuno je nadigrao lider druge lige Ljubičaste, tuniški napadač Anas Hadž Mohamed je bio dvostruki strelac, pošto je dao golove u 21. i 72. minutu. Skupo je koštalo Anderleht insistiranje na tome da poslednja linija stoji visoko, jer Hadž Mohamed je dvaput pobegao defanzivcima. Uz to, Afrikanac je u 59. minutu iznudio direktan crveni karton za Alija Mamara, posle kojeg je gostujućem timu bilo još teže.
U samom finišu je rezervista Adrijano Bertačini prepolovio zaostatak, dao je gol u 86. minutu. Međutim, bilo je kasno da najtrofejniji belgijski klub izbegne katastrofu. Podsetimo, Anderleht je prošle sezone igrao finale kupa i izgubio od Union Sen Žiloaza, a poslednji trofej u ovom takmičenju je osvojio još 2008. godine.
Pomenimo i to, srpski reprezentativac Mihajlo Cvetković je ušao u igru u 68. minutu, ali ni on nije uspeo da donese preokret ili makar produžetke. Nastavlja se kriza u Briselu... Pre tri dana je izgubio u Ligi Evrope od Dinamo Zagreba na Maksimiru (0:1).
U osminu finala plasman su izborili još Klub Briž, La Luvjer, Genk, Zulte, Antverpen, Leven, Šarlroa, Standard, Beveren, Serkl Briž, Vesterlo, Mehelen, Union Sen Žiloaz i Sint Trojden. Dakle, svi favoriti osim Anderlehta i Genta.