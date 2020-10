Pristalice Kraljeva i Stršljenova nisu upale u zamku prevelikih očekivanja. Imenovanja Veljka Paunovića, odnosno Vladimira Ivića za kormilare iznenadila su mnoge na Ostrvu. Onoliko tekstova u lokalnim medijima s naslovima „Ko je novi trener...“ i „Upoznajte novog šefa...“ to savršeno ilustruju. A onda, preobraženje. Reding je hit uvodnog dela sezone, Votford je u vrhu i ne može da primi gol...

Baš u jeku popularnosti koje uživaju, novih trendova i normi koje su postavili, došlo je vreme za dvoboj srpskih stratega u Čempionšipu. Ili bolje reći SERBIANshipu. Prvi put u istoriji, a šire posmatrano i posle mnogo godina u nekoj od reprezentativnih liga udariće Srbin na Srbina (16.00).

Paunovićev Reding ostvario je maksimalan učinak u uvodne tri runde drugoligaškog engleskog nadmetanja, dok je Ivićev Votford sakupio sedam bodova uz defanzivnu perfekciju kakva se dugo nije videla na Ostrvu.

Četa sa stadiona Madejski nastojaće da sačuva stoodstotni bilans, nadahnuta srpskim taktičarom koji je pre pet godina vodio selekciju Srbije do 20 godina do krova sveta. Paunović radi sjajan posao sa Rojalsima, koji vrve od samopouzdanja, ali dvoboj sa Ivićevim Stršljenovima biće za domaćina sve samo ne šetnja parkom.

"Znamo se, naravno. Vlada je bio vrlo dobar igrač i saigrač. On je fantastičan momak i imao je sjajnu karijeru. Sada kao trener radi odličan posao. Dokazani je menadžer i obavio je vrhunski posao u svim zemljama u kojima je bio. Dakle, to je još jedan test. Znamo da je ovo jedan od najboljih timova u ligi i da je kandidat za promociju. Poštujemo sve, ali fokusiramo se na sebe. Kada izađemo na teren, spremamo se za bitku, bez obzira ko je ispred nas", rekao je Paunović, bivši trener Čikago Fajera i mlađih reprezentativnih selekcija Srbije.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Tri pobede iz tri meča dobro zvuče, ali preostalo je još 43 susreta u ovosezonskom maratonu. Pred Redingom je dug put da bi mogao da se preterano zanese... Posebno zbog predstojećih teških duela koji slede. Ujedno, povrede ključnih igrača i poseta tima koji je stigao iz Premijer lige ovaj vikend bi mogli da označe kao najteži test dosadašnjeg dela takmičenja. Međutim, šef Rojalsa je pun pozitivnosti, energije i entuzijazma.

"Impresioniran sam mojim momcima. Ne samo raspoloženjem, već i svime što ulažu. Sav trud i zalaganje. Dan za danom, otkako smo zajedno. Bila je ovo još jedna sjajna nedelja treninga i to će biti od pomoći kako bismo imali odličan nastup. Identitet i uzbuđenje rastu. Poverenje, takođe. Svi ovi sastojci su veoma važni kako bismo mogli da nastavimo da radimo dobro i da se usavršavamo. Ali takođe verujemo da će meč sa Votfordom da bude težak test za nas. Uvek kažem - imate jedan dan da uživate u uspehu, ali sledeći dan morate da počnete da radite kao da se ništa nije dogodilo. To je stav koji smo imali do sada, i volim duh koji imamo u timu".

Stadion Madejski (©Reuters)

Ovo će biti poslednji meč za Reding pre dvonedeljne međunarodne pauze i prilika da se dođe do željenog odmora, oporavka, pre neumoljivog rasporeda koji sledi.

"Sezona je duga. Do sada smo imali dobre okolnosti, ali suočavamo se i sa izazovnim trenucima sa nekoliko povreda. Trenutno moramo da budemo veoma zahvalni momcima koji nisu previše učestvovali, ali svaki put kada bi dobili priliku, nismo ni primetili da je izvršena zamena. Svi su važni. Nakon međunarodne pauze, raspored će postati veoma zgusnut. Svi igraju ulogu i svi će imati šansu. Jednostavno moraju da budu spremni na nju. Uzbuđen sam, ali i oprezan. Želim da svi budu na istoj strani u smislu posvećenosti i spremnosti za nastup i da prebrode izazovne situacije", ocenio je Veljko Paunović.

Hornetsi, s druge strane, imaju za cilj da nadograde napornu pobedu nad Lutonom od 1:0 u protekloj rundi. Votford se smatra jednim od glavnih kandidata za automatsku promociju u Premijer ligu, ali s obzirom na to da je forma Redinga na početku sezone fantastična, daleko od toga da tim s Vikaridž Rouda neće biti na iskušenju.

"Reding je tim u vrhu prvenstva i mi poštujemo ono što je uradio do sada. Ima mnogo dobrih igrača, dobar tim i dobrog trenera Veljka Paunovića. Biće vrlo teška, možda i najteža utakmica koju smo imali do sada. Moramo da razmislimo o našoj igri, o sebi, kako ćemo delovati na terenu i šta želimo da radimo sa loptom i bez lopte. Moji igrači moraju da budu spremni, da budu gladni i da pokažu da žele da pobede više od rivala", istakao je Ivić.

Tokom tri prvenstvene utakmice na klupi tima sa Vikaridž Rouda Ivić nije bio iznenađen onim što je video u Čempionšipu i želi da pripremi svoje igrače da se bolje nose fizičkim sa rivalima.

"Imate mnogo timova sličnog kvaliteta i sličnog stila igre. Sistemi se ne razlikuju mnogo. Dosta je direktnog fudbala, borbe za drugu loptu i duela. To je nešto što sam znao pre nego što sam došao ovde, ali sada u ovom kratkom periodu od dva meseca, tri utakmice u prvenstvu, znam da treba biti spreman za ovakve stvari".

Ivić i njegovi igrači su se do sada dobro snašli, sakupivši sedam bodova i zadržavši mrežu neteknutom, ali nekadašnji šef struke PAOK-a i Makabija iz Tel Aviva zna da ima mesta za napredak, jer su na drugom kraju "ušla" samo dva gola.

"Možemo da se poboljšamo. Još nismo primili gol i to je pozitivno. Radimo kao tim. Mentalitet grupe je dobar i ovo je bilo veoma važno. Nije lako kada je tim ispao iz Premijer lige, a u početku imate samo 10 ili 11 igrača. Moj posao je da dam sve od sebe sa igračima koji žele da budu ovde, koji žele da se bore i hoće da daju sve od sebe. Mnogo ovih igrača mi je pomoglo da stvorim dobru atmosferu, kvalitetnu grupu, da radimo svi zajedno iz dana u dan i uvežbavamo našu igru. Ovi momci su bili pozitivni i radili su 100 odsto. To mi je veoma važno", prokomentarisao je Vladimir Ivić.

Tradicija je na strani gostiju, sa kojima Rojalsi nikako u poslednje vreme ne uspevaju da izađu na kraj. Nijednom Reding nije uspeo na domaćem terenu da pobedi Stršljenove na šest proteklih duela. Ko preživi, pričaće...

ČEMPIONŠIP - 4. KOLO

Petak

Koventri - Bornmut 1:3 (1:1)

/Goden 39 penal – Lerma 7, Gosling 51, 60/

Subota

13.30: (1,65) Norič (3,80) Derbi (5,50)

16.00: (2,30) Blekburn (3,25) Kardif (3,20)

16.00: (1,67) Luton (3,70) Vikomb (5,40)

16.00: (2,25) Midlzbro (3,20) Barnsli (3,35)

16.00: (2,80) Notingem (2,95) Bristol Siti (2,80)

16.00: (3,10) Reding (3,10) Votford (2,45)

16.00: (2,45) Roteram (3,10) Hadersfild (3,10)

16.00: (2,15) Šefild Venzdej (3,35) KPR (3,50)

16.00: (2,45) Svonsi (3,10) Milvol (3,10)

Nedelja

15.00: (1,72) Brentford (3,60) Preston (5,10)

16.00: (2,30) Stouk (3,00) Birmingem (3,50)

*** kvote su podložne promenama