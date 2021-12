Serija A je ove sezone spektakl! Veronino čudo u laguni, Čolito Simeone kao Ernan Krespo! (VIDEO)

Može se diskutovati o kvalitetu, ali italijanska Serija A je definitivno najzanimljivija liga u Evropi ove sezone. Izuzetno atraktivan i napadački fudbal se igra na Čizmi, pljušte goleade na sve strane. U ovom kolu je viđen prosek od 4,33 golova po meču! I ne samo da veliki klubovi garantuju uzbuđenja i golove. Atalanta je već odavno prešla u grupu ozbiljnih timova, vraća se Fiorentina, a već neko vreme Sasuolo i Verona su garant uzdbudljivih utakmica. Danas su opet oduševili ljubitelje fudbala.

Verona je gubila čak 0:3 u gostima protiv Venecije i na krilima fenomenalnog Đovanija Simeonea preokrenula na 4:3. Sasuolo je gubio u Speciji 0:2, umalo da i on dođe do preokreta ali je na kraju morao da se zadovolji sa 2:2. I Verona i Sasuolo su mirni u sredini tabele, ali više od rezultata imponuje njihova napadačka i dopadljiva igra. Često su i sami žrtve takve igre i prevelike ofanzive. Pogotovo u duelima sa najslabijim timovima lige. Mirisalo je da će i danas platiti punu cenu takvom pristupu...

Verona je ove sezone pobedila Juventus, Lacio i Romu, igrala nerešeno u Napulju, a Sasuolo je razbio Milan na San Siru, pobedio Juve u Torinu, remizirao sa Napolijem... Međutim, većeg broja bodova i gornjeg dela tabele su ih koštale utakmice protiv „malih“ timova. Kao da im je lakše protiv velikih klubova nego protiv davljenika u borbi za opstanak. Verona nije zabeležila pobedu protiv tri najslabija tima u ligi (Salernitana, Đenova, Kaljari), dok je Sasuolo bodove takođe prosipao protiv timova iz donjeg doma prvenstvene lestvice poput Đenove, Kaljarija, Udinezea...

Danas su bili na pragu novih razočaranja ali su se spasili poraza.

Čudesan meč je viđen danas u Venecijanskoj laguni. Domaći tim je posle ubedljivih poraza od Intera i Atalante tražio prekid lošeg niza protiv Verona i bio na dobrom putu da to ostvari. Za manje od pola sata igre je imao velikih 3:0! Anri je spustio glavom Ćekaroniju za vođstvo, potom je Črnigoj završio kontru za 2:0, da bi gostujući golman Montipo poklonio Anriju gol za velikih 3:0. Imala je i Verona neke šanse ali je Serhio Romero bio siguran na golu Venecije.

A onda je usledio žestok pritisak gostiju u drugom poluvremenu i domaći su „pukli“. Strelci glova iz prvog poluvremena su sve devalvirali u drugom.

Anri je posle kornera postigao autogol, a još goru stvar za je uradio Čekaroni koji je skrivio penal i crveni karton. Kaprari je sa bele tačke vratio Veronu u igru i bilo je samo pitanje momenta kada će domaći potpuno da pokleknu. Na scenu je stupio Veronin najbolji strelac Đovani Simeone. Prvo je prelepom završnicom prebacio zemljaka Romera za izjednačenje da bi najbolje sačuvao za kraj. Fantastičnim udarcem sa 20 metara je poslao strelu pod prečku Romerovog gola za totalni slom Venecije i preokret Verpone.

Simeone je drugi strelac lige sa 11 golovqa. I ne samo to, već je popularni Čolito postao tek drugi inostrani fudbaler koji je u četiri razlilita kluba (Fiorentina, Đenova, Kaljari, Verona) došao do dvocifrenog golgeterskog učinka u istoj sezoni Serije A. Do danas je to pošlo za rukom samo nekadašnjem saigraču njegovog oca Ernanu Krespu (Parma, Lacio, Inter, Milan). Ceo meč za goste je odigrao Darko Lazović, dok je Ivan Ilić zamenjen u 79. minutu.

Uzbudljvo je bilo i u Speciji gde je domaćin bio na pragu preko potrebnih bodova ali je morao da se zadovolji samo jednim. Şasuolo je posle sjajnih izdanja protiv Milana i Napolija, dobro počeo i gostovanje u Liguriji ali se ispromašivao i kažnjen je. Rej Manaj je pogodio posle greške gostujuće odbrane. uspavali su se gosti na početku drugog poluvremena i stigla je nova kazna. Nzola je uradio veći deo posla a Đasi pogodio za 2:0.

Sasuolo stvarno nije imao sreće. Pre toga je dva puta pogađao okvira gol, a kada je Đakomo Raspadori još jednom pogodio stativu, delovalo je da ovo nije dan za njega i njegove saigrače...

Međutim, žestoka ofanziva je urodila plodom. Talentovani ofanzivac Raspadori je iskoristio slabu intervenciju Specijine odbrane da smanji rezultat, a potom je postigao lep gol u 79. minutu za 2:2 i pokazao da je podjednako opasan kao Skamaka i Berardi. Mogao je Sasuolo do potpunog preokreta i pobede ali je Žeremi Boga propustio dobru priliku.

SERIJA A – 15. kolo

Subota:

Milan - Salernitana 2:0 (2:0)

/Kesi 5, Selemahers 18/

Roma - Inter 0:3 (0:3)

/Čalhanoglu 15, Džeko 22, Damfris 39/

Napoli – Atalanta 2:3 (1:1)

/Zjelinski 40, Mertens 47 – Malinovski 7, Demiral 66, Frojler 71/

Nedelja:

Bolonja - Fjorentina 2:3 (1:1)

/Berou 42, Hiki 83 - Maleh 52, Biragi 52, Vlahović 67pen/

Specija - Sasuolo 2:2 (1:0)

/Manaj 35, Đasi 48 - Raspadori 66, 68/

Venecija - Verona 3:4 (3:0)

/Ćekaroni 12, Črnigoj 19, Anri 28 - Anri 52 penal, Kaprari 65 penal, Simeone 67, 85/

18.00: (3,60) Sampdorija (3,50) Lacio (2,15)

20.45: (1,23) Juventus (6,50) Đenova (16,0)

Ponedeljak:

18.30: (2,65) Empoli (3,25) Udineze (2,90)

20.45: (3,15) Kaljari (3,20) Torino (2,50)

