Posle turbulentne nedelje u Kupu Brazila i otpuštanja trenera, Kruzeiro će noćas (02.00) u sklopu trećeg kola brazilske Serije B, na svom Mineirau u Belo Orizonteo pokušati da se u duelu sa Gojasom dokopa prvih bodova u novoj sezoni.

Šestomesečni boravak Felipea Konseisaa u Kruzeiru prekinut je u sredu, kada mu je nakon eliminacije od Žuazeirensea u trećoj rundi Kupa Brazila uručen otkaz. Minimalna pobeda u prvom meču nije bila dovoljna, Lisice su u revanšu posle penala poražene od člana Serije D, što je bila kap koja je prelila čašu već napunjenu ogromnim problema i nevoljama koje su zadesile posrnulog velikana, te je upravni odbor kluba prekinuo saradnju sa trenerom koji nije pokazao konkretne znake napretka. U periodu u kom je Konseisao imao ulogu glavnog stratega, tim je zabeležio osam pobeda, isto toliko poraza i tri remija.

02.00: (2,05) Kruzeiro (3,10) Gojas (3,70)

Čelnici Lisica nisu gubili vreme i već narednog dana sklopili su dogovor sa Mocartom Santosom, stručnjakom koji je bio privremeno rešenje Šapekoensea u novoj sezoni elitnog ranga. Novi strateg stigao je u Belo Orizonte u četvrtak i već je održao dva treninga u petak, kao i još jedan jutros, na dan utakmice, a sve kako bi iole pripremio svoj tim, koji je noćas biti domaćin Gojasu na stadionu Mineirao u sklopu trećeg kola Serije B.

Katastrofa! Reč koja najbolje opisuje trenutnu situaciju u Kruzeiru. Od početka godine klub je pretrpeo eliminaciju u saveznom šampionatu Mineirao, kada ga je u polufinalu Amerika Mineiro porazila ukupnim rezultatom 5:2. U sredu je doživeo i već pomenuto ispadanje iz Kupa Brazila od četvrtoligaša, pa se trenutno nalazi na začelju tabele, bez ijednog osvojenog boda u prva dva kola. Nedostatak novca, dugovanja, direktno naziranje od strane FIFA, samo su neki od problema, a za danas je ispred administrativnih prostorija kluba zakazan i protest navijača, uprkos zabrani okupljanja i merama usled pandemije virusa korona. Veliki broj pristalica smatra da, ako se nešto ubrzo ne promeni, njihov voljeni klub može skliznuti i niže, do Serije C. Usled svega toga nameće se potreba za pobedom. To je veličina izazova sa kojom će se Mozart Santos suočiti noćas!

Komadant je istakao koliko malo vremena ima da od Kruzeira stvori tim sa identitetom. Mocart je prethodne sezone predvodio Alogano (CSA), sa kojim je završio na petom mestu u generalnom plasmanu, samo tri boda manje od četvrte pozicije i promocije u najviši rang.

"Po karakteru, volim napadački fudbal, volim da moja ekipa ima posed lopte. Međutim, postoje situacije u kojima je to moguće i one kada se to ne može primeniti. Moj izazov kao trenera je da stvorim nov identitet tima i da svaki pojedinac razume igru. To nije jednostavan zadatak, uglavnom zbog nedostatka vremena. I to nije alibi, to je stvarnost. Moram da optimizujem vreme koje imam, kako bih primenio svoju ideju ali više od toga, ekipi je potreban timski duh koji treba probuditi. Uspećemo, u to možete biti sigurni"

Novi trener će u principu imati misiju da oživi i pokrene Lisice sa dna tabele. Tim je igubio prve dve utakmice, na startu šampionata poražen je od Konfijanse 3:1, za koju većina smatra da će se do kraja sezone boriti za opstanak, a zatim i od Regatasa u neviđenoj jurnjavi koja se na kraju završila rezultatom 4:3 u korist tima iz Alagoasa.

Mocart Santos već je vodio treninge, na kojima je naznačio prve znake promena. Pored desnog beka Klebera Agusta koji je izašao iz perioda samoizolacije zbog pozitivnog testa na Kovid-19, defanzivnog veziste Arijela Kabrala koji se vratio u tim upravo sa pozajmice iz Gojasa, u sastavu će se ponovo naći Lukas Ventura i mladi napadač Igor Tijago (19). Najavljene su još neke promene i korekcije, kao što je povratak kreativnog Marsija Barbose, koji je nerazumljivo skrajnut u drugi plan od strane prethodnog trenera. Ipak sastav za noćašnji duel ostaje nepoznanica.

Sa druge strane Gojas se nalazi u potpuno suprotnoj situaciji i raspoloženju. Ekipa koju predvodi Luis Karlos Pintado bez poraza je u dosadašnjem toku prvenstva, u kome je uspela da sakupi četiri boda. Utisak sa debija u novoj sezoni protiv Sampajo Koree, gde je viđen remi bez golova, popravili su u prethodnom kolu kada su savladali Konfijansu (2:0). Zeleni iz Gojasa nalaze se pri vrhu tabele, gde im je namera i da se zadrže, kako bi se već ove sezone ponovo vratili u elitno društvo iz koga su ispali minule godine. Trener gostujuće ekipe za noćašnji duel po prvi put imaće sve igače na raspolaganju otkako je došao u tim sa Serinja. Marselo Salustijano se vratio u u sastav, čime je upotpunio defanzivnu liniju, a u veznom redu ponovo će nastupiti Žulio Razende i Luan Diaz, dok je u napadu od starta meča najavljen Dada Belmonte.

Što se tiče međusobnih duela ova dva tima, apsolutna dominacija je na strani Kruzeira, koji je na poslednjih deset okršaja ostvario devet pobeda. Ipak, mora se naglasiti da su sve one zabeležene dok su ovi klubovi bili članovi Serije A. Poslednji duel, takođe odigran u elitnom rangu pre dve godine pripao je Gojasu, minimalnim rezultatom. Prethodni put Zeleni su savladali Lisice još u sezoni 2009, dakle pre nešto više od deset godina.

Međutim, stvari su se do danas drastično promenile i ova statistika ne znači puno, pogotovo Gojasu koji neće propustiti priliku da uzvrati udarac gotovo pune dve decenije terora od strane Kruzeira.

BRAZIL 2 - 3. KOLO

Petak

Sampajo Korea – Ponte Preta 1:0 (0:0)

Subota

Guarani – Nautiko 0:0

Regatas – Konfijansa (u toku)

23.55: (3,45) Pelotas (3,00) Vasko (2,20)

23.55: (2,70) Vila Nova (2,75) CSA (2,90)

Nedelja

02.00: (2,05) Kruzeiro (3,10) Gojas (3,70)

21.00: (2,05) Avai (3,05) Bruske (3,80)

21.00: (1,87) Botafogo (3,30) Remo (4,10)

Ponedeljak

01.30: (1,95) Koritiba (3,25) Londrina (3,80)

01.30: (2,45) Vitorija (2,85) Operario PR (3,10)

PIŠE: Đorđe Radonjić