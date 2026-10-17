Seržo Konseisao: Uslovi u Milanu nisu bili idealni, Kardinale nikad nije došao u Milanelo

Okruženje trenera je tokom te turbulentne polusezone prenosilo medijima da smatraju "krajnje nepristojnim" to što vlasnik kluba nikada nije obavio niti jedan direktan razgovor sa šefom struke. U razgovoru za Gazzetu delo sport, Konseisao se prisetio kako je izgledao odnos sa Kardinaleom

"Dok sam bio u Milanu, Kardinale nikad nije došao u Milanelo. Posalo mi je poruku gde mi je čestitao na osvajanju Superkupa, ali nisam odgovorio jer nisam ni imao njegov broj. Tek kasnije sam pročitao poruku", rekao je Konseisao.

Podršku čelnika nikad nije imao, ali kako veli, krivo mu je što nije ostao duže na San Siru.

„Svakom treneru je potrebna određena vrsta korporativne strukture iza sebe, inače je teško imati kredibilitet kod igrača. Recimo samo da uslovi u Milanu tada nisu bili idealni. Ne žalim zbog tih šest meseci; osvajanje Superkupa i plasman u finale Kupa Italije, pobeda nad Romom i Interom, bilo je fantastično. U stvari, još uvek me boli što sam izgubio to finale protiv Bolonje".

Sad je na klupi Milana još jedan Portugalac - Ruben Amorim. On i Konseisao se još kako znaju iz mečeva Primeire.

„Dobro poznajem Amorima. Doživeli smo neke teške utakmice u Portugalu, ja kao trener Porta, a on kao trener Sportinga. Želim mu uspeh u Milanu".