Setjen se žali na sreću: Fudbal nekad nije fer

Već su krenule šale: Dok je Setjen bio trener Betisa, govorili su da njegov tim igra kao Barsa. Sad kada je trener Barselone, kažu da njegov tim igra kao – Betis!

Veliki udarac doživeo je danas ionako poljuljani džin iz Katalonije. Vodio je 2:1 protiv Selte u Vigu, a onda ne samo da ostao bez pobede u finišu meča, već je uz mnogo sreće uzeo i taj jedan bod, jer je domaćin promašio kolosalnu šansu u sudijskoj nadoknadi.

I pored svega toga, trener Barselone Kike Setjen smatra da njegov tim nije imao dovoljno sreće u Vigu.

„Fudbal nekad nije fer. Nemamo naklonost sreće. Recimo, neverovatno je kako Pikeova šansa nije završena golom. Mnogo stvari smo uradili kako je i trebalo. Ovo je morala da bude mnogo lakša utakmica za nas“, ocenio je Setjen na konferenciji za novinare.

Barsa jako loše izgleda u nastavku sezone i to se vidi i na tabeli, jer će, ako Real pobedi, pasti na drugo mesto.

„Tačno je da smo pre 11 dana imali dva boda prednosti, a sada ako rival pobedi, on će imati višak bodova. Naš prostor za grešku je sve manji i manji i sada, u teoriji, moramo da dobijemo sve utakmice do kraja i da čekamo kiks našeg rivala za titulu. Videćemo da li imamo više snage u nekim aspektima, da sami sebi olakšamo posao“.

Muči se Barselona ove sezone u gostima. Od 15 utakmica u prvenstvu dobila je samo šest.

„Ne znam zašto je to tako. Mogao bih da nabrojim hiljadu razloga, ali ne verujem da je samo jedan u pitanju. Mi pokušavamo da se branimo tako što držimo loptu. Nekada ne možemo da napadnemo, jer se protivnik „zaključao“. Nekada žurimo. Nekada rival ima dobre igrače, koji donose dobre odluke na terenu i to nas košta. Mi smo napadačka ekipa, uvek idemo u ofanzivu i na tuđim stadionima i to našim protivnicima ide na ruku“, ocenio je Setjen.