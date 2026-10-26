Sevilja na ispitu zrelosti, Osasuna za prekid serije bez pobede

Pritom, ekipa iz Pamplone je prethodni meč sa Santanderom dobila sa 2:0 i svakako sa znato više samopouzdanja ulazi u večerašnji okršaj.

Sevilja pred svojim navijačima nije igrala punih 37 dana, tačnije od 19. septembra i poraza od Barselone (1:3), ali ako je nešto pozitivno po domaćina, onda je to svakako činjenica da se u tim vraćaju Lukas Stasen i Giorgi Kočorašvili, kao i Jon Guiridi. Van stroja su i dalje Markao i Migel Sijera, pa je to problem sa kojim Garsija Plaza mora da se suoči.

21.00: (1,90) Sevilja (3,50) Osasuna (4,00)

Trener Sevilje je do sada samo jednom u šest mečeva pobedio kada je na drugoj strani bio Hagoba Arasate i želja mu je da taj negativan trend prekine ove večeri.

"Imam jako dobar odnos sa Hagobom. Statistika mi nije tako važna, najbitnije je da pobedimo i osvojimo tri boda. Mislim da je Hagoba idealan za Osasunu. Igraju sa mnogo intenziteta, pritiskaju snažno. Jedan su od fizički najjačih timova u ligi, vrlo su snažni, to jako odgovara njegovom stilu igre. Nadam se da ćemo ih pobediti. Doći do 17 bodova u ovoj fazi sezone bilo bi vrlo dobro", smatra Garsija Plaza.

Strateg ekipe iz Andaluzije naravno ne može da bude zadovoljan činjenicom da njegov tim već tri susreta ne zna za pobedu.

"Tim je nastavio da se takmiči, iako smo izgubili od Reala i Barselone i remizirali sa Levanteom. Mečevi su nepredvidivi. Ako nastavimo da igramo ovako, bićemo u igri. La Liga je maraton, ne sprint i moramo da dodajemo poene. Glad za uspehom je nešto što definiše ovaj tim", poručio je Garsija Plaza.

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Njegov kolega, Hagoba Arasate, pre dve godine bio je jedan od onih koji je bio na listi mogućih trenera Sevilje, ali je tada izabrao da preuzme Majorku. Sada je na kormilu Osasune, a ove večeri neće moći da računa na Ernanda, Aimara Oroza i krilo Del Kastilja.

"Sevilja se znatno po igri razlikuje od Santandera, ali želja nam je da vidimo Osasunu koja igra prepoznatljivo. Ne bih voleo da vidim veliku razliku u našoj igri kod kuće i na strani. Moramo da popravimo igru, ukupan nivo kako bi posle ovog meča imali novi razlog za slavlje", kaže Arasate.

Statistika kaže da je Osasuna veoma slaba u gostima u poslednje vreme. U poslednjih sedam gostovanja imaju čak šest poraza uz samo jednu pobedu. Na poslednja tri meča na strani primili su čak 14 golova, što je poseban razlog za brigu.

"Sada će opet naša odbrana biti na udaru. Moramo da budemo čvrsti ako želimo da se takmičimo, svaki meč na strani je težak. Ekipe koje igraju kod kuće imaju tu čvrstinu, tako da moramo da budemo pametni i držimo se i čekamo svoju priliku", zaključio je trener Osasune.

PRIMERA – 10. KOLO

Petak

Alaves – Malaga 1:1 (0:1)

/Manjas 89 – Ninjo 44/

Subota

Rajo Valjekano - Elče 0:3 (0:2)

/Redondo 23 pen, Nino 36 pen, Valera 68/

Rasing Santander - Espanjol 2:1 (0:0)

/Beloćian 69, Zabiri 84 - Ekspozito 62/

Valensija - Viljareal 1:2 (1:0)

/Pepelu 38 pen - Friman 69, Mikautadze 90+6/

Atletiko Madrid - Deportivo 1:0 (0:0)

/Alvarez 48/

Nedelja

Atletik Bilbao - Hetafe 4:0 (2:0)

/Berenger 17, Injaki Vilijams 35, Paredes 70, Berčiče 88/

Selta - Betis 0:0

Sosijedad - Levante 2:1 (2:1)

/Oskarson 6, Turijentes 27 - Perez 22/

Barselona - Real Madrid 1:2 (0:1)

/Rafinja 61 - Embape 41, 87/

Ponedeljak

21.00: (1,90) Sevilja (3,50) Osasuna (4,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama