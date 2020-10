Euforičan početak, uzbudljiva razrada, miroljubiv kraj. Veliki derbi petog kola Primere završen je podelom plena, pošto su Barselona i Sevilja odigrali 1:1 i pojačali raspravu na temu: mogu li španski giganti da ove sezone ostanu bez titule u Primeri?

Ni Real ni Barsa, naime, ne izgledaju toliko dominantno kao u nekim ranijim sezonama i mada su svi očekivali da se posle dolaska Luisa Suareza u šampionsku trku uključi Atletiko – mada više nisu toliki optimisti posle dva meča bez datog gola – Sevilja je sada iskočila u prvi plan kao potencijalni rival pomenutoj dvojci.

Jer Sevilja, bez šale, trenutno igra možda i najbolji fudbal na Pirinejima. Mada joj to večeras nije bilo dovoljno za pobedu, pošto je prednost koju joj je doneo pogodak Luka de Jonga, nakon mekanog skoka Frenkija de Jonga, potrajala samo dva minuta pre no što je Felipe Kutinjo izjednačio. Lionel Mesi je prethodno lobovao poslednju liniju gostiju, Ansu Fati nije stigao na taj pas - generalno je bio nešto mispod nivoa iz prva dva meča - ali je Hezus Navas napravio retku grešku i loptu namestio na nogu Kutinju. Tek da ne bude da je slučajno ostao na stadionu Kamp Nou. U prva tri meča u novoj sezoni dve asistencije i gol za Brazilca, ima on čime da doprinese ovom timu.

Nije Kutinjo jedini pozitivan utisak sa večerašnjeg meča. Posle 45 minuta protiv Selte mesto u startnih 11 Barse zauzeo je Ronald Arauho i još jednom impresionirao. Nije on sa 21 letom još vrhunski štoper, ali nije ni Erik Garsija koga Barsa po svaku cenu želi da dovede iz Mančester Sitija jer je deficitarna na poziciji centralnog beka. Bar prema prvom utisku, Arauho nije ništa gori igrač, mada je sredinom drugog poluvremena posle lopte Jusefa En-Nesirija umalo postigao autogol. Prečka ga je spasila.

Problem je ipak što Barselona i dalje ne izgleda kao onaj tim koji je u svakom trenutku znao šta će sa loptom kad je ima u nogama. Razumljivo naravno s obzirom na promenu na klupi, ali očigledno je bilo da to nije ni izbliza onaj tim pred kojim su do skora drhtali svi rivali. Štaviše, Sevilja je danas igrala sa mnogo više samopouzdanja, imala i više pretećih napada, mada je u 82. minutu mogla da ostane i bez boda, ali je De Jong sa peterca bio neprecizan. I Antoan Grizman je imao prilike, ali on nikako da se namesti na Kamp Nou. Svejedno, Andalužani nisu bili nimalo inferiorni na gostovanju na kome su u tri poslednja slučaja primili čak 14 golova. Večeras, egal utakmica i pravedan rezultat.

Za kraj, jedan zanimljiv detalj sa početka meča, 24 časa pre kraja prelaznog roka na klupi Barselone: Injaki Penja, Arnau Tenas, Seržinjo Dest, Kondra De La Fuente, Santjago Ramos Mingo, Karles Alenja, Miralem Pjanić, Trinkao, Pedri, Riki Puć, Usman Dembele, Martin Brajtvajt. Dosta kvalitetnih igrača, ali kada uporedite sa evropskim velesilama... Ipak fali.

Mada, da je Arauho bio na njoj isto bismo napisali, a on je svoje večeras obavio.

PRIMERA – 5. KOLO

Subota

Valjadolid - Eibar 1:2 (1:1)

/Vila 36 - Burgos 29pen, Rodriges 90/

Atletiko M. - Viljareal 0:0

Elče - Ueska 0:0

Sosijedad - Hetafe 3:0 (1:0)

/Ojarazabal 30pen, Merino 79, Portu 81/

Valensija - Betis 0:2 (0:1)

/Kanales 19, Teljo 74/

Nedelja

Osasuna - Selta 2:0 (1:0)

/Ronkalja 23, Kaljeri 74/

Alaves – Atletik Bilbao 1:0 (0:0)

/Rodrigo Eli 74/

Levante – Real Madrid 0:2 (0:1)

/Vinisijus 15, Benzema 95/

Kadiz – Granada 1:1 (0:1)

/Aleho 48 – Herman Sančez 27/

Barselona – Sevilja 1:1 (1:1)

/Kutinjo 10 – De Jong 8/