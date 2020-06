Seviljin stiplčez i pad licem u baru, bezgrešni Gudelj za rekord sezone u Primeri (VIDEO)

Izgledala je Sevilja kao stiplčez sprinter koji sigurno gazi ka medalji, samo da bi se na poslednjoj prepreci sapleo i licem zaronio u onu baru ispred. Bila je bolja, imala prednost, ali je pogrešna procena golmana Tomaša Vaclika u 87. minutu utakmice na La Nusiji dozvolila Levanteu da izjednači na 1:1 i uspori trk Andalužana ka Ligi šampiona.

Držala se odbrana Sevilje previše usko, iskusni Ever Banega je ostavio Horheu Miramonu previše prostoru na desnom krilu, ali najveći krivac za primljen gol bio je među stativama gostujućeg tima. Jeste to bio oštar centaršut, sasvim je ipak jasno da ga ne bi sustigao niko od Levanteovih igrača, nije doduše to Vaclik mogao da zna, ali nije smeo ni ovako da reaguje. Odbio je loptu tačno na Dijega Karlosa, a brazilski štoper nije imao vremena da se skloni, pa je autogol pripisan baš njemu.

Šteta za Sevilja, šteta i za Karlosa lično, jer taj autogol baciće u senku – istina opravdano – njegovu teledirigovanu loptu za inicijalno i sasvim zasluženo vođstvo gostiju. Jeste Sevilja sve vreme bila bolja, jeste Munir još u prvom poluvremenu uzdrmao okvir gola, a i posle toga stavljao na muke golmana domaćih Ajtora Fernandeza, jeste i Luk de Jong bio strelac tog jednog gola, ali sve dok Dijego Karlos nije u maniru NFL kvoterbekova uočio rupu u odbrani Levantea dobro se ona držala.

U glavi mu se tada upalio sistem za navigaciju, kao da je džojstikom pokazao na koji deo terena treba da padne ta lopta, kasnio je Koke, možda bio i previše milostiv prema bivšem klubu, a zaista je i Munir majstorski u trku prihvatio taj pas i kao na tacni servirao loptu do De Jonga.

Faktor iznenađenja ipak je bio Karlos, koga su mediji pre pandemije korona virusa više puta pominjali kao prvu želju Jirgena Klopa za letnji prelazni rok. Baš u 27-godišnjem Brazilcu video je Nemac idealnog partneta za Virdžila van Dajka, mada je malo verovatno da će posle cele ove krize istresti na sto 75.000.000 evra koliko iznosi izlazna klauzula u Karlosovom ugovoru.

Posle ove lopte za 1:0 činilo se da to uopšte nije tako nerealna cena. Međutim, ta Vaclikova “koska” je ipak učinila da euforija splasne. Bar do sledeće utakmice. A do tada bi i Real Sosijeda i Hetafe i Atletiko mogli opasno da se približe Sevilji.

Velika šteta za Andalužane. Pa i za našeg Nemanju Gudelja. Naime, srpski reprezentativac je odigrao svih 90 minuta za goste i pride je svaki od njegovih 57 pasova bio tačan što je ovosezonski rekord Primere kad govorimo o igračima koji su mečeve završavali sa 100 odsto uspešnih pasova. Čestitke Gudelju, mada bi i njemu sigurno bilo slađe da je bar neki pas omanuo, a da je Sevilja pobedila.

