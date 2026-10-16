Sidnejski derbi na otvaranju sezone: Sprema se vruć doček za Talaja i Ninkovića

Ovog petka (11.00), poraženi finalista iz prošle sezone i najtrofejniji klub A-lige Sidnej, imaće priliku da otvori novu šampionsku trku, i to velikim gradskim derbijem protiv komšija sa zapada – Vestern Sidnej Vonderersa.

Bolja uvertira za sezonu i lepša pozivnica za navijače dva tima teško da se mogla i zamisliti, tim pre što će ljuti rivali prvi put u istoriji takmičenja međusobnim duelom otvoriti takmičenje. Jesu se dva puta ranije sastajali u prvom kolu, ali nikada nisu igrali meč kojim se podiže zavesa novog prvenstva.

Sidnejski derbi pod rednim brojem 44 igraće se na Alijanc stadionu u Mur parku, na aristrokratskom istoku grada, u domu starijeg i uspešnijeg rivala. Sidnej takođe ima i naglašenu prednost u međusobnim duelima, pošto je slavio 21 put, dok je ljubimcima radničkog i emigrantskog zapada pripalo 12 utakmica, uz samo deset remija.

Australijski fudbalski blokbaster, jedini rivalitet koji je znao da okupi i više od 60.000 navijača na tribinama, ovaj put je imao predigru koja je podsetila na dane kada je Miloš Ninković plavi dres zamenio za crveno-crni i postao persona non grata među pristalicama Sidneja.

Ovaj put, prelasci na relaciji istok-zapad nastavljeni su trenerskim „preletom“, pošto je Ufuk Talaj, stručnjak turskog porekla koji je većim delom prošle sezone vodio Sidnej, tokom pauze preuzeo kormilo Vestern Sidnej Vonderersa. Nije zanemarljivo da je i kao igrač branio boje Sidneja i to u „osnivačkoj generaciji“ iz 2005.

Da sve bude zanimljivije, odmah po dolasku u Vondererse promovisao je Miloša Ninkovića iz člana stručnog štaba u – svog prvog asistenta. Takođe, ni Talaj, kao i nekadašnji srpski reprezentativac pre četiri godine, nije se u prijateljskom tonu rastao sa nebesko-plavima.

©Printscreen (Miloš Ninković je sada pomoćni trener Vestern Sidnej Vonderersa)

Otud, obojica su svesni kakav vruć doček ih očekuje na Alijanc stadionu. Ali isto tako, novi trenerski tandem Vonderersa savršeno dobro poznaje sistem Sidneja, bukvalno znaju kako rival diše, naročito pred gradski derbi, što može da bude od presudnog značaja.

„Znam da nas čeka intenzivna, prava ratnička utakmica. Isto tako, svestan sam da će naročito za mene biti stresno, ali spreman sam na zvižduke domaće publike“, kaže doskorašnji trener Sidneja.

Pred Talajem i Ninkovićem će ove sezone biti zadatak da doslovce vrate Vondererse iz mrtvih. Naime, ekipa sa zapada Lučkog grada je u proteklom šampionatu ostvarila ubedljivo najlošiji učinak u istoriji kluba i završila takmičenje zakucana za poslednje mesto. Sreća njihova, pa je A-liga zatvoreno prvenstvo iz kojeg, za sada, nema ispadanja.

Na suprotnoj strani, Patrik Kisnorbo je već zaslužio poverenje i poštovanje navijača Sidneja, pošto je pred kraj prošle sezone uspeo da preporodi ekipu i da je za kratko vreme sa pete pozicije dovede do velikog finala A-lige. Na tom putu vezao je sedam utakmica bez poraza, ali je onda poražen u najvažnijem meču od Oklanda – 1:0.

U novo prvenstvo obe ekipe ulaze sa visokim ambicijama – Sidnej je napravio veliki rez u igračkom kadru, zahvalio se čitavoj plejadi iskusnijih fudbalera poput Džoa Lolija i Aleksa Granta, a dobre igre Pola Okona-Engstlera i Akola Akona naplatili su njihovim transferima u nemački Keln, odnosno MLS ligaša Kolorado Rapids.

Printscreen (Ufuk Talaj, šef stučnog štaba Vestern Sidnej Vonderersa)

S druge strane, iz Mančester Junajteda je doveden 18-godišnji australijski bek Džejms Overi, iz Urave je stiglo japansko krilo Takahiro Sekine, a konkurenciju u špicu pojačao je Nigerijac Orioa Sandej. Iz Portsmuta se vratio vezista Džejk Holman, a stigao je i sin selektora Australije Gabrijel Popović, član mlade reprezentacije i doskorašnji prvotimac Pert Glorija. Odbrana tima će i ove sezone biti oslonjena na pleća pouzdanog štopera Aleksandra Popovića, jednog od retkih fudbalera srpskog porekla koje ćemo ove godine gledati u A-ligi.

I navijači Vonderersa imaju razlog da se lože jer se i njihov tim značajno pojačao. Iz škotskog Aberdina se vratio miljenik publike, krilni napadač Nikolas Milanović, dok će ulogu dirigenta renoviranog tima preuzeti ofanzivni vezista Migel di Pizio, koji je stigao iz Sentral Kousta.

Svežu krv dobila je i odbrana crveno-crnih, pošto je iz Melburn Sitija potpisao neustrašivi fajter Herman Fereira. Koliko mu Talaj veruje pokazuje i podatak da ga je odmah promovisao u zamenika kapitena, dok je traku poverio iskusnom napadaču Brendonu Borelu. Utisak je da ćemo ove sezone gledati jedan drugačiji, pravi ratnički tim Vonderersa.

Kada je reč o ostalim klubovima, velike ambicije po običaju ima i Melburn Viktori, ali je poraz od Južnog Melburna u finalu Kupa Australije dobrano poljuljao temelje ovog tima, koji je tokom pauze ostao i bez Huana Mate. Španac je rešio da se ne vraća u Australiju, bar ne kao fudbaler, već je u Viktoriju preuzeo ulogu suvlasnika kluba i savetnika za sportska pitanja.

Sa druge strane Tasmanovog mora, aktuelni šampion Okland sprema se za novi istorijski poduhvat - odbranu trona. Ali, zadatak im neće biti lak jer u sezonu ulaze sa rekonstruisanim timom, koji će nekako morati da nadomesti zadatak važnih karika iz šampionske sezone – Luja Verstratea, Džesija Rendala i Giljerma Meja.