Pobede nad Galaksijem i Solt Lejkom ulile su nadu da bi moglo da se uđe u dužu pobedničku seriju kojom bi se počistila konkurenciju, ali brzo su se fudbaleri Sijetla vratili nekim starim navikama. Nisu pretrpeli poraz, ali nisu uspeli ni da savladaju Vankuver uprkos seriji od pet poraza – 2:2 (1:0).

Sve je bilo na strani domaćina, tradicija, forma i igra, ali jednostavno Vankuver se pokazao kao nerešiva enigma danas. Čak iako je Sijetl prvi stigao do vođstva. Sve je počelo u 40. minutu kada je Raul Ruidijaz prnašao put do mreže i pokušao da najavi treći uzastopni trijumf Sijetla, ali... Gosti su imali drugačiji plan.

Pravu kofu ledene vode bacili su fudbaleri Vankuvera protivniku u uvodnih desetak minuta nastavka jer ne samo što su uspeli da izjednače, već i ekspresno da preokrenu rezultat! Prvo je Kristijan Dajome posle samo nekoliko trenutaka u nastavku poravnao rezultat, da bi Lukas Kavalini u 56. minutu šokirao sve u Sijetlu!

Uspeo je domaćin nekako da se oporavi i već u 71. minutu preko Džimija Medrande stigne do 2:2, ali ne i novog rezultatskog preokreta kojim bi Sijetl verovatno potvrdio trijumf. Nije uspeo iako je uputio čak 19 udaraca ka golu Vankuvera, te imao loptu 61 odsto u svom posedu...

Prava kiša golova viđena je u Čikagu, gde je Filadelfija uspela da se provuče kroz iglene uši uz konačnih 3:3 (1:2)!

Potpuno luda utakmica! Toliko preokreta, zapleta i raspleta dugo nije viđeno. Sve je počelo autogolom Glesnesa već posle nepunih 120 sekundi, da bi pre isteka pola časa igre Fila izjednačila zahvaljujući Salivenu. Do odlaska na odmor Filadelfija je čak uspela da okrene rezultat, a strelac je bio Burk u drugom minutu nadoknade.

To je bio samo početak ludila viđen u Čikagu! Slovački internacionalac Boris Sekulić prvi je potegao u drugom poluvremenu i u 56. minutu doneo novo izjednačenje, da bi Maurisio Pineda zatim domaćinu doneo prvo vođstvo, uz oko 25 minuta do kraja! Na kraju je Sekulić bio u prvom planu, ali iz pogrešnih razloga. Naime, ovog puta je zatresao mrežu svog gola i postavio konačnih 3:3!

Sinsinati se kao gost lepo počastio u Torontu, gde je savladao istoimeni klub rezultatom 2:0 (1:0). Jedini pogodak u prvom delu viđen je preko Kruza već u 4. minutu, da bi se na sledeći pogodak čekalo sve do 68. minuta kada je Akosta uspeo da duplira vođstvo i pogura Toronto do petog uzastopnog poraza. Sinsinati je s druge strane stgao do druge vezane pobede i polako se kreće ka zoni plej-ofa.

MLS

Subota

Inter Majami - Orlando Siti 1:2 (0:0)

/Iguain 67 - Meljer 73, Nani 80/

Kanzas Siti - Los Anđeles FK 2:1 (0:1)

/Pulido 61, Šaloj 87 Kim 24/

Nedelja

Toronto – Sinsinati 0:2 (0:1) /Kruz 4, Akosta 60/

Čikago – Filadelfija 3:3 (1:2)

/Glesnes 2ag, Sekulić 56, Pineda 67 – Saliven 28, Burk 45+2, Sekulić 75ag/

Solt Lejk – Hjuston 1:1 (1:0)

/Gled 11 – Uruti 52/

Nešvil – Montreal 1:1 (0:0)

/Danladi 90+4 – Struna 63/

Sijetl – Vankuver 2:2 (1:0) /Ruidijaz 40, Medranda 70 – Dajome 49, Kavalini 55/

04.00: (2,10) San Hoze (3,45) Los Anđeles Galaksi (3,50)

05.00: (2,05) Portland (3,50) Minesota (3,60)

21.30: (2,15) Atlanta Junajted (3,40) Njujork (3,40)

23.55: (1,65) Njujork Siti (3,80) Di-Si Junajted (5,50)

Ponedeljak

02.00: (2,65) Ostin (3,20) Kolumbus (2,75)

03.00: (2,80) Dalas (3,35) Nju Ingland (2,50)

***Kvote su podložne promenama