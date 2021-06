Česima baš prija Ostrvo. I deluje da bi Česi ponovo mogli dugo da sanjaju na Evropskom šampionatu. Kao 1996. kada su u Engleskoj dogurali do samog kraja, do finala. Ovoga puta EP se igra u više gradova, ali sve utakmice u grupi Češka igra ili na Hempden parku ili na Vembliju, što će reći da su im šanse da prođu dalje velike. Ako ćemo po tradiciji. Izgledi čete Jaroslava Šilgavija posebno su narasli nakon današnjeg trijumfa protiv domaćina Škotske - 2:0. Utakmicu života odigrao je napadač Bajer Leverkuzena Patrik Šik i s dva gola, od kojih je drugi pravo malo remek-delo, trasirao put svojoj selekciji ka tri verovatno krucijalna boda.

Punih 25 godina Škoti su čekali da se njihov nacionalni tim nađe na završnom kontinentalnom turniru. Njihova premijera uopšte nije bila tako loša kao što rezultat govori - valjda i to ide u prilog njihovom evidentnom napretku - međutim slaba će im to uteha biti ako se u obzir uzme činjenica da će u susretima sa Engleskom i Hrvatskom imati značajno manje šanse da dođu do nekog boda. Samim tim i prolaz u narednu fazu postaje sve teže ostvariv.

ŠKOTSKA - ČEŠKA 0:2 (0:1)

/Šik 42, 53/

Glazgov.

Hempden Park.

Gledalaca: oko 12.000

Sudija: Danijel Ziber (Nemačka)

ŠKOTSKA (5-3-2): Maršal - Henli, Kuper, Hendri (od 67. Mekgregor) - O'Donel (od 79. Forest), Armstrong (od 67. Frejzer), Mekgin, Mektomini, Robertson - Dajks (Nisbet od 79), Kristi (od 46. Adams)

ČEŠKA (4-2-3-1): Vaclik - Coufal, Čelustka, Kalas, Boril - Souček, Kral (od 68. Holeš) - Masopust (od 72. Hložek), Darida (od 87. Ševčik), Jankto (od 72. Vidra) - Šik (od 87. Krmenčik)

Patrik Šik upisao se u istorijske knjige Eura. Njegov gol Dejvidu Maršalu postignut je sa ravno 45,5 metara, čime je oboren rekord Torstena Fringsa. Nemac je protiv Holandije 2004. gađao i pogodio sa 35 metara.

Imao je snažni napadač sreće u tom 52. minutu. Lopta mu se odbila tako što je jedan od Škota napucao Tomaša Součeka, pa je ovaj praktično asistirao Šiku. Takođe, Maršal je bio daleko od svog gola, ali to svakako ne umanjuje vrednost ove majstorije.

Prvi gol Šik je dao u finišu prvog poluvremena posle vrlo dobre akcije po desnoj strani i oštrog centaršuta Vladimira Coufala.

Česi su bili nešto bolji, ili da budemo precizniji - konkretniji u završnoj trećini terena. Škoti nijedan od svojih 19 pokušaja nisu uspeli da materijalizuju. S druge strane, od duplo manje šuteva Česi su u sedam navrata bacali na ozbiljne muke golmana Maršala.

Škote je šokirao taj prvi Šikov gol u 42. minutu, ali ni izbliza kao drugi. Stiv Klark uspeo je da podigne svoju ekipu tokom pauze. Videlo se to u uvodnim minutima drugog dela, krenuli su domaći veoma agresivno, u 48. minutu defanzivac Henli pogodio je prečku udarcem sa 16 metara, potom je Tomaš Kalas umalo savladao Vaclika nespretnom reakcijom, ali ovaj se izvanredno snašao.

I onda taj 52. minut...

Trenutak inspiracije i genijalnosti Patrika Šika kao nož u srce Škota. Dugo im trebalo da se oporave. Skoro pola sata. Sve to vreme knjiži se kao izgubljeno. Tek u samom finišu ponovo su ozbiljno pritisli, međutim Vaclik se s još nekoliko odbrana kvalifikovao da kao junak stane uz rame Šiku.

U međuvremenu golgeter Leverkuzena imao je šansu i za het-trik. Maršal se donekle iskupio za ono izletanje...