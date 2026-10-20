U nedelju dana po četiri komada besprekornim, nepobedivim liderima Premijer lige i Primere. Nastradao je Siti, istu sudbinu proživela Barselona... Iako je u 80. minutu imala 2:2. Ko god od starta utakmice nije skidao pogled sa ekrana, bilo mu je jasno šta će se dogoditi... Jer Katalonce je u Pariz dobrim delom utakmice u životu održavao Đoan Garsija koji je meč završio sa deset odbrana i nekoliko odbranjenih zicera.

Evo već dve godine u Evropi nema boljih i moćnijih... Izgleda da ih neće biti ni u trećoj. Jer od Pari Sen Žermena savršenije ne postoji i pitanje da li je postojalo. Divila se planeta od avgusta meseca iz nedelje u nedelju Barseloni, dok je zatrpavala Elčee, Rasinge, Betise, Valensije i ostale španske prvoligaše, a onda je došla na Park prinčeva gde se igra kraljevski fudbal. I Barsa se u to, uverila na teži način. Frankeštajn Luisa Enrikea ju je ščepao za gušu i spustio na kolena - 4:2.

Nije Barseloni pomoglo ni odsustvo specijaliste za hapšenje najboljih krila planete Nuna Menedesa. Lepo je Luis Enrike rekao da se Jamal ne zaustavlja jednim igračem. Uništio je prvu zvezdu Barse i kandidata za Zlatnu loptu timski, učinio da desno krilo gostiju većim delom utakmice izgleda kao najslabija karika na terenu. A ta karika, večeras zaslužuje pohvale samo za čudesan pogodak iz 79. minuta. "Svaka čast, ali i sramite se", što bi rekli duhoviti Srbi "na internetima". Jer u prvom poluvremenu, Jamal je izgubio dvocifren broj lopti među koje staje i sraman potez iz 38. minuta. To je jednostavno nonšalancija momka koji zna da je jedan od najboljih fudbalera na planeti. To je bila demonstracija stava, "majstor sam i može mi se". I tako je jedno dodavanje koje se ne pokušava, postalo plen za Parižane i preraslo u krađu iz koje se izrodilo vođstvo.

Žoao Neves oteo, Dezire Due kaznio. Pau Kubarsi i Đerar Martin su ostali u rebusu, a Due, ispostavilo se nastavio neverovatnu seriju pošto je PSŽ dobio i 28. uzastopnu utakmicu u kojoj je francuski reprezentativac zatresao mrežu. Možda se "pariski masakr motornom testerom" koji su koreografijom uoči utakmice najavili domaći navijači dao naslutiti već posle pet minuta fudbala, nakon što je Hviča Kvarachelija pogodio stativu, a Garsija branio udarce Usmana Dembelea i Dezirea Duea. Povreda je sprečila Dembelea da se naigra protiv bivšeg kluba u kojem je godinama tavorio u ambulanti i gde nije bio ni bleda senka igrača što je osvojio Zlatnu loptu. Jedan bivši igrač Barse zamenio je drugog, ušao je Feran Tores i nije se (o)svetio. Jer pecnuo ga je Deko po odlasku iz kluba rečima da će biti lako zamenjen onime što Barsa već ima u igračkom kadru, ali da će biti teško nadomestiti odlazak Roberta Levandovskog. Ni Fermin nije ostao dužan rekavši da je napravio korak napred u karijeri odlaskom u Pariz.

Elem, dva zicera svetskom šampionu sa Španijom skinuo je Garsija u 25. i 29. minutu, ali nije samo golman gostiju briljirao. Matvej Safonov je u 40. minutu sprečio Barsu da izjednači zaustavivši Fermina (rano zamenio povređenog Olma) u situaciji jedan na jedan koju mu je pripremio maeastralni Pedri, uz Garsiju, najbolji igrač Barselone u prvom delu utakmice.

Spasao je Garsija Barselonu i početkom drugog dela, zaustavio i Ašrafa Hakimija u zicer situaciji, a onda je maler poterao Parižane. Na već povređenog Dembelea, napolje su zbog povreda morali Marinjos i Hviča. Ali tek pošto je ekipa Hansija Flika izjednačila. Nemac je izveo nešto, do sada neviđeno u Ligi šampiona. Niko nikada nije počeo meč evropske elite protiv branioca trofeja sa četiri tinejdžera. A Ćavi Espart koji od starta igra standardno u Primeri, odužio mu se sjajnim trkom i golom za 1:1 koji mu je majstorski pripremio Fermin. Šampion Španije je izjednačio i počeo da dominita. Period oko isteka sat vremena igre bio je Barsina šansa. Tada je PSŽ morao da zbije redove, a u svega nekoliko minuta pretili su Rafinja, Gavi i Kanselo. Brazilac nekontrolisano, dok je Safonov branio udarce Španca i Portugalca. Ono što u 71. minutu Feran nije uradio pogodivši stativu iz nove, kolosalne šanse (bio iza lopte i izbegao ofsajd), pošlo je za rukom diskretnom heroju Lukasu Ernandezu. Verovatno bi presedeo meč na klupi, ili ulazio tek u završnici da je Mendes bio spreman, ali je francuski defanzivac prvo odradio kvalitetan posao u borbi sa Jamalom, a onda strašno trznuo glavom dvadesetak minuta pre kraja za novo vođstvo PSŽ-a. Ostao je Ernandez u neravnopravnoj borbi sa Entonijem Gordonom...