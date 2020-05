Silvestreova sećanja: Kako je Ronaldo maltretirao O’Šeja, Fabregasova pica po Fergusonu i kopačke u lice Bekamu

Uvek je zanimljivo čitati sećanja igrača iz igračkih dana, jer se redovno provuku neki detalji koji su do tada bili nepoznati ili malo poznati široj javnosti.

Ovog puta na red je došao Mikael Silvestre, nekadašnji defanzivac Mančester junajteda, koji je pričao za magazin ForForTwo o brojnim detaljima tokom karijere na Old Trafordu.

Jedna od priča je kako je Kristijano Ronaldo došao u Mančester. Bilo je to 2003. nakon prijateljske utakmice između Junajteda i Sportinga.

"Pred početak utakmice Aleks Ferguson nam je pomenuo jako talentovanog igrača Sportinga kojeg prati. Nije nam rekao njegovo ime, nismo znali o kome se radi. Ali nam je postalo jasno posle samo nekoliko minuta. Ronaldo je tako maltretirao mučenog Džona O'Šeja na krilu. Pretrčavao ga je, driblao, menjao smer u trku. Mnogi od nas su pomislili „ne bi bilo loše kad bi ovaj dečko prešao kod nas“, pričao je Silvestre.

Čim je utakmica završena, takva poruka je stigla do Fergusona.

„Kako smo ušli u svlačionicu Geri Nevil je rekao Ser Aleksu: 'Šefe, dovedi onog malog'. On je uzvratio: 'Videću šta mogu da učinim'. Sećam se da smo nakom utakmice dugo sedeli u autobusu i čekali da Ferguson završi razgovor sa Kristijanom i ljudima iz Sportinga, ubeđivao ih je da ga puste na Old Traford“.

Bivši francuski as kaže da je bilo svima jasno da će Ronaldo postati svetska klasa.

„Ne postoji neki poseban trenutak kada sam to shvatio, mislim da je to svima bilo jasno od prvog dana. Kristijano je napredovao iz dana u dan u svim aspektima igre. On ima takvu psihološku strukturu da želi da bude najbolji u svakom momentu“.

Silvestre i Ronaldo

Vratio je film Mikael Silvestre i na čuvenu utakmicu sa Arsenalom koja je dobila nadimak „Picagejt“. Tobdžije Arsena Vengera su bile u paklenoj seriji, 49 utakmica bez poraza i čekao ih je meč sa Mančesterom u gostima.

„Rekli smo sebi, nema šanse da 50. bez poraza odigraju na Old Trafordu. Imali smo ogroman motiv da ih srušimo“.

I Mančester je uspeo. Slavio je sa 2:0, jedan od golova je bio iz sumnjivog penala. Ali, na terenu je varničilo od prvog minuta. Krešendo se dogodio na kraju, u tunelu, kada je došlo i do fizičkog sukoba između igrača dva kluba.

„Stjuarti i obezbeđenje su nas razdvajali, bilo je guranja i udaranja na sve strane. I odjednom, niko nije znao odakle, doletela je pica i pogodila Aleksa Fergusona. Poludeo je zbog toga. Nismo imali predstavu ko je to uradio. Kasnije sam čuo da je Sesk Fabregas. Kada sam prešao u Arsenal rekao sam mu: 'Znam da si to bio ti'. Priznao mi je na kraju da jeste“.

Još jedna scena koja se pamti sa Old Traforda – kopačka u lice Dejvida Bekama. Zvezdu Mančestera pogodio je niko drugi do Ferguson.

„Nije to bilo ništa namerno, to rade i drugi treneri. Aleks je šutnuo kopačku, a na nesreću ona je pogodila Bekama u lice i odmah mu je krenula krv. Morali smo svim snagama da ga držimo da ne dođe do tuče u svlačionici. Mislim da je posle toga Dejvid rešio da ode iz kluba u Real Madrid“.

Za čuveni Fergusonov „fen“ Francuz kaže da je strašan samo u pričama.

„Ma, to je nešto što radi svaki trener, nije to bila Fergusonova specijalnost, ali tako je predstavljeno u javnosti i tako je ostalo. Nema tu ništa posebno“, tvrdi Mikael Silvestre.

Francuski defanzivac je za Mančester junajted igrao od 1999. do 2008, a za Arsenal nakon toga od 2008. do 2010. godine.