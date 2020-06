Siti kao da nije nigde išao tokom raspusta

Kruna će da padne, ali mora i Barnli. Mančester Siti izvesno neće biti u prilici da odbrani pehar prvaka Premijer lige, ali nije baš isto završiti na drugom ili trećem mestu. Lester ima pretenzije na vicešampionsku poziciju, mada je juče kiksnuo, ali Građanima se pruža lepa prilika da se protiv Klaretsa večeras, u okviru poslednjeg susreta 30. runde, odlepe na osetniju prednost (21.00).

Mančester Siti se vratio posle raspusta kao da nigde nije ni otišao. To može da potvrdi Arsenal, koji je u petak primio tri neodgovorna gola. Sada će tim Pepa Gvardiole testirati jačinu odbrane Barnlija, koja je primila samo devet golova više od Sitija. Moglo bi da se kaže da Tobdžije nisu pružile dostojan otpor, da im nije bilo do fudbala, ali mora da se prizna da je Kevin De Brujne bio neverovatan. Njegova lakoća dodavanja, trk i osećaj za prostor činili su ionako poroznu defanzivu Arsenala još katastrofalnijom.

Nema nikakve dileme da će Barnli pružiti fizički, daleko, jači otpor klubu iz Mančestera. Jednostavno, to je postulat Šona Dajša.

"Rekao sam pred početak sezone da smo oformili najbolji tim u poslednjih nekoliko sezona. Dobro, možda ne najbolji individualno, ali takmičarski sasvim sigurno. Sada se to vidi. Doći do ove faze sa 39 osvojenih bodova nije mala stvar. Naš osnovni cilj je da ostanemo u ligi i to ćemo verovatno da ostvarimo", rekao je Dajš.

Mada, istini za volju, ne uspeva baš taktika Klaretsa protiv Građana. Na poslednja dva gostovanja na Etihadu, u prvenstvu i FA kupu, Barnli je izgubio sa 5:0, a poslednji put je slavio u gostima Sitiju još davne 1963. Dajšovi puleni ostvarili su, inače, samo jednu pobedu protiv nebesko-plavih na 23 protekla dvoboja. Na stranu to, što će ovo da bude prva Barnlijeva utakmica posle više od tri meseca...

Zanimljivih informacija nikad dosta. Možda nije krucijalan, ali nije baš ni "za bacanje" podatak da je Gvardiola slavio u 16 od 18 dvoboja sa engleskim trenerima. Brojka će se izvesno uvećati.

ENGLESKA 1 - 30. KOLO

Petak

Norič - Sautempton 0:3 (0:0)

/Ings 49, Armstrong 54, Redmond 79/

Totenhem - Mančester Junajted 1:1 (1:0)

/Bergvajn 27 - Fernandeš 81 penal/

Subota

Votford – Lester 1:1 (0:0)

/Doson 93 - Čilvel 90/

Brajton - Arsenal 2:1 (0:0)

/Dank 75, Mope 90+5 - Pepe 68/

Vest Hem - Vulverhempton 0:2 (0:0)

/Himenez 73, Neto 84/

Bornmut - Kristal Palas 0:2 (0:2)

/Milivojević 12, Aju 23/

Nedelja

Njukasl – Šefild Junajted 3:0 (0:0)

/Sen Maksimen 55, Riči 69, Žoelinton 79/

Aston Vila - Čelsi 1:2 (1:0)

/Haus 43 – Pulišić 60, Žiru 62/

Everton - Liverpul 0:0

Ponedeljak

21.00: (1,15) Mančester Siti (8,50) Barnli (15,0)

