Siti nastavio savršeni marš, Liverpul preokrenuo uz pomoć tuđe gluposti: Haland najbrže do stotke

A dok Građani nastavljaju da gaze engleskim terenima, Liverpul je u Londonu naučio koliko tanka može da bude linija između tuđe gluposti i sopstvene sreće. Pre samo sedam dana crveni karton Rajana Gravenberha pomogao je Sitiju da razbije Crvene, a sada je Jegor Jarmoljuk glavom, i to u bukvalnom smislu, pogurao Liverpul do preokreta protiv Brentforda (2:1). Neko bi rekao da je fudbalska karma baš brzo naplatila dug.

Pari Sen Žermen je pronašao način da obori Mančester Siti na kolena, ali Premijer liga još čeka dobrovoljca koji će da ponovi taj podvig. Sedam kola, sedam pobeda i 21 bod. Enco Mareska i njegova mašinerija ne mare previše za vanterenske i evropske ožiljke, što je na svojoj koži osetio i Ipsvič (3:2). Erling Haland je postigao nova dva gola i tako došao do brojke od 100 golova u karijeri u Premijer ligi neračunajući penale. Za to je Norvežaninu bilo potrebno 139 utakmica, manje nego bilo kom drugom igraču u istoriji Premijer lige.

Liverpul je na gostovanje Brentfordu stigao osokoljen spektakularnom pobedom nad LASK-om u Lincu (6:3) u Ligi šampiona, ali i sa svežim ožiljcima od prvenstvenog poraza protiv Sitija (0:3). U tim se posle povrede vratio Dominik Soboslaj, koji je propustio prethodni derbi, dok Kodi Gakpo još nije bio spreman, a Rajan Gravenberh je odrađivao suspenziju zbog crvenog kartona protiv Građana.

I taman kada su Crveni pomislili da su iza sebe ostavili najneprijatnije trenutke, Brentford ih je podsetio da je Iraolin tim daleko od onoga gde bi želeo da bude. Igrao se 44. minut kada je odlično upućen centaršut pronašao Kina Luisa-Potera, koji se neopaženo ubacio u srce kaznenog prostora i udarcem glavom doneo prednost domaćinu.

A onda je na scenu stupio Jegor Jarmoljuk, čovek koji je uspeo da napravi glupost zbog koje će se njegovo ime neko vreme provlačiti kroz fudbalske rubrike. Prilikom pripreme za izvođenje kornera Liverpula, ukrajinski vezista je glavom nasrnuo na Žeremija Žakea, koji je završio na travi. Sudije isprva nisu primetile incident, ali je posle podužeg pregledanja snimka VAR ipak pozvao glavnog arbitra da pogleda šta se dogodilo. Epilog - direktan crveni karton i Brentford sa desetoricom. Bio je to svojevrsni podsetnik na čuveni obračun Zinedina Zidana i Marka Materacija iz finala Svetskog prvenstva 2006. godine, doduše u mnogo blažem izdanju. Ipak, još zanimljiviji od samog isključenja bio je podatak da Liverpul nije dobio jedanaesterac iako je Jarmoljuk udario protivnika u sopstvenom kaznenom prostoru. Razlog? Korner još nije bio izveden, što znači da lopta nije bila u igri. Prema fudbalskim pravilima, takav incident može da bude sankcionisan crvenim kartonom, ali ne i penalom.

Doduše, Liverpulu jedanaesterac nije ni bio potreban. Brojčana nadmoć pokazala se kao sasvim dovoljan poklon. U 62. minutu Viktor Munjoz je dobio loptu na desnoj strani, sjajnim potezom izbacio Luisa-Potera iz ravnoteže, ušao ka sredini i levom nogom precizno pogodio dalji ugao za 1:1. Sve bolje izgleda na terenu momak za kog je Liverpul platio Osasuni 40.000.000 evra.

Samo osam minuta kasnije usledio je potpuni preokret. Posle centaršuta sa desne strane, Bredli Barkola je na drugoj stativi glavom spustio loptu Aleksanderu Isaku, koji je u velikoj gužvi uspeo da je primi i šutira iskosa. Lopta je na putu do mreže zakačila jednog defanzivca Brentforda i završila iza leđa domaćeg golmana za 1:2. Bio je to Isakov peti gol na šest utakmica u Premijer ligi ove sezone.

Od gotovo idealne situacije, Brentford je za manje od pola sata stigao do potpunog potopa. A da domaćinu veče bude još gore, u sudijskoj nadoknadi isključen je i Vitali Janelt, pa je utakmicu završio sa samo devetoricom fudbalera. Liverpul je tako vezao dve pobede u svim takmičenjima, ali možda još važnije, dočekao da mu se vrati ono što mu je samo sedam dana ranije nedostajalo protiv Mančester Sitija. Tada je Gravenberhov crveni karton gurnuo Crvene ka porazu, a sada je Jarmoljukovo isključenje otvorilo vrata preokretu.

U Mančesteru je Siti nastavio tamo gde je stao pre evropskog otrežnjenja protiv Pari Sen Žermena. Na Etihad je stigao Ipsvič, rešen da makar malo pokvari savršenu prvenstvenu statistiku Građana, ali se pokazalo da je za takav poduhvat potrebno više od hrabrosti i dva postignuta gola. Već u 18. minutu domaćin je stigao do prednosti. Žeremi Doku je probio po levoj strani i povratnom loptom pronašao Fila Fodena, koji je iz prve pogodio mrežu gostiju. Međutim, Ipsvič nije imao nameru da unapred potpiše kapitulaciju. Samo tri minuta kasnije Daizen Maeda je izdržao duel sa čuvarom, nadmudrio Đanluiđija Donarumu i umesto očekivanog udarca u dalji ugao poslao loptu uz bližu stativu za 1:1.

Radost gostiju nije dugo trajala. U 34. minutu Mateo Kovačić je centrirao sa desne strane, a Erling Haland utrčao i udarcem glavom vratio prednost Sitiju. Norvežanin je još jednom demonstrirao da mu za postizanje golova nije potreban ni veliki prostor, ni naročito atraktivan završni udarac.

Upravo je Haland u 69. minutu praktično rešio pitanje pobednika. Sjajnim udarcem postigao je svoj drugi gol na utakmici, povisio na 3:1 i usput ispisao novu stranicu istorije Premijer lige. Bio je to njegov 100. pogodak iz igre u engleskom prvenstvu, za šta mu je bilo potrebno svega 139 nastupa. Nijedan fudbaler u istoriji takmičenja nije brže stigao do trocifrenog broja golova ne računajući one postignute iz jedanaesteraca.