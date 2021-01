Bio je Mančester siti već jednom na optuženičkoj klupi zbog kršenja propisa FIFA o kupovini maloletnih fudbalera.

A, sada bi ponovo mogao da se nađe u nevolji, jer ovog puta su se direktno protiv njega okrenuli Gabrijel Fernano Almeida, koji je bio pre nekoliko godina u akademiji Sitija i njegov otac Fernando junior. Oni su tim povodom dali i izjave medijima, direktno uperene protiv Građana.

Priča počinje 2011. godine, kada je Siti rešio da dovede talentovanog Brazilca, koji je tada imao 14 godina. Almeida je već bio u akademijama Sportinga iz Lisabona i Totenhema, ali tamo nije ostao iz nekog razloga, pa ga je put doveo do plave strane Mančestera. Tu su prepoznali njegove kvalitete i rešili da ga zadrže, a da bi to učinili i da bi zadovoljili dečakovu familiju, našli su „posao“ Fernandu senioru.

Siti je prekršio brojna pravila FIFA time što je dečakovog oca zaposlila kao klupskog skauta i dala mu platu od 1.200 evra mesečno. Samo što tog posla, u stvari, nije ni bilo.

„Istina je da su me plaćali, ali nisam ništa radio. Oni su nas, u stvari, prevarili, jer ja ne govorim engleski. Odredili su mi da idem na časove iz skautinga, koji su bili u prostorijama Sitija, otišao sam dva puta i više ne. Sve je to bila laž. I oni su to znali“, rekao je Almeida senior za magazin Atletik.

Porodica Almeida je kao dokaz donela i izveštaje računa, sa kojih se vidi da je Siti redovno uplaćivao tih 1.200 evra od septembra 2011. do juna 2012. godine.

Godinu dana kasnije, u leto 2013. Brazilac je napustio Mančester, vratio se u domovinu i potpisao za Korintijans. Karijera mu do danas nije išla onako kako se nadao.

Kojim povodom je posle toliko godina izašao u javnost, to nikom nije jasno. Gabrijel ima objašnjenje:

„Ljudi bi morali da obrate pažnju, jer bi sve ovo moglo da se dogodi i njima. Morali bi da budu pažljiviji. Mogli biste da pomislite kako uživate u svemu, jer ste dobar igrač, ali ne vidite drugu stranu toga“, stav je Gabrijela Almeide.

Što se tiče Mančester sitija, demantovao je sve što mu se stavlja na teret.

„Siti demantuje da uradio bilo kakav prekršaj i u potpunosi odbacuje optužbe koje mu se stavljaju na teret“, stoji u poruci iz kluba koja je poslata magazinu Atletik.