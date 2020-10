Verovatno ni oni najoptimističniji navijači Lidsa nisu mogli da pretpostave da će početak sezone u Premijer ligi biti ovako dobar, pa sada sa velikom nestrpljenjem dočekuju okršaj sa Mančester Sitijem (18.30). Građane još uvek boli šamar koji su dobili prošlog vikenda od Lestera na svom terenu (2:5), pa će sada morati da pronađu način da odnesu sva tri boda sa Eland Rouda.

To neće biti nimalo lagan posao za ekipu Đozepa Gvardiole, s obzirom da je sastav Marsela Bijelse od početka sezone pokazao zavidan kvalitet, ostvario dve pobede, a prethodno umalo odneo i bod sa Enfilda. Ipak, Gvardiola je uvek bio u stanju da se izvuče iz neprijatnih situacija i osvoji bodove baš onda kada mnogi predviđaju da bi mogao da doživi krah.

Lids je na vreme ispao u Liga kupu, pa ga to takmičenje nije opterećivalo tokom ove nedelje, dok su Građani u sredu morali da gostuju u Barnliju. Ipak, ta činjenica ne bi trebalo previše da sputa goste iz Mančestera u ovoj utakmici.

Oba menadžera ne mogu da računaju na najjači sastav. Džek Herison je na pozajmici u Lidsu iz Mančester Sitija i neće igrati protiv kluba sa kojim ima ugovor. Pablo Ernandez je i dalje povređen. Pep Gvardiola bi prvi put u ovoj sezoni mogao da računa na štopera Emerika Laporta. Duva promaja u odbrani Građana na startu sezone, pa bi nekadašnji fudbaler Bilbao mogao da pokrpi brojne rupe u defanzivi vicešampiona Engelske. U konkurenciji za tim je i najnovije pojačanje Građana iz Benfike Ruben Dijaš.

Zbog povrede van tim su Ilkan Gundogan, Gabrijel Žezus i Oleksandr Zinčenko, kao i dugo odsutni Serhio Kun Aguero. U nedostatku dvojice klasičnih napadača protiv Lestera je najisturenji bio Rahim Sterling. Nije se to pokazalo kao pravo rešenje protiv Lisica prošle nedelje, ali Gvardiola nema previše izbora.

Dva tima su se poslednji put u prvenstvu na Eland Roudu sastala 2004. godine i tada je slavio domaćin sa 2:1. Pre sedam godina igrali su FA kup, kada je Siti pobedio Lids sa 4:0.

Čelsi je najviše potrošio proteklog leta, očekuje se bum u ovom šampionatu, ali četa Frenka Lamparda kašljuca na startu. Užasne dve nedelje su iza Plavaca. Prvo su poraženi na Stamford Bridžu od šampiona Liverpula (0:2), da bi u Birmingemu jedva došli do boda (3:3) iako su gubii posle privh 45 minuta sa 3:0 protiv VBA, povratnika u društvo najboljih. Loš niz nastavljen je i u utorak, kada su ispali od gradskog rivala Totenhema u osmini finala Liga kupa.

Na Stamford Bridžu danas (13.30) stiže Kristal Palas, specijalsita za duele sa ekipama iz vrha. Tim Luke Milivojevića je na premijeri nove sezone oduševio pobedom na Old Traford protiv Mančester Junajteda (3:1).

U tim Plavaca vraća se Kristijan Pulišić posle povrede. On će početi meč sa klupe za rezerve, ali bi mogao u nastavku susreta da dobije šansu. Marokanac, pojačanje iz Ajaksa, Hakim Zijeh i dalje van tima. I gosti sa Selherst parka stižu oslabljeni na noge Čelsiju. Geri Kejhil, Džejms Tomkins, Skot Dan i Patrik Van Anholt su se vratili treninzima, ali neće igrati protiv gradaskog tivala. Ni Belgijanc Mišu Batšuaji neće na teren jer je na pozajmici iz Čelsija, a u dogovoru dva kluba napadač ne može da igra protiv kluba za koga ga i dalje veže ugovor.

Tradicija je na strani Čelsija, koji je dobio pet poslednjih utakmcia u Premijer ligi. Nikada Plavci nisu imali šest trijmfa u nizu protiv Palasa, pa je i to motiv za četu Frenka Lamparda. Poslednje tri utakmice na Stamford Bridžu u prvenstvu, Čelsi je rešio u svoju korist. Plavci nisu izgubili dva uvodna meča na svom terenu u šampionatu Engleske još od sezone 1978/1979. Tada je Čelsi ispao iz društva najboljih.

Rišarlison (©Reuters)

Everton je u strašnoj formi. Gazi četa Karla Ančelotija na startu sezone. Karamele danas(16.00) u Liverpulu dočekuju solidni Brajton, koji je prošle nedelje nesrećno poražen na svom terenu od Mančester Junajteda (2:3) golom Bruna Fernandeša iz penala u devetom minutu sudijske nadoknade. Na startu sezone blista udarni tandem Evertona, Dominik Kalvert Levin i Brazilac Rišarlison. Kalvert Levin je postigao čak pet golova i sa Džejmijem Vardijem deli prvo mesto liste strelaca.

Problem za Ančelotija je povreda zgloba Rišarlisona. On je pod znakom pitanje za današnji meč protiv Brajtona. Van tima su vezisti Alan i Andre Gomez, kao i defanzivac Džondžo Keni. On se porvedio protekle nedelje u meču Liga kupa sa Vest Hemom i pauziraće četiri nedelje. Brajtonu se posle tri meča suspenzije u tim vraća Ives Bisouma. Iranac Alireza Jahanbakš se poverdio u sredu u meču sa Junajtedom u osmini finala Liga kupa. On je od znakom pitanja za duel na Gudisonu, dok su van tima i dalje Andone, Proper, Izguiredo i Volton.

Poslednjih pet mečeva Evertona i Brajotona dobile su domaće ekipe. U proteklom šampionatu Everton je na Gudisonu slavio sa 1:0 pogotkom Rišarlisona.

PREMIJER LIGA – 4. KOLO

Subota

13.30: (1,45) Čelsi (4,40) Kristal Palas (7,25)

16.00: (1,85) Everton (3,60) Brajton (4,30)

18.30: (7,75) Lids (4,80) Mančester Siti (1,40)

21.00: (2,55) Njukasl (3,10) Barnli (2,90)

Nedelja

13.00: (1,70) Lester (3,70) Vest Hem (5,10)

13.00: (1,82) Sautempton (3,60) VBA (4,40)

15.00: (1,55) Arsenal (4,00) Šefild Junajted (6,25)

15.00: (1,50) Vulverhempton (4,00) Fulam (7,25)

17.30: (2,00) Mančester Junajted (3,45) Čelsi (3,80)

20.15: (7,50) Aston Vila (4,60) Liverpul (1,43)

***kvote su podložne promenama