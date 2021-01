Sivas je prošle sezone dvaput savladao Fenerbahče, a kao težak rival po klub iz Istanbula pokazao se i u 20. kolu tekućeg prvenstva.

Remijem 1:1 žuto-plavi su usporeni u šampionskoj trci, pošto je Bešiktaš ostao usamljen na vodećoj poziciji turskog prvenstva sa dva boda prednosti. Više od boda Fenerbahče i nije zaslužio u ovom duelu.

Prilično nezanimljiva utakmica, bez mnogo konkretnih prilika i uopšte akcija, viđena je u Sivasu, gde je domaćin prvi stigao do gola. Bilo je to u 18. minutu, kada je Mustafa Jatabare spretno skrenuo loptu u mrežu posle slabog voleja Marka Gradela. Ipak, iako su malo toga pokazali, posebno u prvom delu utakmice, gosti su uspeli da izjednače pred odlazak na odmor. Omogućio im je to Aron Apindagoje, koji je rukama bukvalno odbranio šut Meta Jandasa. Doduše, svega toga ne bi bilo da Hakan Arslan nije izgubio loptu na 16 metara od svog gola... Precizan sa bele tačke bio je Ener Valensija.

Jako dugo je to bilo i poslednje uzbuđenje. Sve do 81. minuta, kada je Gradel imao odličnu priliku da iz odbitka ponovo donese prednost desetoplasiranom Sivasu, ali je loše šutirao i pogodio samo spoljni deo mreže. Dva minuta kasnije u prlici su se našli i fudbaleri Fenera, preciznije Mbvana Samata, ali nije uspeo dobro da zahvati loptu na centaršut sa leve strane.

Ovim remijem Fenerbahče je prekinuo niz od sedam uzastopnih pobeda u svim takmičenjima.

TURSKA 1 - 20. KOLO

Utorak

Goztepe - Genčeler 4:0 (3:0)

/Žulj 25, Ndijaje 45, Akbunar 45, 71/

Kajzeri - Bašakšehir 2:0 (1:0)

/Alibek 42, 77/

Trabzon - Konja 3:1 (1:0)

/Nvkame 21, Flavio 56, Đanini 60 - Šengelija 88/

Sreda

Hataj - Malatija 1:2 (0:0)

/Boupendza 87 - Javru 53, Bujuk 77 pen/

Rize - Gacijantep 3:0 (1:0)

/Škoda 42 i 55 pen, Samuido 88 pen/

Galatasaraj - Denizli 6:1 (3:0)

/Akbaba 8, Feguli 17, Donk 45, Ozkal 60 ag, Belhanda 64, Sekidika 90 - Tuša 48/

Četvrtak

Erzurum - Alanja 1:1 (1:0)

/Basan 31 - Bakasetas 58/

Karagumruk - Bešiktaš 1:4 (0:1)

/Borini 78 penal - Abubakar 44, Mensah 50, 70, Larin 66/

Ankaragudžu - Kasimpaša 1:0 (1:0)

/Hadergjonaj 16 autogol/

Sivaspor - Fenerbahče 1:1 (1:1)

/Jatabare 18 - Valensija 45+1 penal/