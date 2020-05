Šizofren je klub taj Keln (VIDEO)

Nije lako Kelnovim navijačima. Odanost tako nepredividivom klubu zahteva da se utakmice prate sa šačicom lekova za slučaj nužde. Nekad užasno boli, kao prošle nedelje kad su posle dva gola prednosti nad nejakim Majncom uzeli samo bod, a ima i dana kad se iz očaja ide u osećanje potpune euforije. Potpuno je šizofren to klub, a novi dokaz i u 27. kolu Bundeslige. Ovog puta je Keln imao dva gola minusa, igrao je loše i izgledao potpuno izgubljen u vremenu i prostoru, da bi na kraju sa dva pogotka u razmaku od samo tri minuta stigao do remija od 2:2. I to u sudijskoj nadoknadi kada je Jon Kordoba sprečio već viđeni poraz.

Prvo je ipak Keln morao da ostane veran sebi i navijačima priljubljenim uz TV ekrane priredi jedno sasvim mazohističko iskustvo. Držali su Jarčevi loptu u nogama, ali nisu znali šta će sa njom, nabadali su je na palac ne znajući kako da pokrenu bar jednu preteću kombinaciju.

Pride su delovali nekako odsutno što se jasno videlo kada je visoki presing Fortune na protivničkog polovini terena naterao i jednog od najiskusnijih u domaćem timu, povremenog reprezentativca Jonasa Hektora, da im preda loptu i dozvoli Fortuni da povede preko Kenana Karamana. Asistent je bio Stiven Skribski, koji je namestio i drugi gol gostiju i kaznio domaće za popriličnog kašnjenje u tranziciji iz ofanzive u defanzivu. Spretno se snašao Erik Tomi i Keln je bio na kolenima.

Kako i ne bi? S samo dva minuta pre tog Tomijevog gola još jednom se ispoljila ta Kelnova samoubilačka crta. Mark Ut je prvo gađao u stativu iz neposredne blizine, ali i ne baš lake situacije, ali lopta mu se vratila u noge. Taman što je hteo opet da proba Adam Bodzek neoprezno startuje sa leđa i to je čist penal. Keln je imao idealnu šansu da uzvrati i izjednači na 1:1, Ut je preuzeo odgovornost, ali je Florijan Kaštenmajer pročitao njegovu nameru i odbranio udarac sa kreča.

Odmah zatim i taj Tomijev pogodak i apsolutni krah svakog samopouzdanja u domaćem timu. I kad su navijači već ispsovali uži i širu porodicu igrača povratak ravan šampionskim ekipama. Što Keln naravno nije. Mada ume da izazove veliku dozu sreće. Problem je samo što takve trenutke po pravilu isprate momenti velike depresije. Pa onda opet euforije. Pa tuge... I tako u nedogled.

U medicini imaju šifru za to, ali ovog puta su se rezervista Antoni Modest i Jon Kordoba, koji je svojevremeno došao iz Majnca za 17.000.000 evra baš kako bi odmenio ovog prvog, ova puta na asistenciju Dominika Drekslera, potrudili da Kelnovi navijači premoste dan bez crnih misli. Do sledećeg kola. A onda još jedan emotivni rolerkoster. I tako iz nedelje u nedelju.

BUNDESLIGA - 27. KOLO:

Petak

Herta - Union Berlin 4:0 (0:0)

/Ibišević 51, Lukebakio 52, Kunja 61, Bojata 77/

Subota

Frajburg Verder 0:1 (0:1)

/Bitenkur 19/

Borusija Menhengladbah - Bajer Leverkuzen 1:3 (0:1)

/Tiram 52 - Haverc 7, 58, Bender 81/

Paderborn - Hofenhajm 1:1 (1:1)

/Srbeni 9 - Skov 4/

Volfzburg - Borusija Dortmund 0:2 (0:1)

/Gereiro 32, Hakimi 78/

Bajern Minhen - Ajntraht Frankfurt 5:2 (2:0)

/Gorecka 17, Miler 41, Levandovski 46, Dejvis 61, Hintereger AG 74 - Hintereger 52, 56/

Nedelja

Šalke – Augzburg 0:3 (0:1)

/Leven 6, Sarenren-Baze 76, Kordova 91/

Majnc - RB Lajpcig 0:5 (0:3)

/Verner 11, 48, 75, Poulsen 23, Zabicer 36/

Keln – Fortuna Dizeldorf 2:2 (0:1)

/Modest 88, Kordoba 90 - Karaman 41, Tomi 61/