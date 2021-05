Učesnici Evropskog prvenstva već su se okupili, a pojedine reprezentacije su već počele i da igraju pripremne mečeve. Među njima su i selekcije Švedske i Finske, koje će se sastati u subotu od 18 časova u Solni.

Selektor Vikinga Jane Anderson pričao je uoči te utakmice o Timu Sparvu, napadaču Finaca, svom bivšem učeniku u Halmštadu. Prisetio se jedne neprijatne anegdote iz 2019. godine, kada su oba nacionalna tima bila u Kataru.

"Bili smo tamo u isto vreme, polomio sam koleno dok smo igrali nožni tenis. Posle toga nisam mogao da odem do hotela, jedva da sam uspevao da se popnem uz stepenice. Na njima me je Tim zatekao, pomislio je da sam doživeo srčani udar. Uplašio se, skočio je da me spašava, hteo je da mi da veštačko disanje. Kasnije smo se smejali tome, ali razumem ga. Zatekao me je povijenog, jedva sam stajao na nogama", prisetio se Anderson.

18.00: (1,67) Švedska (3,60) Finska (5,70)

On je istakao da je svestan kvaliteta koje ima Finska, odnosno da će ona da bude idealan protivnik za podizanje forme uoči Evropskog prvenstva. Šveđani tamo imaju najviše ambicije, cilj im je da se plasiraju u finale.

Vikinzi su u grupi E, sa Španijom, Poljskom i Slovačkom. Otvoriće turnir 14. juna protiv Crvene furije. Finska će prvi put da učestvuje na kontinentalnom šampionatu, a biće autsajder u grupi B. Tu su još Belgija, Rusija i Danska, sva tri tima imaju visoke ambicije.

Švedska i Finska se često sastaju, u ovom veku su bili rivali 10 puta, od čega čak osam u prijateljskim mečevima. Šveđani su bili uspešniji, slavili su šest puta, naspram tri pobede Finaca. Jedini remi viđen je 006. godine, kada je bilo 0:0. Igra UG0-2 viđena je pet puta na njihovim mečevima.

Subota

