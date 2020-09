Salcburg je dokazao klasu, Krasnodar da je ipak bolji sastav od PAOK-a, a Mitdjiland je u razmaku od samo nekoliko minuta prošao put od tragičara večeri, do najsrećnijeg tima na planeti. Jer Sori Kaba pri rezultatu 1:1 nije pretvorio penal u vođstvo Danaca, ali je slovenački sudija Damir Skomina odlučio da ponovi izvođenje najstrože kazne čime je domaćem timu utabao put do pobede od 4:1 i selidbu Slavije u Ligu Evrope.

Istina, nema se šta zameriti ni Skomini, po novim pravilima golmani ne smeju nikako da pre penala izlaze sa linije, a Ondržej Kolarž je uradio baš to i Midtjilandu dao novu šansu. Minimalno je iskoračio, ali posle konsultacije sa VAR tehnologijom Slavija je penalizovana. Trener danskog šampiona Brajan Priske je mudro postupio i promenio izvođača, Aleksander Šolc je bio smireniji, pogodio je za 2:1 i u gostujućem timu izazvao šok od koga se Česi nikako nisu oporavili.

Do kraja meča još dva gola u mreži Pražana – strelci su bili Frank Onjeka i Anders Drejer i stigli smo tako do potpuno neverovatnog rezultata, imajući u vidu da je Slavija preko Pitera Olajinke prva stigla do gola, da je vodila sve do 65. minuta i pogotka Kabe za 1:1, uz napomenu da je to bio prvi udarac Midtjilanda u okvir protivničkog gola. Imala je Slavija aktivan rezultat sve dok u 84. Šolc nije pretvorio taj penal u preokret. A da podsetimo, posle 0:0 u Pragu, Slavija bi išla u Ligu šampiona i sa remijem od 1:1.

Ovako, Midtjiland je ispisao zlatnu stranu u klupskoj istoriji, kao i Krasnodar koji je posle 2:1 na domaćem terenu istim rezultatom savladao PAOK i u Solunu pa će i Rusi upisati debitantski nastup u elitnom evropskom takmičenju. Opet je Grcima presudio Remi Kabela, koji im je zagorčao život i u prvom meču.

Kako bilo, pobeda Midtjilanda znači i da Crvena zvezda bar na 24 časa gubi mesto u drugom šeširu na žrebu za Ligu Evrope, pod pretpostavkom naravno da pobedi jermenski Ararat u četvrtak u Nikoziji. Međutim, crveno-beli će se vratiti u drugi šešir ako u sutrašnjim utakmicama plej-ofa ispadne bar jedan tim koji je po koeficijentu ispred nje što je sasvim realna pretpostavka. Mada ne i izvesna.

Za kraj, da dodamo i da će u Ligu šampiona ponovo i Salcburg, tu bar nije bilo nikakve dileme, Austrijanci su uz dva gola Patsona Dake i pogodak Dominika Soboslaja sa penala duboko u nadoknadi prvog poluvremena savladao Makabi sa 3:1 i potvrdio onih 2:1 iz Tel Aviva. Zanimljivo, Salcburg je tako prvi put posle čak 11 pokušaja do Lige šampiona stigao preko kvalifikacija. Ono prošle sezone - to je bila zasluga nacionalnog koeficijenta. Doduše, za isti je najzaslužniji baš Salcburg.

LIGA ŠAMPIONA, PLEJ-OF - REVANŠ MEČEVI

Utorak

Dinamo Kijev - Gent 3:0 (2:0) /prvi meč 2:1/

/Bujalski 9, De Pena 36pen, Rodriges 49pen/

Ferencvaroš - Molde 0:0 /prvi meč 3:3/

Omonija - Olimpijakos 0:0 /prvi meč 0:2/

Sreda

Midtjiland – Slavija Prag 4:1 (0:1)/prvi meč 0:0/

/Kaba 65, Šolc 84, Onjeka 88, Drejer 91 – Olajinka 3/

PAOK – Krasnodar 1:2 (0:0)/prvi meč 1:2/

/El Kaduri 77 – Mihalidis 73ag, Kabela 78/

Salcburg – Makabi Tel Aviv 3:1 (1:1)/prvi meč 2:1/

/Daka 16, 68, Soboslaj 45+4pen – Karzev 30/